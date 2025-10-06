newspaper
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Εκουαδόρ: Ο πρόεδρος Νομπόα κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε δέκα επαρχίες εξαιτίας διαδηλώσεων
Κόσμος 06 Οκτωβρίου 2025

Εκουαδόρ: Ο πρόεδρος Νομπόα κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε δέκα επαρχίες εξαιτίας διαδηλώσεων

Η συνομοσπονδία αυτόχθονων εθνοτήτων του Εκουαδόρ (CONAIE), διαμαρτύρεται για την αύξηση του ντίζελ από το 1,80 στα 2,80 δολάρια το γαλόνι (3,8 λίτρα).

Σύνταξη
Το Εκουαδόρ ζει ακατάπαυστες διαδηλώσεις με τον πρόεδρό του Ντανιέλ Νομπόα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις 10 από τις 24 επαρχίες της χώρας των Άνδεων εν μέσω διαδηλώσεων κοινοτήτων αυτοχθόνων εναντίον της κυβέρνησής του με τουλάχιστον έναν νεκρό, έκαναν γνωστό χθες Κυριακή οι υπηρεσίες του, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ.

Η συνομοσπονδία αυτόχθονων εθνοτήτων του Εκουαδόρ (CONAIE), η μεγαλύτερη συλλογικότητα ιθαγενών της χώρας, οργανώνει από τα τέλη του Σεπτεμβρίου διαδηλώσεις και αποκλεισμούς δρόμων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάργηση της επιδότησης της τιμής του ντίζελ, η οποία αυξήθηκε από τα 1,80 στα 2,80 δολάρια το γαλόνι (τα 3,8 λίτρα).

Στις διαδηλώσεις έχει χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος από σφαίρα, ενώ άλλοι 150 έχουν τραυματιστεί, πολίτες, στρατιωτικοί και αστυνομικοί. Τουλάχιστον εκατό άνθρωποι συνελήφθησαν, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς και αυτούς ΜΚΟ υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα, ο αρχηγός του κράτους Νομπόα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε επτά επαρχίες των Άνδεων και τρεις επαρχίας του Αμαζονίου «εξαιτίας της σοβαρής διασάλευσης» της δημόσιας τάξης, ανέφεραν οι υπηρεσίες της προεδρίας μέσω X.

Το Εκουαδόρ είναι σχεδόν υπό στρατιωτικό νόμο

Με το μέτρο αυτό, που έχει ισχύ 60 ημερών, ο αρχηγός του κράτους διατάσσει την κινητοποίηση των δυνάμεων επιβολής της τάξης, του στρατού και της αστυνομίας, για να αποτραπούν «βίαια επεισόδια» και να υπάρξει εγγύηση «του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας» προσώπων και αγαθών και της «οικονομικής δραστηριότητας», πρόσθεσε.

Η αύξηση κατά 56% της τιμής του ντίζελ καταφέρνει βαρύ πλήγμα στην οικονομία των επαρχιών, καταγγέλλει η CONAIE, που διεκδικεί επίσης τη μείωση του ΦΠΑ από το 15% στο 12% και υψηλότερους προϋπολογισμούς για τη δημόσια παιδεία και τη δημόσια υγεία.

Η αύξηση της τιμής των καυσίμων είχε ήδη προκαλέσει ογκώδεις κινητοποιήσεις το 2019 και το 2022, επί των κυβερνήσεων των πρώην προέδρων Λενίν Μορένο και Γκιγιέρμο Λάσο, που αναγκάστηκαν να πάρουν πίσω το μέτρο.

Οι αυτόχθονες λαοί αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 8% των 17 εκατομμυρίων κατοίκων του Εκουαδόρ, κατά την πιο πρόσφατη απογραφή. Ωστόσο αυτόχθονες ηγέτες επισημαίνουν πως, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, πλησιάζουν το 25% του πληθυσμού.

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο