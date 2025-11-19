Πιρς Μπρόσναν: Οι τραγωδίες, ο Μποντ, η κάθαρση- «Είμαι διατεθειμένος να επιστρέψω ως συνταξιούχος 007»

«Θα συνεχίσω να είμαι καλλιτέχνης μέχρι την τελευταία ανάσα» λέει στο GQ ο Ιρλανδός Πιρς Μπρόσναν που ζει, στα 72 του χρόνια, την πιο δημιουργική περίοδο της καριέρας του.

Στη συνέντευξή του ο πράκτορας 007 τεσσάρων ταινιών, άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να επιστρέψει στον ρόλο που τον καθιέρωσε, αλλά αυτή τη φορά με έναν εντελώς διαφορετικό μανδύα: αυτόν του συνταξιούχου πράκτορα που καλείται ξανά στην ενεργό δράση.

Το σχόλιο του Ιρλανδού ηθοποιού έρχεται την ώρα που τα Amazon MGM Στούντιο ετοιμάζονται να αναμορφώσουν ριζικά το κινηματογραφικό σύμπαν του Ίαν Φλέμινγκ. Γιατί, αλήθεια, ποιος είπε ότι ένας κατάσκοπος βγαίνει στη σύνταξη;

Με τα Amazon MGM Στούντιο να έχουν αναλάβει τα ηνία του μακροχρόνιου franchise, την αγωνία για το ποιος θα είναι ο επόμενος Μποντ να κορυφώνεται, και τον Ντενί Βιλνέβ να βρίσκεται ήδη στο τιμόνι, ο Μπρόσναν ρίχνει λάδι στη φωτιά για ακόμη περισσότερα σενάρια και υποθέσεις.

Έχοντας ταυτιστεί περισσότερο με τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ εδώ και δεκαετίες ο Ιρλανδός που φόρεσε με επιτυχία το σμόκιν του θρυλικού πράκτορα σε τέσσερις περιπέτειες, είναι στη διάθεση των νέων στούντιο που είναι πλέον υπεύθυνα για την κληρονομιά του Μποντ μετά την Μπάρμπαρα Μπρόκολι και τον Μάικλ Τζ. Γουίλσον.

Ενας από τους πιο δημοφιλείς Ιρλανδούς στη βιομηχανία της Βρετανίας, ο Μπρόσναν ξέρει ότι η ομορφιά του άνοιξε αλλά και του έκλεισε πόρτες. «Η γοητεία σου δίνει και σου παίρνει πράγματα. Μπορεί να σε εξυπηρετήσει αλλά και να σου σταθεί εμπόδιο. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να μην την παίρνεις στα σοβαρά και να διασκεδάζεις μαζί της» λέει για το δίκοπο μαχαίρι ο Μπρόσναν.

Ο Ιρλανδός υποδύθηκε τον Μποντ μεταξύ 1995 και 2002 στις ταινίες GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough και Die Another Day. Μιλώντας στο περιοδικό GQ ο Μπρόσναν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μία νέα εμφάνιση -αν και παραδέχεται ότι ο βασικός ρόλος του 007 ανήκει πλέον σε άλλον. Ωστόσο η ιδέα της συνεργασίας στο ευρύτερο κινηματογραφικό πλαίσιο του Μποντ, τον βρίσκει θετικό.

«Φυσικά, ο κόσμος ρωτά για τον Μποντ, ‘θα έκανες;’ και τέτοια, αλλά αυτή είναι η δουλειά ενός άλλου πια», είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός. «Αλλά οι πιθανότητες να εργαστώ μέσα σε αυτό το σύμπαν; Είναι διασκεδαστικό να το σκέφτεσαι», σημείωσε.

Οταν ρωτήθηκε εάν θα μπορούσε να δει τον εαυτό του ως έναν συνταξιούχο 007 που καλείται εκτάκτως στην ενεργό δράση, ο Μπρόσναν απάντησε με νόημα: «Μερικές φορές το σκέφτεσαι και απλώς προχωράς».

Η απάντηση, διπλωματική και ασαφής, αφήνει ανοιχτό εο ενδεχόμενο της πιθανής επιστροφής του στο σύμπαν του 007, έστω και σε ένα διαφορετικό πλαίσιο.

