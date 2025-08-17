Βίαια επεισόδια ξέσπασαν για άλλη μια νύχτα, την πέμπτη κατά σειρά, σε αρκετές πόλεις της Σερβίας (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Κουκουλοφόροι πυρπόλησαν γραφεία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος στο Βάλιεβο

Στο Βάλιεβο, όπου το βράδυ χθες Σάββατο συγκεντρώθηκαν χιλιάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές, κουκουλοφόροι πυρπόλησαν γραφεία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) και επιτέθηκαν στην αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε βομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος.

Συγκρούσεις ξέσπασαν επίσης στο Βελιγράδι, όπου η αστυνομία εμπόδισε διαδηλωτές να κατευθυνθούν προς τα κεντρικά γραφεία του SNS, καθώς και στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, το Νόβι Σαντ.

Novi Beograd – policija baca suzavac na građane koji su se približili prostorijama SNS-a na ovoj opštini! pic.twitter.com/PBgtyjklNw — Zeleno-levi front (@nedavimobgd) August 16, 2025

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συγκλονίζουν συχνά τη Σερβία μετά την κατάρρευση γείσου οροφής σιδηροδρομικού σταθμού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, την 1η Νοεμβρίου 2024 στο Νόβι Σαντ, συμβάν που αποδόθηκε κατά κύριο λόγο στην ενδημική διαφθορά.

Shvatite da nema tuče sa policijom… Ko god vam kaže drugačije, nije vam prijatelj. Sve što ste imali iz Beograda i Novog Sada ste poslali u Valjevo, razbili vam protest za 26 minuta. Dobijate batine i robiju za tudj račun. pic.twitter.com/lJKOXAN8OP — Vukša Dragović (@NaStraniNaroda) August 16, 2025

Συνωμοσία, λέει ο Βούτσιτς

Εδώ και μήνες, διαδηλωτές ζητούν την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, τις οποίες ο πρόεδρος Βούτσιτς αρνείται καταγγέλλοντας συνωμοσία ξένων δυνάμεων για την ανατροπή της κυβέρνησης.