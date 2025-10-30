newspaper
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Σερβία: Στους δρόμους οι φοιτητές για την επέτειο του ενός έτους από την τραγωδία στο Νόβι Σαντ
Κόσμος 30 Οκτωβρίου 2025 | 20:42

Σερβία: Στους δρόμους οι φοιτητές για την επέτειο του ενός έτους από την τραγωδία στο Νόβι Σαντ

Σέρβοι φοιτητές ξεκίνησαν πεζοπορία προς το Νόβι Σαντ από όλη τη χώρα, για να τιμήσουν τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας από την κατάρρευση στεγάστρου

Χιλιάδες φοιτητές ξεκίνησαν πεζοπορία από το Βελιγράδι και άλλες πόλεις της Σερβίας με προορισμό το Νόβι Σαντ όπου την 1η Νοεμβρίου θα παραστούν σε συγκέντρωση μνήμης για τα θύματα της τραγωδίας στον σιδηροδρομικό σταθμό. Το ερχόμενο Σάββατο συμπληρώνεται ένα έτος από την κατάρρευση του γείσου στο σιδηροδρομικό σταθμό που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.

Τη μεγαλύτερη διαδρομή (420 χιλιόμετρα) θα διανύσουν οι φοιτητές από την πόλη Νόβι Πάζαρ, στη νοτιοδυτική Σερβία, οι οποίοι άρχισαν πεζοπορία πριν από δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των φοιτητικών συλλόγων περισσότεροι από δέκα χιλιάδες φοιτητές απ όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας βρίσκονται απόψε στους δρόμους με κατεύθυνση το Νόβι Σαντ.

Οι φοιτητές διαδηλώνουν εδώ και ένα χρόνο περίπου ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία. Υποστηρίζουν ότι η διαφθορά και η αδιαφάνεια ευθύνονται για την κατάρρευση τμήματος του σταθμού, τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης του, όπως σημειώνει το ΑΠΕ.

Οι φοιτητές καταγγέλλουν την πολιτική ηγεσία της Σερβίας ότι συντηρεί «ένα διεφθαρμένο και σάπιο σύστημα» και ζητούν την διεξαγωγή προώρων βουλευτικών εκλογών. Ανήγγειλαν δε την κάθοδο τους στις εκλογές με ψηφοδέλτιο που θα αποκαλείται «Φοιτητική Λίστα» και θα συμπεριλαμβάνει εμπειρογνώμονες και  προσωπικότητες χωρίς πολιτικό παρελθόν.

Καταλληλότεροι οι… φοιτητές από τον Βούτσιτς

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις φαίνεται να έχουν απήχηση στην κοινωνία και μία μεγάλη μερίδα του πληθυσμού  ταυτίζεται με τον αγώνα και τα αιτήματα τους. Πρόσφατη δημοσκόπηση του CRTA (Center for Research, Transparency and Accountability) έδειξε ότι εάν διεξάγονταν εκλογές τώρα, το κυβερνών κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς θα λάμβανε μόνο το 32% των ψήφων, ενώ ένας συνασπισμός των φοιτητών θα λάμβανε το 44%.

Οι κινητοποιήσεις των φοιτητών ανάγκασαν τις αρχές να διερευνήσουν την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό. Τον περασμένο Σεπτέμβριο η εισαγγελία του Νόβι Σαντ απήγγειλε κατηγορίες κατά του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γκόραν Βέσιτς και άλλων 12 ατόμων.

Το κατηγορητήριο ωστόσο δεν επικυρώθηκε από το δικαστήριο και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η κινέζικη κοινοπραξία που υλοποίησε την ανακατασκευή του σταθμού βρίσκεται στο απυρόβλητο από την δικαιοσύνη.