Ο Μπρόσναν εξέφρασε επίσης την επιθυμία του να συνεργαστεί με τον Ντενί Βιλνέβ, ο οποίος έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία της πρώτης ταινίας του franchise της Amazon MGM.

Οι φήμες και οι εικασίες για τη στρατηγική των Amazon MGM Στούντιο σχετικά με το μέλλον του franchise είναι πολλές. Το στούντιο δεν έχει αποκαλύψει ακόμα εάν σχεδιάζει να επεκτείνει το σύμπαν του Μποντ με πρίκουελ ή spin-offs -κάτι που θα άνοιγε τον δρόμο για τη συμμετοχή παλαιότερων ηθοποιών.

Το βέβαιο είναι ότι η νέα εποχή έχει ήδη ονόματα που προοιωνίζουν μεγάλες στιγμές στο franchise του Βρετανοί κατασκόπου. Εκτός από τον Ντενί Βιλνέβ στη σκηνοθεσία, ο Στίβεν Νάιτ, ο δημιουργός της επιτυχημένης σειράς Peaky Blinders (Πίκι Μπλάιντερς), έχει αναλάβει τη συγγραφή του σεναρίου.

Μέχρι σήμερα, παραμένει άγνωστο ποιος θα είναι ο ηθοποιός που θα διαδεχθεί τον Μπρόσναν, τον Ρότζερ Μουρ, τον Σον Κόνερι, τον Τζορτζ Λέιζενμπι, τον Τίμοθι Ντάλτον και τον Ντάνιελ Κρεγκ στον εμβληματικό ρόλο.

Εν τω μεταξύ, η Άνα ντε Άρμας έχει δηλώσει, όπως αναφέρεται, ότι «ασχολείστε με τον Μποντ, βάλτε τις γυναίκες στο επίκεντρο της δράσης».

Δεύτερη νιότη για έναν λάτρη του κακού

Ο Πιρς Μπρόσναν διανύει μία από τις πιο παραγωγικές περιόδους της καριέρας του, γεγονός που ο ίδιος αποδίδει στην ανήσυχη φύση του μετά την πανδημία του Covid-19 και τις απεργίες του Χόλιγουντ το 2023.

«Γίνεσαι ανήσυχος και τότε είναι που πρέπει πραγματικά να έχεις καλή πίστη στον εαυτό σου και να πας να δουλέψεις», εξήγησε. «Βρες δουλειά που σου αρέσει, ή σου αρέσει κατά το ήμισυ. Επειδή αν δεν πάρεις αυτή τη δουλειά, πόσο καιρό θέλεις να συνεχίσεις να περιμένεις να κάτσει η καλή ζαριά;»

Ο ηθοποιός εργάζεται πάνω σε μία ταινία για τη ζωή του, καθώς το γράψιμο ενός απομνημονεύματος τον «κούρασε». «Δεν με συγκινεί πραγματικά» είπε ο Μπρόσναν που συνεργάζεται για το project με τον γιο του Ντίλαν.

Πρόσφατα, ο Μπρόσναν έπαιξε στην κινηματογραφική μεταφορά του The Thursday Murder Club του Ρίτσαρντ Όσμαν, για το οποίο ελπίζει σε ένα σίκουελ, ενώ συμμετείχε στο θρίλερ κατασκοπείας Black Bag του Στίβεν Σόντερμπεργκ. Παράλληλα υποδύεται έναν απόλυτα μοχθηρό Ιρλανδό μαφιόζο στο τηλεοπτικό MobLand που ξεκίνησε τα γυρίσματα για τη 2η σεζόν του.

Καταλήγοντας, ο Μπρόσναν παραδέχτηκε ότι νιώθει πλέον πιο άνετα να υποδύεται τον κακό της υπόθεσης, παρά έναν πράκτορα των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών που σώζει τον κόσμο.

«Νιώθω πιο άνετα παίζοντας έναν τέτοιο ρόλο», είπε, «ακριβώς επειδή μπορείς πραγματικά να δείξεις τα δόντια σου και να κινηθείς όπως θέλεις. Να αποφύγεις, να κάνεις προσποιήσεις, να μπερδέψεις το κοινό».

