Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 20:10
Τραγωδία στην Πάτρα: 3χρονο αγόρι έπεσε από μάντρα και σκοτώθηκε
Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 18:45
Τραγωδία στη Γαύδο: Ανατροπή λέμβου με τρεις νεκρούς μετανάστες
Ο Πιρς Μπρόσναν συμφιλιώνεται με τον αποξενωμένο γιο του Κρίστοφερ, 20 χρόνια μετά την απομάκρυνσή τους
Fizz 11 Νοεμβρίου 2025 | 17:30

Ο Πιρς Μπρόσναν συμφιλιώνεται με τον αποξενωμένο γιο του Κρίστοφερ, 20 χρόνια μετά την απομάκρυνσή τους

Ο 72χρονος ηθοποιός του «Τζέιμς Μποντ», Πιρς Μπρόσναν, συναντήθηκε με τον 52χρονο γιο του Κρίστοφερ για δείπνο στο Λονδίνο την περασμένη Τετάρτη το βράδυ, μετά από χρόνια αποξένωσης.

Έφη Αλεβίζου
Επιμέλεια Έφη Αλεβίζου
Σύμφωνα με φωτογραφίες που απέκτησε η εφημερίδα The Post, οι δύο άνδρες πήγαν στο Dorian, ένα δημοφιλές στέκι διασημοτήτων στη συνοικία Notting Hill, μαζί με τον άλλο γιο του Μπρόσναν, τον 28χρονο Ντίλαν. Ο Πιρς είχε ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του καθώς έβγαινε από το εστιατόριο φορώντας μαύρο τζάκετ και μαύρο τζιν.

Αυτή η έξοδος ήταν η πρώτη φορά που οι παπαράτσι τον είδαν με τον Κρίστοφερ μετά από πολλά χρόνια. «Και οι δύο φαίνονταν χαρούμενοι και χαλαροί ενώ κάθονταν μαζί με τον άλλο γιο του Μπρόσναν, τον Ντίλαν» όπως είπε μια πηγή στο Mirror για την επανένωση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη New York Post (@nypost)

Οι βιολογικοί γονείς του Κρίστοφερ είναι ο Ντέρμοτ Χάρις και η Κασσάνδρα Χάρις, οι οποίοι απέκτησαν επίσης μια κόρη, τη Σάρλοτ, κατά τη διάρκεια του γάμου τους

Οι βιολογικοί του γονείς

«Τα προβλήματα του Πιρς και του Κρίστοφερ είναι γνωστά. Αλλά φαίνεται ότι κατάφεραν να τα ξεπεράσουν» πρόσθεσε η πηγή. «Ήταν πολύ ωραίο να τους δω μαζί».

Οι βιολογικοί γονείς του Κρίστοφερ είναι ο Ντέρμοτ Χάρις και η Κασσάνδρα Χάρις, οι οποίοι απέκτησαν επίσης μια κόρη, τη Σάρλοτ, κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Ο Πιρς, ο οποίος παντρεύτηκε την Κασσάνδρα το 1980, υιοθέτησε τον Κρίστοφερ και τη Σάρλοτ μετά το θάνατο του Ντέρμοτ το 1986.

Η Κασσάνδρα και ο Πιρς απέκτησαν μαζί έναν γιο, τον Σον, 42 ετών. Η Κασσάνδρα και η Σάρλοτ πέθαναν και οι δύο από καρκίνο των ωοθηκών, το 1991 και το 2013, αντίστοιχα.

Από το 2001, ο Πιρς είναι παντρεμένος με την Κίλι Σέι Σμιθ, με την οποία έχει δύο γιους, τον Ντίλαν και τον Πάρις, 24 ετών.

Ο λόγος της απομάκρυνσης

Ο σταρ του «Mamma Mia!» επιβεβαίωσε το 2005 ότι «αποκόπηκε από τον Κρίστοφερ» λόγω του εθισμού του στα ναρκωτικά.

