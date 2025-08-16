magazin
Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 21:18
Φωτιά σε πτήση από Κέρκυρα με 250 επιβάτες - Προσγειώθηκε Ιταλία (βίντεο)
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Μπορεί να φταίει η Γκίνες»: Αυτό είναι το μυστικό Πιρς Μπρόσναν για τα τέλεια μαλλιά του;
Fizz 16 Αυγούστου 2025 | 20:50

«Μπορεί να φταίει η Γκίνες»: Αυτό είναι το μυστικό Πιρς Μπρόσναν για τα τέλεια μαλλιά του;

Ο σταρ του Χόλιγουντ Πιρς Μπρόσναν βρέθηκε αντιμέτωπος με μια περίεργη ερώτηση, ωστόσο η απάντησή του ήταν άκρως απολαυστική.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Spotlight

Από το 1980 όταν και πρωτοεμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη, εκτός από ταλαντούχος κέρδισε εύκολα και τον τίτλο του «ωραίου». Και όταν ο Πιρς Μπρόσναν φόρεσε στα μέσα των nineties το κοστούμι του Τζέιμς Μποντ, οι μετοχές του στο Χόλιγουντ απογειώθηκαν.

Ο ιρλανδός ηθοποιός υποδύθηκε τον 007 σε τέσσερις ταινίες, ωστόσο η συνέχεια ήταν ακόμα καλύτερη καθώς τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει καταφέρει να ξεδιπλώσει τις πλούσιες υποκριτικές του ικανότητες. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι ο Πιρς Μπρόσναν μεγαλώνει σαν το παλιό καλό κρασί.

View this post on Instagram

A post shared by MobLand (@mobland_pplus)

Και μάλλον για αυτό πολλοί ψάχνουν να βρουν το… κόλπο του. Έτσι, όταν πριν από λίγες ημέρες, ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας The Thursday Murder Club, ο 72χρονος σταρ βρέθηκε μπροστά σε μια ασυνήθιστη ερώτηση: ποιο είναι μυστικό του για το τόσο πλούσιο μαλλί που έχει σε αυτή την ηλικία.

«Δεν ξέρω, ίσως να φταίει το παλιό καλό κέλτικο μαλλί» ήταν η πρώτη αντίδραση του Πιρς Μπρόσναν, προτού συνεχίσει με περισσότερο χιούμορ: «Ίσως να φταίνε οι πατάτες, το βούτυρο ή μέχρι και η Γκίνες».

Ο αγαπημένος ηθοποιός, πάντως, εκτός από την καλή φόρμα στην οποία βρίσκεται, φαίνεται πως έχει μεγάλη όρεξη και για δουλειά. Έτσι, εκτός από την προώθηση της ταινίας The Thursday Murder Club, ετοιμάζεται για τον 2ο κύκλο της σειράς MobLand, ενώ έχει ακόμα δύο projects στα σκαριά για την επόμενη διετία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πούτιν: «Πάγωμα» του μετώπου με αντάλλαγμα Ντονέτσκ-Λουχάνσκ προτείνει στον Τραμπ

Πούτιν: «Πάγωμα» του μετώπου με αντάλλαγμα Ντονέτσκ-Λουχάνσκ προτείνει στον Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

World
Αλάσκα: Το κέντρο του κόσμου για ένα Σαββατοκύριακο

Αλάσκα: Το κέντρο του κόσμου για ένα Σαββατοκύριακο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Πιο δυνατή από ποτέ η Jessie J μετά τη μάχη της με τον καρκίνο: Η ζωή είναι μικρή, θέλω να τα κάνω όλα τώρα
Μαχήτρια 16.08.25

Πιο δυνατή από ποτέ η Jessie J μετά τη μάχη της με τον καρκίνο: Η ζωή είναι μικρή, θέλω να τα κάνω όλα τώρα

