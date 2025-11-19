Όταν ο Ντικ Βαν Ντάικ αρνήθηκε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ: «Έχεις ακούσει την αγγλική προφορά μου;»
Ο σταρ της 7ης Τέχνης Ντικ Βαν Ντάικ αποκάλυψε ότι στα τέλη της δεκαετίας του '60 του προτάθηκε να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ - αλλά είχε σοβαρό λόγο που αρνήθηκε την πρόταση χωρίς δεύτερη σκέψη.
Στα τέλη της δεκαετίας του ’60, μετά από πέντε επιτυχημένα φιλμ στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ που εκτόξευσαν τις μετοχές του στο κινηματογραφικό χρηματιστήριο, ο Σον Κόνερι αποφάσισε πως ήρθε η στιγμή να «κρεμάσει» το όπλο του. Και ο Άλμπερτ Μπρόκολι ξεκίνησε την αναζήτηση για τον επόμενο 007.
Η πρώτη επιλογή, ήδη από το 1967 ήταν ο Ρότζερ Μουρ – ωστόσο μια καθυστέρηση στην υπογραφή των συμβολαίων οδήγησαν τον γνωστό Άγγλο ηθοποιό να ανανεώσει τη συμφωνία του με τους παραγωγούς της σειράς Ο Άγιος. Κάπως έτσι ο Μπρόκολι είχε βρεθεί σε αδιέξοδο – και προσπάθησε να λύσει το πρόβλημά του με τον Ντικ Βαν Ντάικ.
Ο σταρ της 7ης Τέχνης, μιλώντας στην εκπομπή Today με τον Αλ Ρόκερ για την προώθηση του βιβλίου του 100 Rules for Living to 100: An Optimist’s Guide to a Happy Life, είπε πως τον κάλεσε ο Άλμπερτ Μπρόκολι προκειμένου να δει αν τον ενδιέφερε ο ρόλος του Τζέιμς Μποντ.
«Έχεις ακούσει την αγγλική προφορά μου;» του απάντησε με μια δόση χιούμορ και αλήθειας ο γεννημένος στο Μιζούρι Ντικ Βαν Ντάικ – κάτι που φαίνεται ότι δεν γνώριζε ο πασίγνωστος παραγωγός, καθώς ο κανόνας θέλει τον 007 να είναι μόνο Βρετανός.
Πέρα από την πλάκα, παραδέχθηκε ότι το σκέφτηκε, αλλά πίστευε ότι ο ρόλος ως υπερκατάσκοπος από τη μια θα ξένιζε τους θαυμαστές του που τον είχαν μάθει σε οικογενειακές ταινίες όπως το φιλμ Μαίρη Πόπινς και από την άλλη δεν θα γινόταν αποδεκτός από τους fans του Τζέιμς Μποντ.
Κάπως έτσι ο ρόλος κατέληξε στον Τζορτζ Λέιζενμπι – γνωστός σε όλους ως ο χειρότερος 007 που έχουμε δει στη μεγάλη οθόνη.
// Κεντρική φωτογραφία: Wikimedia Commons
