Ισημερινός: Δραματική αύξηση κατά 40% των ανθρωποκτονιών που ανήλθαν στις 5.268 τους πρώτους 7 μήνες του έτους
Στις 5.268 ανήλθαν οι ανθρωποκτονίες στον Ισημερινό τους πρώτους επτά μήνες του έτους, καταγράφοντας αύξηση κατά 40%, ενώ τα περισσότερα θύματα ήταν μεταξύ 25 και 34 ετών.
- Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα κάνει περιπολία στην Ουάσιγκτον μαζί με την αστυνομία και τον στρατό – «Θα βγω απόψε»
- Τα αυξημένα πρόστιμα στα οχήματα απογείωσαν τις πωλήσεις των αντιραντάρ – Επιτρέπονται ή όχι;
- Τεράστια η ζήτηση για ακίνητα στα ελληνικά νησιά – Πού εντοπίζονται αυξήσεις
- Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία
Οι ανθρωποκτονίες στον Ισημερινό αυξήθηκαν κατά 40,36% τους πρώτους επτά μήνες του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, υποδεικνύουν στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας της Λατινικής Αμερικής χθες Πέμπτη (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, κατάσχεση οπλισμού μετά από επιχείρηση της αστυνομίας).
Με 5.268 καταγεγραμμένες ανθρωποκτονίες, επρόκειτο για την πιο πολυαίμακτη περίοδο επτά μηνών που καταγράφηκε τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία. Το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφονταν 3.753 ανθρωποκτονίες.
Οι περισσότερες δολοφονίες έγιναν με χρήση πυροβόλων όπλων, και τα περισσότερα θύματα ήταν μεταξύ 25 και 34 ετών
Τα θύματα ήταν στην πλειονότητά τους μεταξύ 25 και 34 ετών, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου, ενώ οι περισσότερες από τις δολοφονίες έγιναν με χρήση πυροβόλων όπλων.
Η δραματική αύξηση των ανθρωποκτονιών στη χώρα, άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στην περιοχή, καταγράφεται παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα να πατάξει τις συμμορίες κηρύσσοντας τη χώρα σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύρραξης».
Ο κ. Νομπόα, που επανεξελέγη φέτος για πλήρη θητεία, έβγαλε τον στρατό στους δρόμους, ενώ το κοινοβούλιο ενέκρινε σειρά μεταρρυθμίσεων που κατ’ αυτόν θα κάμψουν την εγκληματικότητα, συμπεριλαμβανομένων βαρύτερων ποινών σε όσους κρίνονται ένοχοι για διακίνηση ναρκωτικών.
Οι ανθρωποκτονίες είχαν μειωθεί κατά 15% το 2024, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου — ωστόσο, το 2023 είχε καταγραφεί ιστορικό ρεκόρ.
Συγκρούσεις συμμοριών
Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι η περαιτέρω κλιμάκωση της βίας τους τελευταίους μήνες οφείλεται στις συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών για τον έλεγχο οδών διακίνησης ναρκωτικών, εν μέσω αυξημένης πίεσης από τις δυνάμεις ασφαλείας.
Τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση Νομπόα προχώρησε στην έκδοση του πρώην αρχηγού της συμμορίας Λος Τσονέρος, τον Χοσέ Αδόλφο Μασίας, ή «Φίτο» (χαϊδευτικό του ονόματος Αδόλφος στα ισπανικά) στις ΗΠΑ, όπου αντιμετωπίζει δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Ο βαρόνος των ναρκωτικών δήλωσε αθώος.
Ηταν ο πρώτος πολίτης του Ισημερινού που εκδόθηκε αφότου κατέστη ξανά δυνατό το μέτρο έπειτα από αναθεώρηση του Συντάγματος.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ισημερινός: Δραματική αύξηση κατά 40% των ανθρωποκτονιών που ανήλθαν στις 5.268 τους πρώτους 7 μήνες του έτους
- Ο στρατός του Νίγηρα ισχυρίζεται πως σκότωσε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ
- Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τη χορήγηση βίζας σε ξένους οδηγούς φορτηγών – «Θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή Αμερικανών»
- Κολομβία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και 36 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση
- Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί» – Ενημέρωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
- Οι γερμανικές επιχειρήσεις θέλουν ο Μερτς να κάνει πράξη τις υποσχέσεις του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις