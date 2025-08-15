Αντικυβερνητικοί διαδηλωτές εξαπέλυσαν επίθεση χθες Πέμπτη σε γραφεία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) στην πόλη Νόβι Σαντ της βόρειας Σερβίας, και συγκρούστηκαν με την αστυνομία και υποστηρικτές του SNS στην πρωτεύουσα Βελιγράδι, την επομένη σφοδρών επεισοδίων με απολογισμό δεκάδες τραυματίες (στη φωτογραφία του Reuters/Djordje Kojadinovic, επάνω, συλλήψεις διαδηλωτών από αστυνομικούς με πολιτικά ρούχα).

«Εχει τελειώσει», φώναζαν οι διαδηλωτές, αναφερόμενοι στην 13χρονη διακυβέρνηση από τον Βούτσιτς

🇷🇸🚨 BREAKING: Anti-government protesters in Serbia are setting fire to the ruling party’s offices. Gunshots can be heard as pro-regime militias attack the demonstrators. pic.twitter.com/RpiVbu01sV — Global Dissident (@GlobalDiss) August 13, 2025

Στο Νόβι Σαντ, τη δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της Σερβίας, διαδηλωτές έσπασαν τα τζάμια των γραφείων του κυβερνώντος κόμματος, πέταξαν έξω έπιπλα και άλλα αντικείμενα, ενώ έριξαν αυγά και μπογιές στην είσοδο.

«Εχει τελειώσει», φώναζαν εν χορώ οι διαδηλωτές, αναφερόμενοι στην 13χρονη διακυβέρνηση από τον πρόεδρο Βούτσιτς.

🚨BREAKING: Mass riots and clashes with police in the capital of Serbia and neighboring cities; Riots are over government corruption. Protesters attack police in Belgrade and Novi Sad. People broke through the security cordons, clashes began with unknown individuals, who… pic.twitter.com/hWtaVfTYf3 — World Source News 24/7 (@Worldsource24) August 13, 2025

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συγκλονίζουν συχνά τη Σερβία μετά την κατάρρευση γείσου οροφής σιδηροδρομικού σταθμού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, την 1η Νοεμβρίου 2024 στο Νόβι Σαντ, συμβάν που αποδόθηκε κατά κύριο λόγο στην ενδημική διαφθορά.

Δεκάδες τραυματίες

Επεισοδιακές διαδηλώσεις σημειώθηκαν χθες Πέμπτη σε αρκετές πόλεις της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Βελιγραδίου όπου διαδηλωτές και υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος συγκρούστηκαν σε κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας επενέβησαν για να αποκαταστήσουν την τάξη.

Police brutality tonight in Valjevo 🇷🇸 pic.twitter.com/kUBQBlvsGJ — Based Serbia (@SerbiaBased) August 14, 2025

Νωρίτερα, ο σέρβος υπουργός Εσωτερικών Ιβιτσα Ντάτσιτς ενημέρωσε πως 27 αστυνομικοί και περίπου 80 πολίτες είχαν τραυματιστεί στα επεισόδια της Τετάρτης, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν σε περισσότερες από 40 προσαγωγές.

Πηγή: ΑΠΕ