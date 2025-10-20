Πέθανε ο Ρομπέρτο Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!

Ο Ρομπέρτο Σέχας δεν ήταν αστέρας του ποδοσφαίρου ωστόσο έχει η μορφή του έχει συνδεθεί άρρηκτα με τους ξέφρενους πανηγυρισμούς της Εθνικής Αργεντινής του Ντιέγκο Μαραντόνα που κατέκτησε το Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό.

Κι αυτό καθώς ήταν ο άνθρωπος που σήκωσε στους ώμους του τον «Θεό» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου στο κατάμεστο από πάνω από 100.000 οπαδούς στάδιο «Αζτέκα» που παρακολουθούσαν τη νίκη των Αργεντινών επί της Δυτικής Γερμανίας με 3-2 στον τελικό.

Ο Σέχας έλαβε μπόλικη από τη λάμψη του Μαραντόνα και των υπόλοιπων αστέρων της «Αλμπισελέστε» εκείνες τις στιγμές κι έμεινε στην ιστορία καθώς η φιγούρα του «αποτυπώθηκε» σε βίντεο, φωτογραφίες, εφημερίδες, περιοδικά και ντοκιμαντέρ.

Χρόνια αργότερα, είχε δηλώσει με περισσή συγκίνηση: «Τα εγγόνια μου με βλέπουν στην τηλεόραση και λένε “να ο παππούς που κουβαλάει τον Μαραντόνα”. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτό».

Δυστυχώς όμως ο Αργεντινός φίλαθλος δεν είναι πια ανάμεσά μας, καθώς έγινε γνωστό ότι πέθανε σε ηλικία 68 ετών. Συγκεκριμένα άφησε την τελευταία του πνοή στη γενέτειρά του, τη Σάντα Φε, έπειτα από μακρόχρονη ταλαιπωρία από ασθένεια.

Οπως είχε γίνει γνωστό, το 1986 Σέχας εργαζόταν σε μια μεταλλουργία και, μαζί με μερικούς φίλους του αποφάσισαν να ταξιδέψουν για το Μεξικό προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Δυτική Γερμανία.

Αξίζει να σημειωθεί οτι κατάφερε να μπει στο «Αζτέκα» χωρίς να διαθέτει εισιτήριο και με το που ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη, έσπευσε να βρειθεί στον αγωνιστικό χώρο μαζί με χιλιάδες συμπατριώτες του προκειμένου να πανηγυρίσει. Που να φανταζόταν ότι θα κατάφερνε να είναι εκείνος που θα σηκώσει στις πλάτες του τον Μαραντόνα τη στιγμή αυτό το ονειρεύονταν… άπαντες!

Μάλιστα ο Σέχας υποστήριξε πως ο ίδιος ο ίδιος ο Μαραντόνα ήταν που του έκανε νεύμα να τον κουβαλήσει: «Ο Ντιέγκο με κοίταξε, σταμάτησε και, χωρίς να πει κουβέντα, κατάλαβα τι ήθελε. Τον σήκωσα και άρχισα να τρέχω, ενώ εκείνος μου έδειχνε πού να πάω».

Οι δύο τους συναντήθηκαν και πάλι το 2014, στο Μουντιάλ της Βραζιλίας, όταν ο Μαραντόνα παρουσίαζε εκπομπή. Το να τους βλέπει κανείς μαζί και πάλι ήταν συγκινητικό: «Αγκαλιαστήκαμε σφιχτά», είχε πει ο Σέχας. «Ο Ντιέγκο γελούσε και μου είπε: “Εσύ ξέρεις πόσο βαριά είναι η κούπα, αλλά εγώ ξέρω πόσο βάρος έχω εγώ μαζί με την κούπα”».

Παρά την αναγνωρισιμότητα που απέκτησε για αρκετά χρόνια, ο Ρομπέρτο Σέχας δεν θεώρησε ποτέ τον εαυτό του κομμάτι της ποδοσφαιρικής ιστορίας. Με την ταπεινότητα που τον διέκρινε έλεγε πως ήταν το «…..χέρι του Θεού» που τον έφερε εκείνη τη στιγμή δίπλα στον Μαραντόνα. «Δεν ξέρω γιατί συνέβη σε μένα», είχε πει κάποτε. «Αλλά ξέρω πως για πάντα θα είμαι εκεί, κάτω από τον Ντιέγκο».