Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
20.10.2025 | 15:46
Νέο ειδικό σήμα για τον Δακτύλιο - Οι δύο τρόποι έκδοσής του
Πέθανε ο Ρομπέρτο Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!
Ποδόσφαιρο 20 Οκτωβρίου 2025 | 23:47

Πέθανε ο Ρομπέρτο Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!

Σε ηλικία 68 ετών ο Ρόμπερτο Σέχας «έφυγε» από τη ζωή, έχοντας ωστόσο «αποτυπωθεί» για πάντα στη μνήμη των φιλάθλων του ποδοσφαίρου ως ο άνθρωπος που σήκωσε στις πλάτες του τον Ντιέγκο Μαραντόνα, αμέσως μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή το '86.

Ο Ρομπέρτο Σέχας δεν ήταν αστέρας του ποδοσφαίρου ωστόσο έχει η μορφή του έχει συνδεθεί άρρηκτα με τους ξέφρενους πανηγυρισμούς της Εθνικής Αργεντινής του Ντιέγκο Μαραντόνα που κατέκτησε το Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό.

Κι αυτό καθώς ήταν ο άνθρωπος που σήκωσε στους ώμους του τον «Θεό» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου στο κατάμεστο από πάνω από 100.000 οπαδούς στάδιο «Αζτέκα» που παρακολουθούσαν τη νίκη των Αργεντινών επί της Δυτικής Γερμανίας με 3-2 στον τελικό.

Ο Σέχας έλαβε μπόλικη από τη λάμψη του Μαραντόνα και των υπόλοιπων αστέρων της «Αλμπισελέστε» εκείνες τις στιγμές κι έμεινε στην ιστορία καθώς η φιγούρα του «αποτυπώθηκε» σε βίντεο, φωτογραφίες, εφημερίδες, περιοδικά και ντοκιμαντέρ.

Χρόνια αργότερα, είχε δηλώσει με περισσή συγκίνηση: «Τα εγγόνια μου με βλέπουν στην τηλεόραση και λένε “να ο παππούς που κουβαλάει τον Μαραντόνα”. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτό».

Δυστυχώς όμως ο Αργεντινός φίλαθλος δεν είναι πια ανάμεσά μας, καθώς έγινε γνωστό ότι πέθανε σε ηλικία 68 ετών. Συγκεκριμένα άφησε την τελευταία του πνοή στη γενέτειρά του, τη Σάντα Φε, έπειτα από μακρόχρονη ταλαιπωρία από ασθένεια.

Οπως είχε γίνει γνωστό, το 1986 Σέχας εργαζόταν σε μια μεταλλουργία και, μαζί με μερικούς φίλους του αποφάσισαν να ταξιδέψουν για το Μεξικό προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Δυτική Γερμανία.

Αξίζει να σημειωθεί οτι κατάφερε να μπει στο «Αζτέκα» χωρίς να διαθέτει εισιτήριο και με το που ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη, έσπευσε να βρειθεί στον αγωνιστικό χώρο μαζί με χιλιάδες συμπατριώτες του προκειμένου να πανηγυρίσει. Που να φανταζόταν ότι θα κατάφερνε να είναι εκείνος που θα σηκώσει στις πλάτες του τον Μαραντόνα τη στιγμή αυτό το ονειρεύονταν… άπαντες!

Μάλιστα ο Σέχας υποστήριξε πως ο ίδιος ο ίδιος ο Μαραντόνα ήταν που του έκανε νεύμα να τον κουβαλήσει: «Ο  Ντιέγκο με κοίταξε, σταμάτησε και, χωρίς να πει κουβέντα, κατάλαβα τι ήθελε. Τον σήκωσα και άρχισα να τρέχω, ενώ εκείνος μου έδειχνε πού να πάω».