Σημειώνεται ότι ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου από το Βελιγράδι μέχρι τα σύνορα με την Ουγγαρία χρηματοδοτείται με δάνειο από την Κίνα. Η ανάθεση του έργου στους Κινέζους δημιουργεί υπόνοιες για αδιαφανείς συνθήκες κάτι που επισήμανε και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θεωρίες συνομωσίας και σαμποτέρ προωθεί ο Βούτσιτς

Η πολιτική ηγεσία της Σερβίας προσπαθεί συστηματικά να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη παρουσιάζοντας διάφορες θεωρίες συνομωσίας για την τραγωδία στο Νόβι Σαντ. Πρόσφατα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Υποστήριξε μάλιστα την άποψη του παρουσιάζοντας βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας όπου διακρίνεται ακτιβιστής της αντιπολίτευσης να περνάει την είσοδο του σταθμού δύο ώρες πριν καταρρεύσει η στέγη. Η συμπεριφορά της εξουσίας όπως και οι συλλήψεις, οι διώξεις και ο στιγματισμός των φοιτητών ως προδότες του έθνους έφεραν τα αντίθετα αποτελέσματα προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια στην κοινωνία.

Κατά γενική εκτίμηση, η συγκέντρωση στο Νόβι Σαντ την 1η Νοεμβρίου δεν θα αποτελέσει μόνο μια εκδήλωση μνήμης στα 16 θύματα τη τραγωδίας αλλά και μια επίδειξη της αποφασιστικότητας φοιτητών και πολιτών να επιμείνουν στον αγώνα για απόδοση δικαιοσύνης.

Αδιανόητο περιστατικό: Κρουαζιερόπλοιο ξέχασε ηλικιωμένη σε νησί – Την βρήκαν νεκρή μία μέρα μετά
Κόσμος 30.10.25

Αδιανόητο περιστατικό: Κρουαζιερόπλοιο ξέχασε ηλικιωμένη σε νησί – Την βρήκαν νεκρή μία μέρα μετά

Η ηλικιωμένη σχεδίαζε να κάνει πεζοπορία με άλλους επιβάτες σε ένα ορεινό παρατηρητήριο. Ωστόσο, το πλοίο απέπλευσε από το νησί χωρίς τη γυναίκα ενώ πέρασαν 5 ώρες πριν αναφέρει την αγνοούμενη.

Σύνταξη
Μελβούρνη: Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ – Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό
Στη Μελβούρνη 30.10.25

Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ - Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό

Το παιδί έκανε προπόνηση σε γήπεδο στη Μελβούρνη με χειροκίνητη συσκευή εκτόξευσης - Φορούσε κράνος αλλά όχι το προστατευτικό λαιμού, με αποτέλεσμα να μείνει εκτεθειμένος στο χτύπημα της μπάλας

Σύνταξη
Ολλανδία: Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν
Προηγείται το D66 30.10.25

Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν

Το κόμμα του Ρομπ Γέτεν προηγείται με πάνω από 15.000 ψήφους λίγο πριν από την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία

Σύνταξη
Γάζα: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ
Αιματοκύλισμα 30.10.25

Σφαγή αμάχων: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Συγκλονίζουν τα στοιχεία για τα θύματα των τελευταίων αεροπορικών επιδρομών

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο «κόκκινο» μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς – Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη
Τι ακολουθεί 30.10.25

Στο «κόκκινο» η Βραζιλία μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς - Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη

Οι αστυνομικές επιδρομές είχαν ως στόχο τη συμμορία Comando Vermelho (Κόκκινη Διοίκηση), η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, ελέγχει το εμπόριο ναρκωτικών σε αρκετές από τις φαβέλες στη Βραζιλία

Σύνταξη
Τραμπ: Ανατρέπει την αμερικάνικη πολιτική δεκαετιών για τις πυρηνικές δοκιμές – Τι γνωρίζουμε, τι θα σημάνει
Φόβος για κλιμάκωση 30.10.25

Ο Τραμπ ανατρέπει την αμερικάνικη πολιτική δεκαετιών για τις πυρηνικές δοκιμές - Τι γνωρίζουμε, τι θα σημάνει

Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν από την ανακοίνωση Τραμπ για τις πυρηνικές δοκιμές - Επιστήμονες προειδοποιούσαν με άρθρο τους από τον περασμένο Φεβρουάριο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης στην ΕΕ – Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων
Οδική Ασφάλεια 30.10.25

Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης σε όλη την ΕΕ - Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων

Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στο Πακέτο Οδικής Ασφάλειας με το οποίο η ΕΕ επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο «Vision Zero» για μηδενικούς θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία μέχρι το 2050

