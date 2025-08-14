newspaper
Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Amber alert για τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όχι μόνο. Άφαντοι οι άριστοι του «άφταιχτου» πρωθυπουργού. Κατάλαβαν ότι θα πέσει το καθεστώς και αναζητούν διάσωση ή το αίσχος δεν δικαιολογείται;

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Σερβία: Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και άγρια επεισόδια
Κόσμος 14 Αυγούστου 2025 | 02:40

Σερβία: Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και άγρια επεισόδια

Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε όλη τη Σερβία, ενώ ξέσπασαν άγρια επεισόδια μεταξύ των συγκεντρωμένων και οπαδών του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και της αστυνομίας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

Spotlight

Χιλιάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες Τετάρτη το βράδυ σε πάνω από δέκα πόλεις της Σερβίας και ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε ορισμένους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις και οπαδούς του κυβερνώντος κόμματος στη Νόβι Σαντ (φωτογραφία, επάνω, του Reuters/Djordje Kojadinovic).

Στην πόλη αυτή, στο βόρειο τμήμα της χώρας, οι δυο πλευρές εκτόξευσαν φωτοβολίδες και πέταξαν αντικείμενα η μια στην άλλη, εξωθώντας την αστυνομία να επέμβει.

Διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς δονούν συχνά τη Σερβία μετά τη φονική κατάρρευση γείσου οροφής σιδηροδρομικού σταθμού

Διαδηλώσεις έγιναν ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα, κυρίως μπροστά σε γραφεία τοπικών οργανώσεων του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS).

Στο Βελιγράδι, μεγάλη δύναμη της αστυνομίας αναπτύχθηκε μπροστά στο κοινοβούλιο, όπου συγκεντρωμένοι της μιας και της άλλης πλευράς αντάλλαξαν προπηλακισμούς και πέταξαν αντικείμενα οι μεν στους δε.

Οι νέες κινητοποιήσεις καταγράφηκαν έπειτα από νύχτα επεισοδίων προχθές Τρίτη: κατά τη διάρκειά της, μασκοφόροι, ορισμένοι οπλισμένοι με ρόπαλα, συγκρούστηκαν με διαδηλωτές κατά της διαφθοράς συγκεντρωμένους μπροστά στα γραφεία του κόμματος του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς στην πόλη Βέρμπας, περίπου 100 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Βελιγραδίου.

Διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς δονούν συχνά τη Σερβία μετά την κατάρρευση γείσου οροφής σιδηροδρομικού σταθμού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, την 1η Νοεμβρίου 2024 στη Νόβι Σαντ, συμβάν που αποδόθηκε κατά κύριο λόγο στην ενδημική διαφθορά.

Ζητούν πρόωρες εκλογές

Τους τελευταίους σχεδόν εννιά μήνες, συγκεντρώσεις, ορισμένες από τις οποίες προσέλκυσαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, προβάλλουν τις απαιτήσεις να διενεργηθεί διαφανής έρευνα για την τραγωδία εκείνη και να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές.

Ο πρόεδρος Βούτσιτς απορρίπτει τα αιτήματα αυτά και καταγγέλλει συνωμοσία υποκινούμενη από δυνάμεις του εξωτερικού με σκοπό την αποσταθεροποίηση και την ανατροπή της κυβέρνησής του.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq – Ράλι στον Dow

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq – Ράλι στον Dow

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

World
Ντόναλντ Τραμπ: Προειδοποίηση στον Πούτιν λίγο πριν τη συνάντηση στην Αλάσκα

Ντόναλντ Τραμπ: Προειδοποίηση στον Πούτιν λίγο πριν τη συνάντηση στην Αλάσκα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γάζα: Οργή αραβικών κρατών με τον Νετανιάχου που αισθάνεται «πάρα πολύ» το κάλεσμα για το «Μεγάλο Ισραήλ»
«Αποικιακές αυταπάτες» 14.08.25

Ο Νετανιάχου αισθάνεται «πάρα πολύ» το κάλεσμα για το «Μεγάλο Ισραήλ» και εξοργίζει τα αραβικά κράτη

Για «νοοτροπία εμποτισμένη σε αποικιακές αυταπάτες» κατηγορούν οι αραβικές χώρες τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή τη δήλωσή του ότι αισθάνεται «πάρα πολύ» το κάλεσμα για το «Μεγάλο Ισραήλ».

