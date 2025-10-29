Σχεδόν οι μισοί από τους αυτόχθονες πληθυσμούς που επέλεξαν να ζήσουν σε εθελοντική απομόνωση θα μπορούσαν να εξαφανιστούν τα επόμενα δέκα χρόνια.

Αυτή η προειδοποίηση προέρχεται από έναν διεθνή οργανισμό αφιερωμένο στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους , ο οποίος επισημαίνει την επέκταση της υλοτομίας, της εξόρυξης και του τουρισμού ως τις κύριες απειλές.

Η τελευταία έκθεση της Survival International προειδοποιεί για την έλλειψη αποτελεσματικής προστασίας από τις κυβερνήσεις και την αυξανόμενη εισβολή στα εδάφη όπου ζουν αυτές οι κοινότητες. Οι τρόποι ζωής τους, που διατηρήθηκαν για αιώνες, βρίσκονται τώρα στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα το Λονδίνο συνέταξε μια ολοκληρωμένη έκθεση για τις συγκεκριμένες φυλές παγκοσμίως, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχουν τουλάχιστον 196 ομάδες που ζουν σε 10 χώρες, όπως η Βραζιλία, η Κολομβία, το Περού, ο Ισημερινός, η Βενεζουέλα, η Βολιβία, η Παραγουάη, η Ινδία, η Ινδονησία και η Δυτική Παπούα.

Από ποιους και από τι απειλούνται οι φυλές

Η επαφή με τον έξω κόσμο μπορεί να είναι καταστροφική για τους ανθρώπους που δεν έχουν έρθει σε επαφή με αυτόν, καθώς οι κοινές ασθένειες είναι θανατηφόρες. Αυτές οι ομάδες εξαρτώνται επίσης εξ ολοκλήρου από τη γη και έτσι η εξωτερική ανάπτυξη που τους αναγκάζει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους είναι απίστευτα ανατρεπτική.

Περίπου το 96% όλων των φυλών που δεν έχουν επαφές με τον υπόλοιπο κόσμο απειλούνται από βιομηχανίες όπως η υλοτομία, η εξόρυξη και η γεώτρηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ 38 ομάδες διατρέχουν κίνδυνο λόγω αναπτυξιακών έργων όπως δρόμοι, σιδηρόδρομοι και λιμάνια.

Ένας στους έξι απειλείται από ιεραποστόλους που προσπαθούν να τους προσηλυτίσουν και υπάρχει επίσης μια αυξανόμενη απειλή από influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που θέλουν να κάνουν «πρώτη επαφή» για περιεχόμενο από το οποίο μπορούν στη συνέχεια να δημιουργήσουν έσοδα.

Άλλες απειλές περιλαμβάνουν την κλιματική αλλαγή και την κατάρρευση της βιοποικιλότητας.

Τι λένε οι ειδικοί

Η Caroline Pearce, διευθύντρια της Survival International, δήλωσε: «Μια καταστροφή επίκειται – και ένας σαφής τρόπος για να την αποφύγουμε. Μπορούμε να σεβαστούμε την σαφώς εκφρασμένη επιλογή των ιθαγενών που δεν έχουν επαφή με άλλους λαούς να μείνουν ήσυχοι. Ή μπορούμε να συνεχίσουμε να καταστρέφουμε τα δάση τους για εξόρυξη, υλοτομία και κτηνοτροφία και να επιτρέπουμε σε ιεραποστόλους ή influencers να εισβάλλουν στα σπίτια τους – και να διακινδυνεύσουμε να σκοτώσουμε έως και το ήμισυ όλων των ιθαγενών αυτών τα επόμενα 10 χρόνια».

«Η λύση είναι προφανής: οι βιομηχανίες και οι κυβερνήσεις πρέπει να δράσουν τώρα για να σταματήσουν αυτόν τον συνεχιζόμενο αποικισμό, ώστε οι συγκεκριμένοι λαοί να μπορούν να ζήσουν ελεύθερα όπως επιθυμούν».

Σύμφωνα με την έκθεση, το 95% των μη επικοινωνημένων ομάδων ζουν στη λεκάνη του Αμαζονίου, με 124 ομάδες να ζουν μόνο στη Βραζιλία.

Η Survival International έχει καλέσει τις κυβερνήσεις να επιβάλουν τους εθνικούς και διεθνείς νόμους που προστατεύουν τις γαίες των αυτόχθονων πληθυσμών και την αρχή της μη επαφής. Έχουν επίσης καλέσει τις εταιρείες να σταματήσουν να προμηθεύονται υλικά από τα εδάφη τους ή από εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτά τα εδάφη.

Νωρίτερα φέτος, η φυλή Sentinelese της Ινδίας έγινε πρωτοσέλιδο αφότου ένας Αμερικανός τουρίστας φέρεται να προσγειώθηκε στο νησί North Sentinel για να επικοινωνήσει με τη φυλή, βιντεοσκοπώντας την εμπειρία για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνελήφθη από τις ινδικές αρχές.

Με πληροφορίες από Survival International