Σύνταξη
Συμβόλαιο θανάτου πίσω από τη δολοφονία του 49χρονου στην Κύπρο – Τι έγραφαν ρωσικά ΜΜΕ για τον επιχειρηματία
Ελλάδα 30.10.25

Συμβόλαιο θανάτου πίσω από τη δολοφονία του 49χρονου στην Κύπρο – Τι έγραφαν ρωσικά ΜΜΕ για τον επιχειρηματία

Οι ελληνικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο η δολοφονία του επιχειρηματία να σχετίζεται με μέλη της ρωσικής μαφίας, που δρουν και στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Νεκρά ζώα εντοπίστηκαν στον Ίασμο Ροδόπης – Φόβος για την πιθανότητα ζωονόσων
Παράνομο νεκροταφείο 30.10.25

Νεκρά ζώα εντοπίστηκαν στον Ίασμο Ροδόπης – Φόβος για την πιθανότητα ζωονόσων

Μετά από καταγγελία φιλοζωικού συλλόγου της Ξάνθης, στην περιοχή του Ιάσμου εντοπίστηκαν νεκρά ζώα, παραγωγικά και ζώα συντροφιάς, με τον φόβο των ζωονόσων να είναι μεγάλος

Σύνταξη
Γιώργο Καπουτζίδη, ο Σπύρος ήταν γκέι; Ο δημιουργός του Παρά Πέντε απαντάει – «Το μίσος είναι επιλογή»
«Δεν είχα το θάρρος...» 30.10.25

Γιώργο Καπουτζίδη, ο Σπύρος ήταν γκέι; Ο δημιουργός του Παρά Πέντε απαντάει – «Το μίσος είναι επιλογή»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε για το Παρά Πέντε, τις Σέρρες, τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, τα ταμπού, το μίσος στη διαφορετικότητα και την επετειακή επιστροφή της σειράς στο MEGA

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μέσι συνεχίζει το ποδόσφαιρο, αλλά ήδη σκέφτεται ως επιχειρηματίας και… ιδιοκτήτης ομάδας!
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ο Μέσι συνεχίζει το ποδόσφαιρο, αλλά ήδη σκέφτεται ως επιχειρηματίας και… ιδιοκτήτης ομάδας!

Ο Λιονέλ Μέσι... προκάλεσε το MLS να αλλάξει τους οικονομικούς όρους του πρωταθλήματος, ζήτησε να καταργηθεί ή να... χαλαρώσει το Salary Cup και δείχνει έμπρακτα πως προετοιμάζει την επόμενη ημέρα.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Η Νάπολι δεν ξεχνά και τιμά τον Μαραντόνα (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Η Νάπολι δεν ξεχνά και τιμά τον Μαραντόνα (pic)

Οι φίλαθλοι της ομάδας γιόρτασαν τη μέρα που ο Ντιέγκο Μαραντόνα θα συμπλήρωνε τα 65 έτη, μεταφέροντας άγαλμά του στους δρόμους της πόλης που αγάπησε και τον αγάπησε

Σύνταξη
Και επίσημα ο Σπαλέτι προπονητής της Γιουβέντους (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Και επίσημα ο Σπαλέτι προπονητής της Γιουβέντους (pic)

Η Γιουβέντους ανακοίνωσε και επίσημα ότι ο Λουτσιάνο Σπαλέτι αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, μέχρι το τέλος της σεζόν. Το ντεμπούτο του θα γίνει ανήμερα των 128ων γενεθλίων της Γιούβε

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Νάπρεντακ Ότζακ 3-0: Νέα σπουδαία εμφάνιση και πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League
Βόλεϊ 30.10.25

Ολυμπιακός – Νάπρεντακ Ότζακ 3-0: Νέα σπουδαία εμφάνιση και πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League

Θριαμβευτικά προκρίθηκε στον 2ο προκριματικό γύρο του CEV Champions League ο Ολυμπιακός, επικρατώντας εύκολα με 3-0 σετ της Νάπρεντακ Ότζακ στο «Μελίνα Μερκούρη».