Σύνταξη
Γάζα: Ειδικοί του ΟΗΕ κατηγορούν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μέσω επιθέσεων στο υγειονομικό σύστημα
«Medicide» 14.08.25

Γάζα: Ειδικοί του ΟΗΕ κατηγορούν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μέσω επιθέσεων στο υγειονομικό σύστημα

Οι ειδικοί και γιατροί που εργάστηκαν στην εμπόλεμη Γάζα, κατηγορούν το Ισραήλ για στοχευμένες επιθέσεις. «Δεν είναι τραγωδία περιστάσεων, αλλά σκόπιμη επίθεση σε όσους σώζουν ζωές», λένε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πυρκαγιές στην Ισπανία: Η Μαδρίτη ζήτησε ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας
Πύρινος κλοιός 14.08.25

Πυρκαγιές στην Ισπανία: Η Μαδρίτη ζήτησε ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Ζητά δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη για να μπορέσει να κατασβέσει τις πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα. Η Ισπανία έχει χάσει τις τελευταίες ημέρες πάνω από 10.000 στρέμματα γης εξαιτίας της φωτιάς.

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’: Πρέπει να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και στην Ουκρανία και να μπει τέλος στη βία
Κόσμος 13.08.25

Πάπας Λέων ΙΔ’: Πρέπει να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και στην Ουκρανία και να μπει τέλος στη βία

Πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι, αλλά και να υπάρξει φροντίδα για τους τόσους ανθρώπους που πεθαίνουν της πείνας, τόνισε ο Πάπας Λέων ΙΔ'

Σύνταξη
Πολωνία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε έξι άτομα για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας
Δολιοφθορά και όπλα 13.08.25

Πολωνία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε έξι άτομα για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Οι κατηγορούμενοι θεωρούνται ύποπτη για κατασκοπεία, δολιοφθορές, λαθρεμπόριο όπλων και άλλα αδικήματα. Το Καζακστάν ανακοίνωσε από την πλευρά του τη σύλληψη στην Πολωνία διπλωματικού υπαλλήλου του.

Σύνταξη
Το Βερολίνο απέρριψε την αξιολόγηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Γερμανία
Κόσμος 13.08.25

Το Βερολίνο απέρριψε την αξιολόγηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Γερμανία

«Η Γερμανία είναι μια σταθερή δημοκρατία με πολύ ευρεία προστασία της ελευθερίας της έκφρασης. Δεν υπάρχει λογοκρισία εδώ», απαντά το Βερολίνο στην έκθεση του αμερικανικού ΥΠΕΞ που κάνει λόγο για «αύξηση του αντισημιτισμού»

Σύνταξη
Πιθανές τοποθεσίες για μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι συζήτησαν Ουκρανία, ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες
«Καρότο και μαστίγιο» 13.08.25

Πιθανές τοποθεσίες για μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι συζήτησαν Ουκρανία, ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πολύ σοβαρές συνέπειες», εάν δεν αποδεχθεί να τερματίσει τον πόλεμο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες

Σύνταξη
Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις
Λιγότερα παιδιά 13.08.25

Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις

Τάσεις γήρανσης του πληθυσμού παρουσιάζει η Τουρκία, σύμφωνα τα στοιχεία της στατιστικής της υπηρεσίας. Ο γενικός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 159.910 άτομα, αλλά μειώνεται το ποσοστό των νεαρών ατόμων.

Σύνταξη
Τραμπ: Απειλεί τον Πούτιν με συνέπειες, αν δεν υπάρξει συμφωνία στην Αλάσκα
Περιμένει αποτελέσματα 13.08.25

Ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία στην Αλάσκα, απειλώντας τη Ρωσία με κυρώσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί να πραγματοποιηθεί άμεσα μια συνάντηση του ιδίου με τους προέδρους Ρωσίας και Ουκρανίας. Εκτιμά ότι στην Αλάσκα μπορεί να επιτευχθούν «σημαντικά πράγματα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ
Νέο πακέτο 13.08.25

Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ

Η Γερμανία και οι σύμμαχοί της θα στείλουν στρατιωτική βοήθεια έως 500 εκατομμυρίων στην Ουκρανία, σύμφωνα με την κυβέρνηση Μερτς. Η βοήθεια θα σταλεί μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
Λαμπεντούζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες
Αγωνιώδεις προσπάθειες 13.08.25

Λαμπεντούζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ έχουν διασωθεί από το ναυάγιο στη Λαμπεντούζα 70 έως 80 άνθρωποι, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι. Σε εξέλιξη οι έρευνες των σωστικών συνεργείων.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποστολή του Τραμπ είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά, λέει ο αντιπρόεδρος Βανς
Κόσμος 13.08.25

Ουκρανία: Αποστολή του Τραμπ είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά, λέει ο αντιπρόεδρος Βανς

Ο Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ότι θα επιδιώξει κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία και διαβεβαίωσε πως δεν θα κάνει καμία εδαφική παραχώρηση χωρίς την πλήρη συμμετοχή του Κιέβου

