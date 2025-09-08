Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στο Βελιγράδι κατά της χρήσης βίας από την αστυνομία σε διαδήλωση την περασμένη εβδομάδα στη Σερβία και ζήτησαν να διεξαχθούν έρευνες εναντίον αξιωματικών που υποστηρίζουν τον λαϊκιστή πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς και το κυβερνών κόμμα του.

Η διαδήλωση ακολουθεί μια διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στη βόρεια πόλη Νόβι Σαντ, όπου η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης για να διαλύσει το πλήθος, ισχυριζόμενη ότι δέχτηκε πρώτα επίθεση από μια ομάδα μασκοφόρων ατόμων.

Η αστυνομία δήλωσε ότι το τμήμα εσωτερικού ελέγχου της, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εποπτεία της επαγγελματικής συμπεριφοράς και των κανονισμών, διερευνοά τις καταγγελίες των διαδηλωτών.

Οι αδιάκοπες διαδηλώσεις στη Σερβία

Ο Βούτσιτς και το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) πλήττονται από 10 μήνες διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα και αποκλεισμών πανεπιστημίων, που ξεκίνησαν μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων όταν κατέρρευσε η οροφή ενός σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ τον περασμένο Νοέμβριο.

Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο του Βελιγραδίου και διέσχισαν μια κύρια γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σάβα, σταματώντας στο Παλάτι της Δικαιοσύνης, όπου έριξαν κόκκινη μπογιά μπροστά από το κτίριο του δικαστηρίου, και σε ένα αστυνομικό τμήμα.

Φοιτητές, κόμματα της αντιπολίτευσης και οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγόρησαν την αστυνομία για χρήση υπερβολικής βίας στο Νόβι Σαντ την Παρασκευή και κατά τη διάρκεια προηγούμενων διαδηλώσεων, κατά τις οποίες δεκάδες άτομα τραυματίστηκαν και συνελήφθησαν.

Η Νικολίνα Σιντζέλιτς, φοιτήτρια πολιτικών επιστημών, δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι για τη βία κατά των διαδηλωτών πρέπει να λογοδοτήσουν.

«Μας χτυπούν επειδή φοβούνται την αλήθεια… Καμία δύναμη δεν μπορεί να μας σπάσει», είπε η Σιντζέλιτς.

Το νεοφυές κίνημα κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά όσον αφορά την τραγωδίας στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ και ζητούν πρόωρες εκλογές με την ελπίδα να εκδιώξουν τον Βούτσιτς και το SNS.

Κατηγόρησαν επίσης τον Βούτσιτς και τους συμμάχους του για σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα, χρήση βίας κατά πολιτικών αντιπάλων και καταπίεση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, κατηγορίες τις οποίες αρνούνται.