«Όταν περνάς κάτι σαν τον καρκίνο, οι άνθρωποι λένε 'έχεις αλλάξει'. Αλλά εγώ πάντα είχα αυτές τις σκέψεις, ο καρκίνος απλώς μας κάνει να τις υλοποιούμε», είπε μεταξύ άλλων η Jessie J σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Η μέρα που σίγησε ο «Βασιλιάς»: Ο θάνατος του Έλβις Πρίσλεϊ, το FBI και οι θεωρίες συνωμοσίας που τον θέλουν ζωντανό
Κρατάει χρόνια... 16.08.25

Η μέρα που σίγησε ο «Βασιλιάς»: Ο θάνατος του Έλβις Πρίσλεϊ, το FBI και οι θεωρίες συνωμοσίας που τον θέλουν ζωντανό

Πριν από 48 χρόνια το rock 'n' roll έχανε τον «Βασιλιά» του. Στις 16 Αυγούστου 1977 ο Έλβις Πρίσλεϊ άφηνε την τελευταία του πνοή στην Graceland, ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι δεν πέθανε ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από το «απεχθής» στο «τιμή μας»: H απάντηση των Kiss στην βράβευση από τον Τραμπ στα Kennedy Center Honors
Είπα ξείπα 15.08.25

Από το «απεχθής» στο «τιμή μας»: H απάντηση των Kiss στην βράβευση από τον Τραμπ στα Kennedy Center Honors

Πριν λίγα χρόνια oι Kiss χαρακτήριζαν τον Ντόναλντ Τραμπ ως «απεχθή» και επικίνδυνο. Τώρα, δηλώνουν «βαθιά τιμημένοι» για τη βράβευσή τους από τον ίδιο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του
«Μη χαρίζεστε» 15.08.25

Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο Ντένζελ Ουάσινγκτον αποκαλύπτει πώς οι οικονομικές ανάγκες επηρέασαν την καριέρα του, εξηγώντας γιατί μερικές φορές «πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει» πριν ακολουθήσεις το πάθος σου.

Σύνταξη
«Εκείνη έκανε κάτι γενναίο. Εγώ απλώς ξυρίζω το κεφάλι μου»: Γιατί η Έμα Στόουν έκλαψε στα γυρίσματα του Bugonia;
Συγκινητικό 15.08.25

«Εκείνη έκανε κάτι γενναίο. Εγώ απλώς ξυρίζω το κεφάλι μου»: Γιατί η Έμα Στόουν έκλαψε στα γυρίσματα του Bugonia;

Η Έμα Στόουν, σε πρόσφατη συνέντευξή της, αποκάλυψε ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος για τον οποίο έβαλε τα κλάματα πριν ξυρίσει το κεφάλι της στα γυρίσματα της ταινίας

Σύνταξη
«Άκουγα φωνές» – Ο Πιτ Ντέιβιντσον για την επίπτωση των ναρκωτικών στην ψυχική του υγεία
Βίντεο 15.08.25

«Άκουγα φωνές» – Ο Πιτ Ντέιβιντσον για την επίπτωση των ναρκωτικών στην ψυχική του υγεία

«Ήμουν ένας τύπος που κάπνιζε κάθε μέρα, όλη μέρα, και εμφάνισα ψύχωση όπου ακούς φωνές και νιώθεις ότι κάθεσαι δίπλα στον εαυτό σου», είπε μεταξύ άλλων ο Πιτ Ντέιβιντσον σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες
Συγκίνηση 15.08.25

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες

Τέσσερις μήνες μετά το ατύχημά του, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε και πάλι το αγαπημένο του όργανο και ευχαρίστησε την Παναγία. Δείτε την ανάρτησή του στο Instagram.