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πέντε αρχές για την Ουκρανία που παρουσίασαν οι Ευρωπαίοι στον Τραμπ – Τι είπαν για το εδαφικό
Διαπραγματεύσεις 13.08.25

Αυτές είναι οι πέντε αρχές για την Ουκρανία που παρουσίασαν οι Ευρωπαίοι στον Τραμπ – Τι είπαν για το εδαφικό

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι αποφασισμένοι να συμβάλουν στην επιτυχία της συνόδου κορυφής της Παρασκευής για την Ουκρανία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα

Σύνταξη
Η Μεσόγειος στις φλόγες – Μάχη με τις πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη
Τεράστιες απώλειες 13.08.25

Η Μεσόγειος στις φλόγες – Μάχη με τις πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη

Πυρκαγιές καίνε χιλιάδες στρέμματα γης σε όλη τη Μεσόγειο, από την Ιβηρική έως τα Βαλκάνια, το «κοκτέιλ μολότοφ» των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων, προκαλεί τεράστια καταστροφή στη Μεσόγειο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Σπουδαίοι άνθρωποι» οι Ευρωπαίοι λέει ο Τραμπ πριν τη βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία – Η θέση μας δεν άλλαξε από το 2024, λέει η Μόσχα
Κόσμος 13.08.25

«Σπουδαίοι άνθρωποι» οι Ευρωπαίοι λέει ο Τραμπ πριν τη βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία – Η θέση μας δεν άλλαξε από το 2024, λέει η Μόσχα

Στη γερμανική καγκελαρία, παρουσία Ζελένσκι, πραγματοποιείται ήδη τηλεδιάσκεψη προετοιμασίας των Ευρωπαίων ηγετών πριν από την εικονική σύνοδο με τον Τραμπ για την Ουκρανία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πυρκαγιά στη Χίο: Εικόνες φρίκης στη Βολισσό – «Δεν υπήρχε κανείς παιδιά, κανείς…»
Καταγγελίες 14.08.25

«Δεν υπήρχε κανείς παιδιά, κανείς...» - Μαύρο το χρώμα στη Βολισσό

«Δεν υπήρχε κανείς παιδιά, κανείς...», καταγγέλλουν πολίτες στη Βολισσό της Χίου, περιγράφοντας την πύρινη λαίλαπα που άφησε εικόνες φρίκης στο πέρασμά της και την απουσία της κρατικής μηχανής.

Σύνταξη
Πυρκαγιά στην Αχαΐα: «Από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας», δηλώνει ο δήμαρχος της Πάτρας
Κώστας Πελετίδης 14.08.25

«Από την ανεπάρκειά τους καίγεται» η Πάτρα

Ο δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης δηλώνει ότι «παρακαλάμε» για πυροσβεστικά μέσα αλλά δεν «τα έχουμε», αποτυπώνοντας τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Σύνταξη
Γάζα: Οργή αραβικών κρατών με τον Νετανιάχου που αισθάνεται «πάρα πολύ» το κάλεσμα για το «Μεγάλο Ισραήλ»
«Αποικιακές αυταπάτες» 14.08.25

Ο Νετανιάχου αισθάνεται «πάρα πολύ» το κάλεσμα για το «Μεγάλο Ισραήλ» και εξοργίζει τα αραβικά κράτη

Για «νοοτροπία εμποτισμένη σε αποικιακές αυταπάτες» κατηγορούν οι αραβικές χώρες τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή τη δήλωσή του ότι αισθάνεται «πάρα πολύ» το κάλεσμα για το «Μεγάλο Ισραήλ».

Σύνταξη
Πάτρα: Χωρίς να το σκεφτεί πήρε αγκαλιά το πρόβατο πάνω στο παπάκι και το έσωσε – Δεν ήταν ο μόνος
Μαθήματα ζωής 14.08.25

Χωρίς να το σκεφτεί πήρε αγκαλιά το πρόβατο πάνω στο παπάκι και το έσωσε - Δεν ήταν ο μόνος

Ντόπιοι και εθελοντές από όλη την Ελλάδα από την δασοπυρόσβεση έως τις διασώσεις ανθρώπων και ζώων, δείχνουν το καλύτερο πρόσωπο αυτής της χώρας, όπως αυτές τις μέρες στην Πάτρα

Σύνταξη
Γάζα: Ειδικοί του ΟΗΕ κατηγορούν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μέσω επιθέσεων στο υγειονομικό σύστημα
«Medicide» 14.08.25

Γάζα: Ειδικοί του ΟΗΕ κατηγορούν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μέσω επιθέσεων στο υγειονομικό σύστημα

Οι ειδικοί και γιατροί που εργάστηκαν στην εμπόλεμη Γάζα, κατηγορούν το Ισραήλ για στοχευμένες επιθέσεις. «Δεν είναι τραγωδία περιστάσεων, αλλά σκόπιμη επίθεση σε όσους σώζουν ζωές», λένε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η απονομή του Super Cup στην Παρί Σεν Ζερμέν (vid)
Ποδόσφαιρο 14.08.25

Η απονομή του Super Cup στην Παρί Σεν Ζερμέν (vid)

Δείτε την απονομή του τροπαίου στην Παρί Σεν Ζερμέν – Οι Γάλλοι επικράτησαν της Τότεναμ στα πέναλτι και κατέκτησαν τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της φετινής σεζόν.

