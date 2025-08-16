«Μπορεί να φταίει η Γκίνες»: Αυτό είναι το μυστικό Πιρς Μπρόσναν για τα τέλεια μαλλιά του;

Από το 1980 όταν και πρωτοεμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη, εκτός από ταλαντούχος κέρδισε εύκολα και τον τίτλο του «ωραίου». Και όταν ο Πιρς Μπρόσναν φόρεσε στα μέσα των nineties το κοστούμι του Τζέιμς Μποντ, οι μετοχές του στο Χόλιγουντ απογειώθηκαν.

Ο ιρλανδός ηθοποιός υποδύθηκε τον 007 σε τέσσερις ταινίες, ωστόσο η συνέχεια ήταν ακόμα καλύτερη καθώς τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει καταφέρει να ξεδιπλώσει τις πλούσιες υποκριτικές του ικανότητες. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι ο Πιρς Μπρόσναν μεγαλώνει σαν το παλιό καλό κρασί.

Και μάλλον για αυτό πολλοί ψάχνουν να βρουν το… κόλπο του. Έτσι, όταν πριν από λίγες ημέρες, ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας The Thursday Murder Club, ο 72χρονος σταρ βρέθηκε μπροστά σε μια ασυνήθιστη ερώτηση: ποιο είναι μυστικό του για το τόσο πλούσιο μαλλί που έχει σε αυτή την ηλικία.

«Δεν ξέρω, ίσως να φταίει το παλιό καλό κέλτικο μαλλί» ήταν η πρώτη αντίδραση του Πιρς Μπρόσναν, προτού συνεχίσει με περισσότερο χιούμορ: «Ίσως να φταίνε οι πατάτες, το βούτυρο ή μέχρι και η Γκίνες».

Ο αγαπημένος ηθοποιός, πάντως, εκτός από την καλή φόρμα στην οποία βρίσκεται, φαίνεται πως έχει μεγάλη όρεξη και για δουλειά. Έτσι, εκτός από την προώθηση της ταινίας The Thursday Murder Club, ετοιμάζεται για τον 2ο κύκλο της σειράς MobLand, ενώ έχει ακόμα δύο projects στα σκαριά για την επόμενη διετία.