Σύνταξη
Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι – «Το λυπηρό της υπόθεσης»
Fizz 15.08.25

Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι - «Το λυπηρό της υπόθεσης»

Ο βιογράφος της Νταϊάνα, Άντριου Μόρτον, λέει ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία» ότι θα είχε «προσπαθήσει να λειτουργήσει ως ειρηνοποιός» μεταξύ των δύο αποξενωμένων γιων της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί το τελευταίο επεισόδιο του And Just Like That έμεινε στην ιστορία ως το πιο αηδιαστικό;
Απογοήτευση 15.08.25

Γιατί το τελευταίο επεισόδιο του And Just Like That έμεινε στην ιστορία ως το πιο αηδιαστικό;

Οι θαυμαστές της σειράς Sex And The City επέκριναν το And Just Like That για το ότι «κατέστρεψε» την κληρονομιά της σειράς με «ακραίες» ιστορίες, μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της τρίτης σεζόν - ακολουθούν spoiler.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τεχνητή νοημοσύνη και πανεπιστημιακή εκπαίδευση – Ακόμη δεν έχουν βρει κοινό τόπο
Κενό ευκαιριών 16.08.25

Τεχνητή νοημοσύνη και πανεπιστημιακή εκπαίδευση – Ακόμη δεν έχουν βρει κοινό τόπο

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τεράστιες δυνατότητες. Ωστόσο, σε πανεπιστημιακό επίπεδο διαπιστώνεται ότι δεν έχει ενσωματωθεί επαρκώς, είτε λόγω έλλειψης εκπαίδευσης των διδασκόντων είτε λόγω αδιαφορίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αντάλλαξαν δώρα Ολυμπιακός και Ίντερ (pics)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Αντάλλαξαν δώρα Ολυμπιακός και Ίντερ (pics)

Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αντάλλαξε δώρα με την Ίντερ, στο πλαίσιο της σπουδαίας φιλικής αναμέτρησης μεταξύ των δύο ομάδων

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι απορρίπτει παραχώρηση εδαφών – Θέλει μια διαρκή, «πραγματική ειρήνη»
«Εδαφική ακεραιότητα» 16.08.25

Ο Ζελένσκι απορρίπτει παραχώρηση εδαφών – Θέλει μια διαρκή, «πραγματική ειρήνη»

Εν όψει του ταξιδιού του στις ΗΠΑ, για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι όλα τα σημαντικά ζητήματα για την Ουκρανία πρέπει να συζητιούνται παρουσία της Ουκρανίας.

Σύνταξη
LIVE: Μπολόνια – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 16.08.25

LIVE: Μπολόνια – ΟΦΗ

LIVE: Μπολόνια – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το μεγάλο φιλικό ματς Μπολόνια – ΟΦΗ. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Συνελήφθη ΑμεΑ οπαδός της Λίβερπουλ για ρατσιστική επίθεση στον Σεμένιο (vid)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Συνελήφθη ΑμεΑ οπαδός της Λίβερπουλ για ρατσιστική επίθεση στον Σεμένιο (vid)

Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ ανακοίνωσε ότι ένας 47χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για τη ρατσιστική επίθεση που κατήγγειλε ο Σεμένιο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπόρνμουθ με τη Λίβερπουλ

Σύνταξη
Πιο δυνατή από ποτέ η Jessie J μετά τη μάχη της με τον καρκίνο: Η ζωή είναι μικρή, θέλω να τα κάνω όλα τώρα
Μαχήτρια 16.08.25

Πιο δυνατή από ποτέ η Jessie J μετά τη μάχη της με τον καρκίνο: Η ζωή είναι μικρή, θέλω να τα κάνω όλα τώρα

«Όταν περνάς κάτι σαν τον καρκίνο, οι άνθρωποι λένε 'έχεις αλλάξει'. Αλλά εγώ πάντα είχα αυτές τις σκέψεις, ο καρκίνος απλώς μας κάνει να τις υλοποιούμε», είπε μεταξύ άλλων η Jessie J σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Φωτιά στον κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα με 250 επιβάτες – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 16.08.25