Οι δύο τους συναντήθηκαν και πάλι το 2014, στο Μουντιάλ της Βραζιλίας, όταν ο Μαραντόνα παρουσίαζε εκπομπή. Το να τους βλέπει κανείς μαζί και πάλι ήταν  συγκινητικό: «Αγκαλιαστήκαμε σφιχτά», είχε πει ο Σέχας. «Ο Ντιέγκο γελούσε και μου είπε: “Εσύ ξέρεις πόσο βαριά είναι η κούπα, αλλά εγώ ξέρω πόσο βάρος έχω εγώ μαζί με την κούπα”».

Παρά την αναγνωρισιμότητα που απέκτησε για αρκετά χρόνια, ο Ρομπέρτο Σέχας δεν θεώρησε ποτέ τον εαυτό του κομμάτι της ποδοσφαιρικής ιστορίας. Με την ταπεινότητα που τον διέκρινε έλεγε πως ήταν το «…..χέρι του Θεού» που τον έφερε εκείνη τη στιγμή δίπλα στον Μαραντόνα. «Δεν ξέρω γιατί συνέβη σε μένα», είχε πει κάποτε. «Αλλά ξέρω πως για πάντα θα είμαι εκεί, κάτω από τον Ντιέγκο».

World
Γαλλία: Ο υπουργός Οικονομικών υποβαθμίζει την… υποβάθμιση από την Standard & Poor’s

Γαλλία: Ο υπουργός Οικονομικών υποβαθμίζει την… υποβάθμιση από την Standard & Poor’s

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ
On Field 20.10.25

Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ

Χαμός στην Λίβερπουλ μετά την ήττα από την Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ και από την σκληρή κριτική δεν ξέφυγε ούτε ο Μοχάμεντ Σαλάχ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η εντολή του Μέντι
On Field 20.10.25

Η εντολή του Μέντι

Τι ζήτησε ο προπονητής του Ολυμπιακού για τον μεγάλο αυριανό αγώνα απέναντι στην Μπαρτσελόνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
To άρθρο της Μπαρτσελόνα για τον Μεντιλίμπαρ: «Ένα γνώριμο πρόσωπο»
On Field 20.10.25
On Field 20.10.25

To άρθρο της Μπαρτσελόνα για τον Μεντιλίμπαρ: «Ένα γνώριμο πρόσωπο»

Αρθρο για τον προπονητή του Ολυμπιακού Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ φιλοξενεί η ιστοσελίδα της Μπαρτσελόνα, ενόψει της αναμέτρησης για το Champions League, ενώ αναφέρει και την προϊστορία των δύο ομάδων.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών
On Field 20.10.25
On Field 20.10.25

O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών

Ο ΖΑΟΝ επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών και όπως φάνηκε από τη νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στον Ηλυσιακό, η ομάδα της Κηφισιάς δεν έχει στόχο μόνο την παραμονή.

Σύνταξη
Ποιος την… Χάρι του
On Field 19.10.25

Ποιος την… Χάρι του

Ο Χάρι Μαγκουάιρ έκανε εμφάνιση καριέρας στο Άνφιλντ και γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Τρελαίνει» κόσμο ο Νίκο Παζ
On Field 19.10.25

«Τρελαίνει» κόσμο ο Νίκο Παζ

Ο 21χρονος άσος της Κόμο εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, κάνοντας μεγάλο… πάρτι και κόντρα στην Γιουβέντους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Χάαλαντ βάζει γκολ και στον… ύπνο του
On Field 18.10.25
On Field 18.10.25

Ο Χάαλαντ βάζει γκολ και στον… ύπνο του

Ο Νορβηγός σέντερ φορ της Σίτι, οδήγησε την ομάδα του στη νίκη και κόντρα στην Έβερτον, δημιουργώντας ένα φανταστικό σερί σκοραρίσματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα
On Field 18.10.25

Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα

Ο Αργεντίνος μπακ είχε και πάλι ασίστ, δείχνοντας ότι φέτος βοηθάει τον Ολυμπιακό και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού, ενώ ο Βραζιλιάνος στόπερ έδειξε πολύ καλά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…
Ποδόσφαιρο 17.10.25
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…

