Χιλιάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες Τετάρτη το βράδυ σε πάνω από δέκα πόλεις της Σερβίας και ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε ορισμένους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις και οπαδούς του κυβερνώντος κόμματος στη Νόβι Σαντ (φωτογραφία, επάνω, του Reuters/Djordje Kojadinovic).

Στην πόλη αυτή, στο βόρειο τμήμα της χώρας, οι δυο πλευρές εκτόξευσαν φωτοβολίδες και πέταξαν αντικείμενα η μια στην άλλη, εξωθώντας την αστυνομία να επέμβει.

I appeal to the international public to raise its voice in the strongest terms against the violence carried out by the current regime in Serbia. In this video are regime squads of thugs who have set upon the citizens and who march like Mussolini’s phalanxes. The international… pic.twitter.com/PqxW1sXp6X — Boris Tadić (@BorisTadic58) August 13, 2025

Διαδηλώσεις έγιναν ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα, κυρίως μπροστά σε γραφεία τοπικών οργανώσεων του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS).

Στο Βελιγράδι, μεγάλη δύναμη της αστυνομίας αναπτύχθηκε μπροστά στο κοινοβούλιο, όπου συγκεντρωμένοι της μιας και της άλλης πλευράς αντάλλαξαν προπηλακισμούς και πέταξαν αντικείμενα οι μεν στους δε.

Οι νέες κινητοποιήσεις καταγράφηκαν έπειτα από νύχτα επεισοδίων προχθές Τρίτη: κατά τη διάρκειά της, μασκοφόροι, ορισμένοι οπλισμένοι με ρόπαλα, συγκρούστηκαν με διαδηλωτές κατά της διαφθοράς συγκεντρωμένους μπροστά στα γραφεία του κόμματος του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς στην πόλη Βέρμπας, περίπου 100 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Βελιγραδίου.

Big protests are happening tonight across Serbia 🇷🇸 against Vučić’s regime. Tension is growing, and there are clashes with police in many cities. Vučić should call early elections before things get worse. This is video from Novi Sad. pic.twitter.com/IXkuzwYGHb — Based Serbia (@SerbiaBased) August 13, 2025

Διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς δονούν συχνά τη Σερβία μετά την κατάρρευση γείσου οροφής σιδηροδρομικού σταθμού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, την 1η Νοεμβρίου 2024 στη Νόβι Σαντ, συμβάν που αποδόθηκε κατά κύριο λόγο στην ενδημική διαφθορά.

Ζητούν πρόωρες εκλογές

Τους τελευταίους σχεδόν εννιά μήνες, συγκεντρώσεις, ορισμένες από τις οποίες προσέλκυσαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, προβάλλουν τις απαιτήσεις να διενεργηθεί διαφανής έρευνα για την τραγωδία εκείνη και να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές.

🚨BREAKING: Mass riots and clashes with police in the capital of Serbia and neighboring cities; Riots are over government corruption. Protesters attack police in Belgrade and Novi Sad. People broke through the security cordons, clashes began with unknown individuals, who… pic.twitter.com/hWtaVfTYf3 — World Source News 24/7 (@Worldsource24) August 13, 2025

Ο πρόεδρος Βούτσιτς απορρίπτει τα αιτήματα αυτά και καταγγέλλει συνωμοσία υποκινούμενη από δυνάμεις του εξωτερικού με σκοπό την αποσταθεροποίηση και την ανατροπή της κυβέρνησής του.