Φωτιά στον κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα με 250 επιβάτες – Βίντεο ντοκουμέντο

Το αεροπλάνο απογειώθηκε με προορισμό το Ντίσελντορφ και μετά από λίγη ώρα έπιασε φωτιά ο ένας από τους δύο κινητήρες - Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Μπρίντεζι της Ιταλίας

Σύνταξη
Συνεχίζεται η κόντρα Σκέρτσου-Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Καλή επάνοδο στο 2025, κ. Σκέρτσο»
«Η αλήθεια απελευθερώνει» 16.08.25

Συνεχίζεται η κόντρα Σκέρτσου-Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Καλή επάνοδο στο 2025, κ. Σκέρτσο»

«Η δημιουργικότητα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ εξαντλείται στη συστηματική παραποίηση των στατιστικών δεδομένων», υποστηρίζει ο Άκης Σκέρτσος, με τον Κώστα Τσουκαλά να του απαντά πως «νομίζει είτε ότι ζει σε άλλη χώρα είτε πως είναι μέλος σε άλλη κυβέρνηση»

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 16.08.25

LIVE: Ίντερ – Ολυμπιακός

LIVE: Ίντερ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 τη σπουδαία φιλική αναμέτρηση Ίντερ – Ολυμπιακός. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
LIVE: Λάτσιο – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 16.08.25

LIVE: Λάτσιο – Ατρόμητος

LIVE: Λάτσιο – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 21:00 τη σπουδαία φιλική αναμέτρηση της Λάτσιο με τον Ατρόμητο. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
Ο Τραμπ είπε στο Κίεβο ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει το μέτωπο, αν η Ουκρανία εγκαταλείψει το Ντονμπάς
Αιχμές και δυσαρέσκεια 16.08.25

Ο Τραμπ είπε στο Κίεβο ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει το μέτωπο, αν η Ουκρανία εγκαταλείψει το Ντονμπάς

Τι ζητά ο Βλαντιμίρ Πούτιν για να σταματήσει την προέλαση. Μεγάλες αντιδράσεις μεταξύ των συμμάχων του στην Ουάσιγκτον συναντά ο Τραμπ, μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά – Δύο τραυματίες απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική
Θεσσαλονίκη 16.08.25

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσε μάχη για να σώσουν τους εγκλωβισμένους και να μην επεκταθεί η φωτιά στην πολυκατοικία - Το διαμέρισμα στην Καλαμαριά κάηκε ολοσχερώς

Σύνταξη
Ένα ακόμη καλοκαιρινό κύμα κορονοϊού είναι εδώ, αλλά το μέλλον των εμβολίων είναι αβέβαιο
SARS-CoV-2 16.08.25

Ένα ακόμη καλοκαιρινό κύμα κορονοϊού είναι εδώ, αλλά το μέλλον των εμβολίων είναι αβέβαιο

Τα ενημερωμένα εμβόλια κατά του κορονοϊού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου - και τα άτομα που δεν θεωρούνται υψηλού κινδύνου μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε αυτά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 16.08.25

LIVE: Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα

LIVE: Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs
On Field 16.08.25

Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs

Η Τότεναμ έδωσε 64 εκατ. ευρώ στην Γουέστ Χαμ για τον Γκανέζο μεσοεπιθετικό κι αυτός κάνει την διαφορά από την πρεμιέρα κιόλας του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 16.08.25

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Συνελήφθη για παιδοφιλία συνεργάτης του Νετανιάχου και συντελεστής του «Cyber Dome» του Ισραήλ
Κόσμος 16.08.25

ΗΠΑ: Συνελήφθη για παιδοφιλία συνεργάτης του Νετανιάχου και συντελεστής του «Cyber Dome» του Ισραήλ

Η υπόθεση που αφορά παιδοφιλία παίρνει ιδιαίτερη πολιτική διάσταση, καθώς η Εθνική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας υπάγεται άμεσα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
Απόρρητο