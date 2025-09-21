Ισημερινός: Αναστέλλεται το δημοψήφισμα Νομπόα για τη συγκρότηση συντακτικής συνέλευσης

Το Συνταγματικό Δικαστήριο του Ισημερινού ανέστειλε χθες Σάββατο την ισχύ προεδρικού εκτελεστικού διατάγματος με το οποίο ο Ντανιέλ Νομπόα επιδίωκε να αναδειχθεί συντακτική συνέλευση η οποία θα κατάρτιζε νέο θεμελιώδη νόμο που θα του έδινε νομοθετικό πλαίσιο πολύ πιο κατασταλτικό, ώστε να παταχθούν η διακίνηση ναρκωτικών και το οργανωμένο έγκλημα, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Αν και η απόφαση δεν είναι ακόμη οριστική, καθώς πέντε προσφυγές που υποβλήθηκαν εναντίον του διατάγματος του κ. Νομπόα δεν έχουν εξεταστεί ακόμη, κλιμακώνει την κρίση ανάμεσα στην εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία, καθώς το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει ήδη ακυρώσει διάφορα σχέδια του αρχηγού του κράτους και της κυβέρνησής του, αποφαινόμενο ότι παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα.

«Το δικαστήριο δεν είναι εχθρός του λαού. Τίποτε δεν θα μπορούσε να είναι πιο μακριά από την αλήθεια. Είναι φρουρός των δικαιωμάτων του», τόνισε ο θεσμός σε ανακοίνωσή του.

Ο κ. Νομπόα πρότεινε την Τετάρτη να καταρτιστεί νέος θεμελιώδης νόμος, ο οποίος θα προβλέπει ακόμη πιο σκληρά κατασταλτικά μέτρα για να παταχθεί η διακίνηση ναρκωτικών και το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα, που έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε διαμετακομιστικό κόμβο από τον οποίο διέρχεται το 70% της κοκαΐνης σε παγκόσμια κλίμακα και στην πιο επικίνδυνη της Λατινικής Αμερικής.

Ο Νομπόα θέλει να τοποθετήσει αμερικανικές βάσεις στον Ισημερινό

Ανάμεσα στις μεταρρυθμίσεις που θέλει ο πρόεδρος Νομπόα είναι να επιτραπεί εκ νέου η εγκατάσταση ξένων στρατιωτικών βάσεων, που απαγορεύεται δυνάμει του ισχύοντος Συντάγματος.

Προχθές Παρασκευή, ο πρόεδρος αποπειράθηκε να παρακάμψει το Συνταγματικό Δικαστήριο, καλώντας να γίνει άμεσα λαϊκή διαβούλευση, δίχως να εξεταστεί από τα μέλη του η συγκρότηση συντακτικής συνέλευσης. Ο κ. Νομπόα πρότεινε να αποτελείται από 80 αιρετά μέλη που θα αναδεικνύονταν σε δημοψήφισμα τον Νοέμβριο.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία, το 2023, ο κ. Νομπόα, 37 ετών, γιος μεγιστάνα της μπανάνας, προώθησε επανειλημμένα την αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

Ωστόσο σχέδιά του, συμπεριλαμβανομένου ιδίως αυτού που προέβλεπε χημικό ευνουχισμό των βιαστών, συνάντησαν αντίσταση από το Συνταγματικό Δικαστήριο, το πράσινο φως του οποίου είναι αναγκαία προϋπόθεση για την αναθεώρηση του θεμελιώδους νόμου.