Σύνταξη
Πυρκαγιές στην Ισπανία: Η Μαδρίτη ζήτησε ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας
Πύρινος κλοιός 14.08.25

Πυρκαγιές στην Ισπανία: Η Μαδρίτη ζήτησε ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Ζητά δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη για να μπορέσει να κατασβέσει τις πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα. Η Ισπανία έχει χάσει τις τελευταίες ημέρες πάνω από 10.000 στρέμματα γης εξαιτίας της φωτιάς.

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’: Πρέπει να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και στην Ουκρανία και να μπει τέλος στη βία
Κόσμος 13.08.25

Πάπας Λέων ΙΔ’: Πρέπει να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και στην Ουκρανία και να μπει τέλος στη βία

Πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι, αλλά και να υπάρξει φροντίδα για τους τόσους ανθρώπους που πεθαίνουν της πείνας, τόνισε ο Πάπας Λέων ΙΔ'

Σύνταξη
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για φωτιές: Κινητοποιούμε την υποστήριξη της Ελλάδας μετά το αίτημά της για βοήθεια
Ελλάδα 13.08.25

Την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστσίας για την Ελλάδα ανακοίνωσε η φον ντερ Λάιεν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της, ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστσίας για να συνδράμει την Ελλάδα στη μάχη με τις πυρκαγιές

Σύνταξη
Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι
Ανθρώπινα δικαιώματα 13.08.25

Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι

Περισσότερες από εννέα εταιρείες μεταφορών έχουν δημιουργήσει δρομολόγια από την Κίνα και την πόλη Σιντζιάνγκ προς ευρωπαϊκές χώρες. Ανησυχία για τους Ουιγούρους

Σύνταξη
Πολωνία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε έξι άτομα για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας
Δολιοφθορά και όπλα 13.08.25

Πολωνία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε έξι άτομα για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Οι κατηγορούμενοι θεωρούνται ύποπτη για κατασκοπεία, δολιοφθορές, λαθρεμπόριο όπλων και άλλα αδικήματα. Το Καζακστάν ανακοίνωσε από την πλευρά του τη σύλληψη στην Πολωνία διπλωματικού υπαλλήλου του.

Σύνταξη
Αρόη Πάτρας: Εικόνες κόλασης από τη φωτιά
Έλαβαν 112 13.08.25

Αρόη Πάτρας: Εικόνες κόλασης από τη φωτιά

Η Αρόη είναι μεταξύ των περιοχών, οι κάτοικοι των οποίων έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και κινηθούν προς το κέντρο της Πάτρας.

Σύνταξη
Το Βερολίνο απέρριψε την αξιολόγηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Γερμανία
Κόσμος 13.08.25

Το Βερολίνο απέρριψε την αξιολόγηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Γερμανία

«Η Γερμανία είναι μια σταθερή δημοκρατία με πολύ ευρεία προστασία της ελευθερίας της έκφρασης. Δεν υπάρχει λογοκρισία εδώ», απαντά το Βερολίνο στην έκθεση του αμερικανικού ΥΠΕΞ που κάνει λόγο για «αύξηση του αντισημιτισμού»

Σύνταξη
Φωτιά στη Χίο: Χωρίς ρεύμα χωριά του νησιού και τα Ψαρά εξαιτίας της πυρκαγιάς
Μπλακ-άουτ 13.08.25

Φωτιά στη Χίο: Χωρίς ρεύμα χωριά του νησιού και τα Ψαρά εξαιτίας της πυρκαγιάς

Σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της Χίου, αλλά και των Ψαρών προκάλεσε η φωτιά. Το νησί των Ψαρών και χωριά της Χίου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Θα χρειαστούν μέρες μέχρι να αντιμετωπιστεί η ζημιά.

Σύνταξη
Πιθανές τοποθεσίες για μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι συζήτησαν Ουκρανία, ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες
«Καρότο και μαστίγιο» 13.08.25

Πιθανές τοποθεσίες για μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι συζήτησαν Ουκρανία, ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πολύ σοβαρές συνέπειες», εάν δεν αποδεχθεί να τερματίσει τον πόλεμο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
Απόρρητο