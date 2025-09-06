Σερβία: Μεγάλη συγκέντρωση κατά της διαφθοράς στο Νόβι Σαντ διαλύεται από την αστυνομία
Μεγάλη διαδήλωση διαμαρτυρίας κατά της διαφθοράς στο Νόβι Σαντ της Σερβίας διαλύθηκε με επέμβαση της αστυνομίας, η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου - λάμψης.
Χιλιάδες διαδηλωτές απαίτησαν εκ νέου χθες Παρασκευή να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές στη Σερβία, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στη Νόβι Σαντ (βόρεια), η οποία ωστόσο διαλύθηκε με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου (φωτογραφία του Reuters/Djordje Kojadinovic, επάνω, από τη συγκέντρωση στο Νόβι Σαντ).
Οι συμμετέχοντες στο κίνημα διαμαρτυρίας στη Σερβία απαιτούν να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές
#BREAKING #Serbia JUST IN: Massive student-led protests are taking place in Novi Sad, Serbia’s second-largest city.
Protesters are demanding snap elections. pic.twitter.com/0O8kt88ahb
— The National Independent (@NationalIndNews) September 5, 2025
Η διαδήλωση αντιπάλων του αυταρχικού προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς εγγράφεται σε σειρά μαζικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα μετά τη φονική κατάρρευση αετώματος από μπετόν στον σιδηροδρομικό σταθμό της Νόβι Σαντ, όταν έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι, τον Νοέμβριο του 2024.
Καταγγέλλοντας την ενδημική διαφθορά, οι συμμετέχοντες στο κίνημα διαμαρτυρίας που συνεχίζεται απαιτούν να διενεργηθεί διαφανής έρευνα και να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές.
🚨🇷🇸BREAKING NEWS
Hell on the streets of Novi Sad (Serbia)!
Clashes erupt between police and protesters demanding justice and elections, while Aleksandar Vučić’s regime refuses to call them. pic.twitter.com/TJj2WDpVf5
— Global Dissident (@GlobalDiss) September 5, 2025
Οι διαδηλώσεις αρχικά ήταν ειρηνικές, στην πορεία όμως άρχισαν να αμαυρώνονται από επεισόδια, εξαιτίας, σύμφωνα με τους αντιπάλους της κυβέρνησης του προέδρου Βούτσιτς, της σκληρής καταστολής της αστυνομίας και των αντιδιαδηλώσεων οπαδών του κυβερνώντος κόμματος.
Επέμβαση της αστυνομίας
Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συγκέντρωσης στη Νόβι Σαντ, ορισμένοι από τους διαδηλωτές εκσφενδόνισαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, που απάντησαν με μαζική χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης για να τους διαλύσουν, μετέδωσε ο δημοσιογράφος του AFP.
🚨🇷🇸 BREAKING NEWS: Chaos in Serbia!
Riot police storm Novi Sad streets – injuries and arrests reported as President Aleksandar Vučić is addressing the nation! pic.twitter.com/YJ1C811Z6E
— Global Dissident (@GlobalDiss) September 5, 2025
Πηγή: ΑΠΕ