Ο Ολυμπιακός περιμένει πολλά από τον Γιαζιτσί. Ο ίδιος εμφανίζεται έτοιμος να κάνει τα πάντα. Το είπε στον Μεντιλίμπαρ και παλεύει να του το δείξει στο Ρέντη. Ο Βάσκος δεν αγαπάει τα λόγια, αλλά την εικόνα του γηπέδου. Και έχει θέσει άπαντες σε επιφυλακή, προετοιμάζοντάς τους για χρόνο και... «ευθύνες».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»
On Field 17.10.25

Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»

Ο Ολυμπιακός έκανε τεράστια ανατροπή στο φινάλε και νίκησε ένα παιχνίδι που φάνταζε… χαμένο στο 36’

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θεωρεί «επιτυχημένη» τη γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ
Ουκρανία 21.10.25
Ουκρανία 21.10.25

«Πετυχημένη» για τον Ζελένσκι η γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ

Ο Ζελένσκι έκρινε «επιτυχημένη» τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, για την οποία δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν γεμάτη από βωμολοχίες του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Συρία: Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι κατάσχεσαν 12 εκατομμύρια χάπια Captagon
Συρία 21.10.25
Συρία 21.10.25

Κατάσχεσαν ένα βουνό... Captagon

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι οι «δυνάμεις ασφαλείας» κατάσχεσαν «περίπου 12 εκατομμύρια χάπια captagon στην περιφέρεια αλ Ντουμάιρ» της χώρας.

Σύνταξη
Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια
Διεθνής Οικονομία 21.10.25
Διεθνής Οικονομία 21.10.25

Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια

Τραμπ – Αλμπανέζι συμφώνησαν οι δύο χώρες να επενδύσουν 1 δισ. δολάρια η καθεμία τους επόμενους 6 μήνες σε έργα εξόρυξης και επεξεργασίας

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της
Η ανακοίνωση 20.10.25
Η ανακοίνωση 20.10.25

Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της

Αφορμή για τις αναφορές ήταν το γεγονός ότι η Μεγάλη του Γένους Σχολή θα μετεγκατασταθεί προσωρινά. Η Σχολή επισημαίνει ότι δεν επιτρέπει να χρησιμοποιείται το όνομά της για άλλους σκοπούς.

Σύνταξη
«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της
Βλέμμα 20.10.25
Βλέμμα 20.10.25

«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της

Ο νέος τόμος του WOMEN, ενός project που η εμβληματική φωτογράφος Άνι Λίμποβιτς ξεκίνησε το 1999, αποτελεί έναν «φόρο τιμής» στον πρώτο, παρουσιάζοντας πάνω από 250 πορτρέτα ισχυρών και καθημερινών γυναικών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το σύννεφο βροχής πάνω από τη Βουλή – Το μνημείο και οι αντιδράσεις
Προς ψήφιση στη Βουλή 20.10.25
Προς ψήφιση στη Βουλή 20.10.25

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το σύννεφο βροχής πάνω από το Κοινοβούλιο

«Μια βροχή θα μας σώσει» λένε χαμηλοφώνως στην κυβέρνηση και καταθέτουν τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή την ημέρα ψήφισης και παρέμβαση Μητσοτάκη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ
Διχασμός 20.10.25
Διχασμός 20.10.25

Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ

Ο Κεν Λόγκινς υποστήριξε ότι ο Τραμπ δεν ζήτησε την άδεια του για να χρησιμοποιήσει το κομμάτι στο βίντεο που εμφανίζεται να πετάει περιττώματα στους διαδηλωτές του κινήματος No Kings.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παρίσι: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο
Πανικός 20.10.25
Πανικός 20.10.25

Σοκαριστικά πλάνα από το Παρίσι - Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο

Ογδόντα πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν επί τόπου, καθώς και 50 αστυνομικοί και 20 μέλη της Υπηρεσίας Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας, για να βοηθήσουν τους πληγέντες από τον ανεμοστρόβιλο.