Οι τραγωδίες που τον έφταξαν

Η ζωή του Πιρς Μπρόσναν υπήρξε, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μια διαρκής μάχη ενάντια στη μοναξιά και την απώλεια. Η οικογενειακή του ιστορία ξεκινά με ένα βαθύ τραύμα εγκατάλειψης, το οποίο καθόρισε την πορεία του και την αξία που έδωσε τελικά στους δικούς του δεσμούς.

Γεννημένος στην Ιρλανδία, στην περιοχή της Ντρόεντα, το 1953, ο Μπρόσναν βίωσε την απουσία του πατέρα του, Τόμας Μπρόσναν, ο οποίος εγκατέλειψε τη σύζυγό του και το βρέφος γιο τους. Ο ηθοποιός αργότερα παραδέχτηκε ότι συνάντησε τον βιολογικό του πατέρα μόνο μία φορά, όταν ήταν ήδη ενήλικας.

Η μητέρα του, Μέι Σμιθ, αναγκάστηκε να μετακομίσει στο Λονδίνο για να εργαστεί ως νοσοκόμα, αφήνοντάς τον να μεγαλώσει με τους μητρικούς του παππούδες, τον Φίλιπ και την Καθλίν Σμιθ. Μετά τον θάνατό τους, ο μικρός Πιρς βρέθηκε να ζει σε οικοτροφεία και με συγγενείς, μια περίοδος που σημάδεψε την παιδική του ηλικία με μια αίσθηση απομόνωσης.

Μόλις στα έντεκα του χρόνια επανενώθηκε με τη μητέρα του, η οποία είχε ξαναπαντρευτεί, και μετακόμισε μαζί τους στην αγγλική πρωτεύουσα.

Η πατρότητα ως κάθαρση

Η ανάγκη του να χτίσει τη δική του σταθερή οικογένεια ήταν πάντοτε ισχυρή, προερχόμενη από την απουσία προτύπων στα παιδικά του χρόνια. Ο πρώτος του γάμος ήταν με την Αυστραλέζα ηθοποιό Κασσάνδρα Χάρις το 1980.

Η δέσμευσή του στην οικογένεια ήταν τόσο μεγάλη, που υιοθέτησε τα δύο παιδιά της Κασσάνδρας από προηγούμενο γάμο, την Σάρλοτ και τον Κρίστοφερ, μετά τον θάνατο του βιολογικού τους πατέρα. Αργότερα απέκτησαν έναν βιολογικό γιο, τον Σον.

Ωστόσο, η οικογενειακή του ευτυχία επρόκειτο να αντιμετωπίσει τρομερά χτυπήματα. Το 1991, η Κασσάνδρα Χάρις έχασε τη ζωή της από καρκίνο των ωοθηκών. Δυστυχώς, η οικογενειακή αυτή «κατάρα» επανήλθε το 2013, όταν η υιοθετημένη του κόρη, Σάρλοτ, πέθανε από την ίδια ακριβώς ασθένεια.

Παράλληλα, ο Μπρόσναν αντιμετώπισε προσωπικές δυσκολίες στη σχέση του με τον υιοθετημένο γιο του, Κρίστοφερ, ο οποίος πάλεψε με προβλήματα εθισμού, αν και πρόσφατες αναφορές κάνουν λόγο για συμφιλίωση.

Ο ηθοποιός βρήκε ξανά την αγάπη και τη σταθερότητα με τη δεύτερή του σύζυγο, την δημοσιογράφο Κίλι Σέι Σμιθ, την οποία παντρεύτηκε το 2001. Μαζί απέκτησαν δύο γιους, τον Ντίλαν και τον Πάρις. Με πέντε παιδιά συνολικά (Σον, Ντίλαν, Πάρις, Σάρλοτ και Κρίστοφερ), ο Πιρς Μπρόσναν κατάφερε να χτίσει τη δική του εκτεταμένη οικογένεια, αποδεικνύοντας ότι, παρά τα προσωπικά δράματα και τις απώλειες, η πατρότητα αποτέλεσε το μεγαλύτερο ρόλο της ζωής του.

«Θέλω απλώς να είμαι εκεί για τα παιδιά μου. Ο δικός μου πατέρας δεν ήταν εκεί για εμένα. Δεν θέλω να επαναληφθεί» λέει στο GQ.