Σύνταξη
LIVE: Μπέβερεν – Ολυμπιακός
Βόλεϊ γυναικών 30.10.25

LIVE: Μπέβερεν – Ολυμπιακός

LIVE: Μπέβερεν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Μπέβερεν – Ολυμπιακός για το δεύτερο ματς του δεύτερου προκριματικού γύρου του CEV Champions League Γυναικών. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7HD.

Σύνταξη
ΕΘΑΑΕ: Πιστοποίηση σε οκτώ ακόμη προγράμματα σπουδών στα μη κρατικά πανεπιστήμια – Σε εκκρεμότητα οι τρεις νομικές σχολές
Ιδιωτικά πανεπιστήμια 30.10.25

Έλαβαν πιστοποίηση οκτώ ακόμη προγράμματα σπουδών - Σε εκκρεμότητα οι τρεις νομικές σχολές

Το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ενέκρινε 24 από τα 28 συνολικά προγράμματα σπουδών που είχαν κατατεθεί από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τέσσερα προγράμματα παραμένουν σε εκκρεμότητα μεταξύ αυτών τρεις νομικές σχολές.

Σύνταξη
Ο Έρωτας, η σκέψη και τα πιάνα του σκανδάλου: Ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν για τη ζωή του ως σύγχρονος φιλόσοφος
Agony Of Eros 30.10.25

Ο Έρωτας, η σκέψη και τα πιάνα του σκανδάλου: Ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν για τη ζωή του ως σύγχρονος φιλόσοφος

«Δεν γίνεσαι πλούσιος από τη φιλοσοφία. Τα βιβλία μου γίνονται αντικείμενο πειρατείας πανεύκολα», είπε μεταξύ άλλων ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Προπονητής Μπράιτον: «Ο Κωστούλας έπαιξε πολύ καλά, τρέχει πολύ»
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Προπονητής Μπράιτον: «Ο Κωστούλας έπαιξε πολύ καλά, τρέχει πολύ»

Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χίρτσελερ, στάζει μέλι για τον Μπάμπη Κωστούλα, εξήγησε τον λόγο που τον έκανε αλλαγή στον αγώνα με την Αρσεναλ και ανέλυσε το πλάνο ένταξής του στην ομάδα

Σύνταξη
Έλεγε ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης και βίαζε 14χρονη – Κατέγραφε με το κινητό του τις ασελγείς πράξεις
Πετράλωνα 30.10.25

Έλεγε ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης και βίαζε 14χρονη – Κατέγραφε με το κινητό του τις ασελγείς πράξεις

Ο 63χρονος γνωρίζοντας ότι διώκεται, κρυβόταν σε σπίτι στα Πετράλωνα προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη - Σε βάρος του εκκρεμούσε σε ποινή κάθειρξης 7 ετών για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Κλείνουν 204 καταστήματα για τον… «εξορθολογισμό του δικτύου» – Έντονη αντίδραση των εργαζομένων
Ανησυχία και δυσαρέσκεια 30.10.25

Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ για τον… «εξορθολογισμό του δικτύου» - Έντονη αντίδραση των εργαζομένων

«Κλειστόν» στην ταμπέλα θα δείχνει λίαν συντόμως σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα. Πώς δικαιολογεί η εταιρεία τα «λουκέτα». Έντονη αντίδραση των εργαζομένων και αναστάτωση από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Σύνταξη
Αόρατη η πραγματική αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα
Παραοικονομία 30.10.25

Αόρατη η πραγματική αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα

Από το 2012 έχουν σταματήσει να υπάρχουν επίσημα στατιστικά για τις τιμές των ακινήτων - Στην ΕΕ δηλώνουμε μείωση (!) των ενοικίων - Για «αδιαφάνεια» μιλούν οι ειδικοί της αγοράς.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Σχολεία: Επιμένει στις συγχωνεύσεις το υπ. Παιδείας – Κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις η εκπαιδευτική κοινότητα
Mπαλάκι ευθυνών 30.10.25

Σχολεία: Επιμένει στις συγχωνεύσεις το υπ. Παιδείας – Κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις η εκπαιδευτική κοινότητα

Σε πανεκπαιδευτική κινητοποίηση καλεί στις 6 Νοεμβρίου η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, με αίτημα να ακυρωθούν οι συγχωνεύσεις τμημάτων στα σχολεία. Μιλάνε στο in γονείς και εκπαιδευτικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
