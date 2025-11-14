«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ

Δεκάδες αυτόχθονες διαδηλωτές μπλόκαραν την είσοδο του συνεδριακού κέντρου COP30 στη Βραζιλία την Παρασκευή το πρωί, πραγματοποιώντας καθιστική διαμαρτυρία που ανάγκασε τους εκπροσώπους να χρησιμοποιήσουν μια πλαϊνή είσοδο για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι φύλακες ενίσχυσαν τους ελέγχους κατά τη διάρκεια της ειρηνικής διαμαρτυρίας, και οι εκπρόσωποι σχημάτισαν μεγάλες ουρές περιμένοντας να εισέλθουν στο τεράστιο συγκρότημα, το οποίο είναι χτισμένο στην τοποθεσία ενός παλιού αεροδρομίου στην πόλη Μπελέμ του Αμαζονίου.

Ο χώρος φιλοξενεί την ετήσια διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, όπου εκπρόσωποι από 195 κυβερνήσεις επιδιώκουν να εξασφαλίσουν πρόοδο στην αναχαίτιση της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας, η οποία απειλεί ευαίσθητα και ζωτικά οικοσυστήματα, όπως το τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

Τα αιτήματα των διαδηλωτών

Οι διαδηλωτές απαιτούν από τη βραζιλιάνικη κυβέρνηση να σταματήσει τα αναπτυξιακά έργα στον Αμαζόνιο, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης, της υλοτομίας, της γεώτρησης πετρελαίου και της κατασκευής ενός νέου σιδηροδρόμου για τη μεταφορά μεταλλευτικών και γεωργικών προϊόντων.

«Πρόεδρε Λούλα, βρισκόμαστε εδώ μπροστά από την COP επειδή θέλουμε να μας ακούσετε. Αρνούμαστε να θυσιαζόμαστε για χάρη της αγροβιομηχανίας», ανέφερε σε δήλωσή της η ομάδα Μουντουρούκου που πραγματοποίησε τη διαμαρτυρία.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα έχει επισημάνει τις αυτόχθονες κοινότητες ως βασικούς παράγοντες στις φετινές διαπραγματεύσεις της COP30.

Το έδαφος των Μουντουρούκου καλύπτει σχεδόν 24.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην καρδιά του τροπικού δάσους του Αμαζονίου στη βόρεια Βραζιλία.

«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα και ο Αμαζόνιος δεν μπορεί να συνεχίσει να καταστρέφεται για να πλουτίζουν οι μεγάλες εταιρείες», πρόσθεσε η δήλωση των Μουντουρούκου.

Ο πρόεδρος της COP30, Άντρε Κορέα ντο Λάγκο, εθεάθη να διαπραγματεύεται με την ομάδα έξω από τον χώρο της συνάντησης.

Ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα δήλωσε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος από τη διαμαρτυρία.

Μερικές μέρες πριν, δεκάδες αυτόχθονες διαδηλωτές εισέβαλαν στον χώρο της COP30 και συγκρούστηκαν με τους φρουρούς ασφαλείας στην είσοδο.

Αργότερα υπερασπίστηκαν την ενέργειά τους, λέγοντας ότι ήθελαν να δείξουν την απελπισία του αγώνα τους για την προστασία των δασών.