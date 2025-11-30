Ο Λίαμ Γκάλαχερ δηλώνει ότι θα σταματήσει ξανά το αλκοόλ, εφόσον ολοκληρώθηκε η περιοδεία των Oasis

Ο Λίαμ Γκάλαχερ απέφυγε το αλκοόλ κατά την διάρκεια της πρόσφατης περιοδείας των Oasis — μέχρι την τελευταία συναυλία, όπου τον είδαν να γιορτάζει «πινοντας μερικά» ποτά. Αλλά ο ροκ σταρ διευκρίνισε ότι αυτό ήταν κάτι που συνέβη μόνο μία φορά.

Η βρετανική μπάντα ολοκλήρωσε την περιοδεία Oasis Live ’25 στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, στις 23 Νοεμβρίου. Για να το γιορτάσει, ο τραγουδιστής του «Wonderwall», ο οποίος είχε δηλώσει παλαιότερα ότι σταμάτησε τα ναρκωτικά και το αλκοόλ πριν την περιοδεία, «ήπιε μερικά ποτά», όπως αποκάλυψε στο X.

«Μερικές μπύρες»

Στις 27 Νοεμβρίου, ένας χρήστης της πλατφόρμας Χ μοιράστηκε ένα βίντεο με τον καλλιτέχνη επί σκηνής και έγραψε: «Άλλη μια εβδομάδα και θα κατέληγε σε ψυχιατρική κλινική».

Ο Λίαμ απάντησε: «Γιατί αυτό;», και ένας άλλος χρήστης τον ρώτησε αν «έχει ξεμεθύσει».

I had a few beers wasn’t feeling it I’m back on the righteous path free from temptation — Liam Gallagher (@liamgallagher) November 27, 2025

Σε απάντηση, ο Λίαμ είπε ότι «ήπιε μερικές μπύρες».

«Επέστρεψα στον σωστό δρόμο, μακριά από τους πειρασμούς», πρόσθεσε.

«Έχω βαρεθεί»

Ο τραγουδιστής του «Live Forever» μοιράστηκε περισσότερες λεπτομέρειες για τον εορτασμό μετά την περιοδεία σε διάφορες αναρτήσεις στο X.

Πριν από την τελευταία στάση της περιοδείας στις 23 Νοεμβρίου, ο Λίαμ είπε ότι σχεδίαζε να το γιορτάσει «πινοντας μερικά ποτά».

Και, αφού κάποιος τον ρώτησε αν «μεθύσει» μετά την τελευταία συναυλία των Oasis, ο Λίαμ έγραψε: «Ήπια 5 μπύρες και έπεσα για ύπνο, δεν μπορούσα να κουνηθώ».

Απαντώντας σε έναν άλλο θαυμαστή, ο οποίος του είπε ότι «καλύτερα να μείνεις μακριά από την μπύρα», ο Λίαμ είπε ότι «απολαμβάνει να είναι νηφάλιος».

Οι αναρτήσεις του Λίαμ σχετικά με την απόφασή του να σταματήσει την αποχή από το αλκοόλ ήρθαν λίγο μετά την ανακοίνωση που μοιράστηκε με τους οπαδούς των Oasis, μετά την ολοκλήρωση της τεράστιας, sold-out περιοδείας.

«Σε όλους τους οπαδούς των OASIS σε όλο τον κόσμο, νέους, μεσήλικες, γέρους, ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ από τα βάθη της καρδιάς μου», έγραψε ο Λίαμ στις 24 Νοεμβρίου. «Το απολαύσατε απόλυτα, σας είμαστε για πάντα ευγνώμονες για την ενέργεια και τις βιβλικές σας δονήσεις. Χωρίς εσάς [είμαστε] απλά μια καλή μπάντα, αλλά με εσάς [είμαστε] η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΠΆΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ LG x».

Ο τραγουδιστής του «Stand by Me» είχε αποκαλύψει τον Μάρτιο ότι θα σταματούσε το αλκοόλ για την περιοδεία των Oasis, η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο, σηματοδοτώντας το τέλος της μακροχρόνιας διαμάχης του με τον αδελφό του Νόελ.

Τότε, έγραψε στο X ότι ήταν καλά και ότι «δεν τον ενδιέφερε το ποτό» και ότι «είχε βαρεθεί».

*Με πληροφορίες από: People