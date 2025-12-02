Τζέιμς Μποντ: Από τη Τζαμάικα με αγάπη το νέο, απόλυτο, φαβορί για τον επόμενο 007

Ο Κάλουμ Τέρνερ, γνωστός από τις σειρές Fantastic Beasts και Masters of the Air, εκτόπισε τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον και τον Χένρι Κάβιλ καθώς αναδεικνύεται στο απόλυτο φαβορί για να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του θρυλικού 007 σημειώνουν τα Βρετανικά μέσα.

Αν και η παραγωγή της επόμενης περιπέτειεας του Μποντ δεν έχει ακόμη ξεκινήσει και η επιλογή για τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα γίνει μέσα στο 2026, η ξαφνική μεταβολή των αποδόσεων για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ έχει προκαλέσει φρενίτιδα με τον Κάλουμ Τέρνερ να φαίνεται πως έχει την έγκριση των μπουκμέικερς.

Το «κυνήγι» για τον ηθοποιό που θα ενσαρκώσει τον επόμενο Τζέιμς Μποντ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, αλλά πλέον υπάρχει ένα σαφές νέο φαβορί γράφει το Empire.

Ο Κάλουμ Τέρνερ, το τελευταίο όνομα που προστέθηκε στις εικασίες, όχι μόνο εισήλθε στη συζήτηση, αλλά κατέκτησε την πρώτη θέση στα γραφεία στοιχημάτων, επισκιάζοντας μακροχρόνιους διεκδικητές του ρόλου.

Σύμφωνα με τον βρετανικό στοιχηματικό οίκο Coral, όπως αναφέρει η εφημερίδα The Telegraph, ο Τέρνερ είναι το «καυτό φαβορί» και οι αποδόσεις του για τον επόμενο Μποντ έχουν πέσει στο 7-4.

Αυτή η απότομη αλλαγή τον τοποθετεί μπροστά από άλλους δυνατούς υποψηφίους, όπως ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον (3-1) και ο Χένρι Κάβιλ (6-1).

Aπό τη Τζαμάικα με αγάπη

Η αιφνίδια άνοδος του 35χρονου ηθοποιού μπορεί να βασίζεται σε κάποιες διαρροές πληροφοριών ή απλώς να αποτελεί την τελευταία φήμη στη μακρά αλυσίδα των ηθοποιών που εξετάζονται για έναν από τους πλέον περιζήτητους ρόλους στην ιστορία του κινηματογράφου.

Ωστόσο, μία λεπτομέρεια πυροδότησε την ξαφνική μεταβολή των αποδόσεων. Ο Κάλουμ Τέρνερ εθεάθη πρόσφατα σε διακοπές με την αρραβωνιαστικιά του, την τραγουδίστρια Ντούα Λίπα, στην Τζαμάικα, εκεί όπου ο Βρετανός Ίαν Φλέμινγκ εμπνεύστηκε και δημιούργησε τον ήρωα.

Στο νησί, στον κόλπο Ορακαμπέσα βρίσκεται και το θέρετρο Goldeneye που είναι η πρώην έπαυλη του συγγραφέα του Τζέιμς Μποντ.

«Το να βρεθεί το νέο φαβορί σε έναν τόσο συμβολικό χώρο, όπου ο Μποντ γεννήθηκε λογοτεχνικά, θεωρήθηκε από πολλούς ως κάτι περισσότερο από απλή σύμπτωση» σημειώνει η The Telegraph.

Το θέρετρο ήταν το κεντρικό σκηνικό στις ταινίες Dr. No και Live and Let Die και είναι ο τόπος όπου ο Φλέμινγκ εμπνεύστηκε τον μακροβιότερο χαρακτήρα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και του κινηματογράφου.

Όταν ξέσπασε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, το 1939, ο Ίαν Φλέμινγκ άρχισε να συνεργάζεται με την Υπηρεσία Πληροφοριών του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού, έγινε υποδιοικητής και αργότερα διοικητής.

Μετά το τέλος του πολέμου, εγκαταστάθηκε στη Τζαμάικα κι επιδόθηκε στη συγγραφή κατασκοπευτικών μυθιστορημάτων, αξιοποιώντας τις γνώσεις και τη μεγάλη εμπειρία του.

Μία από τις επιχειρήσεις που επιτήρησε ως διοικητής είχε την κωδική ονομασία GoldenEye. Όταν βρήκε το καταφύγιο του στον κόλπο Ορακαμπέσα ονόμασε το νέο του σπίτι GoldenEye – ως φόρο τιμής σε αυτήν την επιχείρηση κατά τον πόλεμο.

H Λίπα έχει βρεθεί ξανά στο θέρετρο δύο χρόνια πριν.

Η εντολή της Amazon

Η αναμονή για την επίσημη έναρξη του κάστινγκ συνεχίζεται, καθώς ο σκηνοθέτης της ταινίας Bond 26, Ντενί Βιλνέβ, πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει το Dune: Part Three. Μόλις ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του, θα δοθεί το επίσημο «πράσινο φως» για να ξεκινήσει η διαδικασία.

Στο μεταξύ, έχει επιβεβαιωθεί ότι ο δημιουργός του Peaky Blinders, Στίβεν Νάιτ, γράφει το σενάριο της νέας περιπέτειας που θα εκκινήσει ακόμη ένα νέο κεφάλαιο στη μυθολογία του 007.

Πι πληροφορίες που διέρρευσαν τον Σεπτέμβριο ανέφεραν ότι η Amazon, η οποία απέκτησε πλέον τον πλήρη έλεγχο του franchise, αναζητά ένα «φρέσκο πρόσωπο» για να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος αποχώρησε από τον ρόλο μετά την ταινία No Time To Die (2021).

Η παραγωγή της επόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ αναμένεται να ξεκινήσει το 2027, με την κυκλοφορία της στις κινηματογραφικές αίθουσες να έχει προγραμματιστεί για το 2028.