Ο Πιρς Μπρόσναν συμφιλιώνεται με τον αποξενωμένο γιο του Κρίστοφερ, 20 χρόνια μετά την απομάκρυνσή τους

Σύμφωνα με φωτογραφίες που απέκτησε η εφημερίδα The Post, οι δύο άνδρες πήγαν στο Dorian, ένα δημοφιλές στέκι διασημοτήτων στη συνοικία Notting Hill, μαζί με τον άλλο γιο του Μπρόσναν, τον 28χρονο Ντίλαν. Ο Πιρς είχε ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του καθώς έβγαινε από το εστιατόριο φορώντας μαύρο τζάκετ και μαύρο τζιν.

Αυτή η έξοδος ήταν η πρώτη φορά που οι παπαράτσι τον είδαν με τον Κρίστοφερ μετά από πολλά χρόνια. «Και οι δύο φαίνονταν χαρούμενοι και χαλαροί ενώ κάθονταν μαζί με τον άλλο γιο του Μπρόσναν, τον Ντίλαν» όπως είπε μια πηγή στο Mirror για την επανένωση.

Οι βιολογικοί γονείς του Κρίστοφερ είναι ο Ντέρμοτ Χάρις και η Κασσάνδρα Χάρις, οι οποίοι απέκτησαν επίσης μια κόρη, τη Σάρλοτ, κατά τη διάρκεια του γάμου τους

Οι βιολογικοί του γονείς

«Τα προβλήματα του Πιρς και του Κρίστοφερ είναι γνωστά. Αλλά φαίνεται ότι κατάφεραν να τα ξεπεράσουν» πρόσθεσε η πηγή. «Ήταν πολύ ωραίο να τους δω μαζί».

Η Κασσάνδρα και ο Πιρς απέκτησαν μαζί έναν γιο, τον Σον, 42 ετών. Η Κασσάνδρα και η Σάρλοτ πέθαναν και οι δύο από καρκίνο των ωοθηκών, το 1991 και το 2013, αντίστοιχα.

Από το 2001, ο Πιρς είναι παντρεμένος με την Κίλι Σέι Σμιθ, με την οποία έχει δύο γιους, τον Ντίλαν και τον Πάρις, 24 ετών.

Ο λόγος της απομάκρυνσης

Ο σταρ του «Mamma Mia!» επιβεβαίωσε το 2005 ότι «αποκόπηκε από τον Κρίστοφερ» λόγω του εθισμού του στα ναρκωτικά.

«Ο Κρίστοφερ είναι ακόμα πολύ χαμένος. Είναι συγκλονιστικό. Ξέρω πού βρίσκεται, αλλά έχει μια δύσκολη ζωή», είπε ο ηθοποιός στο Playboy εκείνη την εποχή. «Μπορώ μόνο να έχω ισχυρή πίστη και να πιστεύω ότι θα αναρρώσει. Έχει βοηθήσει όλους σε αυτή την οικογένεια, αλλά τον εαυτό του λιγότερο από όλους. Ξέρει πώς να βγει από αυτή την κατάσταση. Απλά δεν θέλει».

Η στιγμή της συμφιλίωσης

«Είναι οδυνηρό γιατί κλείνεσαι στον εαυτό σου. Ποτέ δεν τους αποκόβεις εντελώς, αλλά εγώ αποκόπηκα από τον Κρίστοφερ», συνέχισε. «Αναγκάστηκα να του πω “πήγαινε. Ασχολήσου με το να ζήσεις ή ασχολήσου με το να πεθαίνεις”. Τον έχω στις προσευχές μου».

Ο Μπρόσναν υπαινίχθηκε ότι συμφιλιώθηκε με τον Κρίστοφερ όταν ανέφερε τον μεγαλύτερο γιο του σε μια ανάρτηση στο Instagram για την Ημέρα του Πατέρα το 2022.

«Η αγάπη μου για πάντα σε εσάς, αγαπημένοι μου γιοι, Πάρις, Ντίλαν, Σον και Κρίστοφερ, σας ευχαριστώ βαθιά για την αγάπη σας αυτή την Ημέρα του Πατέρα», έγραψε ο Πιρς δίπλα σε μια φωτογραφία του με τον Σον, τον Ντίλαν και τον Πάρις.

Η αληθινή έννοια της αγάπης

Το 2002, ο Πιρς είπε στο Reader’s Digest πώς η εγκατάλειψη του πατέρα του όταν ήταν μωρό επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει τα δικά του παιδιά.

«Θέλω απλώς να είμαι δίπλα στα παιδιά μου, γιατί ο πατέρας μου δεν ήταν δίπλα μου», δήλωσε. «Και αν δεν μπορώ να είμαι δίπλα τους σωματικά, τότε θα είμαι δίπλα τους μέσω τηλεφωνικών μηνυμάτων ή επιστολών».

Πρόσθεσε: «Ήθελα τα παιδιά μου να έχουν αγάπη στη ζωή τους από μικρά, να βιώσουν την αληθινή έννοια της αγάπης».