Σύνταξη
Αρτέτα: «Θαυμάζω τον Σιμεόνε, αυτό που έχει κάνει στην Ατλέτικο είναι απίστευτο»
Ποδόσφαιρο 20.10.25
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Αρτέτα: «Θαυμάζω τον Σιμεόνε, αυτό που έχει κάνει στην Ατλέτικο είναι απίστευτο»

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, δήλωσε ικανοποιημένος από την αφοσίωση των παικτών του, αλλά προειδοποίησε πως η ομάδα δεν πρέπει να παρασυρθεί, καθώς μάχεται για τίτλους σε πολλαπλά μέτωπα.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης για το διπλό φονικό – Ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής και η μεταφορέας
Ελλάδα 20.10.25
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης για το διπλό φονικό – Ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής και η μεταφορέας

Τρία νέα πρόσωπο φέρεται να έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών για εμπλοκή στην υπόθεση με τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Οι δύο συλληφθέντες προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνιες απολογίες

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στο Ισραήλ ακόμη μία σορό ομήρου της Χαμάς
Γάζα 20.10.25
Γάζα 20.10.25

Μέση Ανατολή: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στο Ισραήλ ακόμη μία σορό ομήρου της Χαμάς

Αυτή είναι η 13η σορός ομήρου που παραδίδει η Χαμάς. Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση έχει δεσμευθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας να επιστρέψει στο Ισραήλ τα λείψανα συνολικά 28 ομήρων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει
Σκάνδαλο 20.10.25
Σκάνδαλο 20.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει

Η νέα μεγάλη επιχείρηση συγκάλυψης που υλοποιεί η κυβέρνηση, αυτή τη φορά για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πέσει στο κενό, προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ – Μόνα Λίζα, διαμάντια, Ρεμπράντ
Κλέφτες και αστυνόμοι 20.10.25
Κλέφτες και αστυνόμοι 20.10.25

Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ

Από την πρώτη σοκαριστική ληστεία στο Λούβρο του 1911 στα διαμάντια του 2025, τα μουσεία είναι στόχος τολμηρών κακοποιών και συνδικάτων του εγκλήματος. Αυτές είναι οι πιο τολμηρές ληστείες που έγιναν ποτέ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκόπηση: «Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό – Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

«Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό - Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης

Προβάδισμα Τσίπρα στην κεντροαριστερά και ένα σύνθετο σκηνικό ξετυλίγεται μπροστά. «Μαύρες τρύπες» για την κυβέρνηση ακρίβεια και Τέμπη σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύνταξη
LIVE: Αλαβές – Βαλένθια
Ποδόσφαιρο 20.10.25

LIVE: Αλαβές – Βαλένθια

LIVE: Αλαβές – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αλαβές – Βαλένθια για την 9η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 20.10.25

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ για την 8η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ρώσος κατάσκοπος προειδοποιεί τον Πούτιν – «Μην πας στη Βουδαπέστη»
«Βρετανική συνωμοσία» 20.10.25
«Βρετανική συνωμοσία» 20.10.25

Ρώσος κατάσκοπος προειδοποιεί τον Πούτιν – «Μην πας στη Βουδαπέστη»

Ρώσος συνταγματάρχης, πρώην στέλεχος των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού, υποστηρίζει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν κινδυνεύει να δολοφονηθεί, αν συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία.

Σύνταξη
Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας
«Γίνεται όπλο» 20.10.25
«Γίνεται όπλο» 20.10.25

Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας

Ο Ίρβιν Γουέλς συμμετείχε σε ένα λονδρέζικο φεστιβάλ «το οποίο γιορτάζει τη δύναμη της γλώσσας και της τέχνης» και έδωσε μια ομιλία για τους κινδύνους που ενέχει το διαδίκτυο σε ότι αφορά τις κοινότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