«Ο Κρίστοφερ είναι ακόμα πολύ χαμένος. Είναι συγκλονιστικό. Ξέρω πού βρίσκεται, αλλά έχει μια δύσκολη ζωή», είπε ο ηθοποιός στο Playboy εκείνη την εποχή. «Μπορώ μόνο να έχω ισχυρή πίστη και να πιστεύω ότι θα αναρρώσει. Έχει βοηθήσει όλους σε αυτή την οικογένεια, αλλά τον εαυτό του λιγότερο από όλους. Ξέρει πώς να βγει από αυτή την κατάσταση. Απλά δεν θέλει».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pierce Brosnan (@piercebrosnanofficial)

Η στιγμή της συμφιλίωσης

«Είναι οδυνηρό γιατί κλείνεσαι στον εαυτό σου. Ποτέ δεν τους αποκόβεις εντελώς, αλλά εγώ αποκόπηκα από τον Κρίστοφερ», συνέχισε. «Αναγκάστηκα να του πω “πήγαινε. Ασχολήσου με το να ζήσεις ή ασχολήσου με το να πεθαίνεις”. Τον έχω στις προσευχές μου».

Ο Μπρόσναν υπαινίχθηκε ότι συμφιλιώθηκε με τον Κρίστοφερ όταν ανέφερε τον μεγαλύτερο γιο του σε μια ανάρτηση στο Instagram για την Ημέρα του Πατέρα το 2022.

«Η αγάπη μου για πάντα σε εσάς, αγαπημένοι μου γιοι, Πάρις, Ντίλαν, Σον και Κρίστοφερ, σας ευχαριστώ βαθιά για την αγάπη σας αυτή την Ημέρα του Πατέρα», έγραψε ο Πιρς δίπλα σε μια φωτογραφία του με τον Σον, τον Ντίλαν και τον Πάρις.

«Ο Κρίστοφερ είναι ακόμα πολύ χαμένος. Είναι συγκλονιστικό. Ξέρω πού βρίσκεται, αλλά έχει μια δύσκολη ζωή», είπε ο ηθοποιός στο Playboy εκείνη την εποχή

Η αληθινή έννοια της αγάπης

Το 2002, ο Πιρς είπε στο Reader’s Digest πώς η εγκατάλειψη του πατέρα του όταν ήταν μωρό επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει τα δικά του παιδιά.

«Θέλω απλώς να είμαι δίπλα στα παιδιά μου, γιατί ο πατέρας μου δεν ήταν δίπλα μου», δήλωσε. «Και αν δεν μπορώ να είμαι δίπλα τους σωματικά, τότε θα είμαι δίπλα τους μέσω τηλεφωνικών μηνυμάτων ή επιστολών».

Πρόσθεσε: «Ήθελα τα παιδιά μου να έχουν αγάπη στη ζωή τους από μικρά, να βιώσουν την αληθινή έννοια της αγάπης».

*Με στοιχεία από nypost.com

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη
Φωτογραφίες 11.11.25

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη

Σε βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανατίστηκε να φιλά και να αγκαλιάζει τον Γάλλο σκηνοθέτη Ρομάν Γαβρά, επιβεβαιώνοντας τη νέα σχέση τους με τρυφερότητα σε κοινή θέα

Σύνταξη
VIP πίσω από τα κάγκελα: Τα προνόμια του Diddy στη φυλακή πριν καν συμπληρώσει μια εβδομάδα
RDAP 11.11.25

VIP πίσω από τα κάγκελα: Τα προνόμια του Diddy στη φυλακή πριν καν συμπληρώσει μια εβδομάδα

Ο Sean «Diddy» Combs, λίγες ημέρες μετά την εισαγωγή του στη φυλακή Fort Dix, έχει ήδη εξασφαλίσει θέση κύρους στο παρεκκλήσι και συμμετέχει σε πρόγραμμα που μπορεί να μειώσει την ποινή του.

Σύνταξη
Μια πολιτική διαφήμιση του Ζοχράν Μαμντάνι χρησιμοποίησε ένα τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν – Η μουσική αφαιρέθηκε
Απαγόρευση 11.11.25

Μια πολιτική διαφήμιση του Ζοχράν Μαμντάνι χρησιμοποίησε ένα τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν - Η μουσική αφαιρέθηκε

Ο επόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης έπαιξε το τραγούδι «The Times They Are a-Changin’» σε ένα σποτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εταιρεία που κατέχει τα μουσικά δικαιώματα του Ντίλαν δήλωσε ότι τα τραγούδια του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολιτικούς σκοπούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τους είπαμε τα πάντα» – Ο Γουίλιαμ για τη γονεϊκότητα μετά τον καρκίνο της Κέιτ, το φόβο για την τεχνολογία και την Νταϊάνα 
Fizz 10.11.25

«Τους είπαμε τα πάντα» – Ο Γουίλιαμ για τη γονεϊκότητα μετά τον καρκίνο της Κέιτ, το φόβο για την τεχνολογία και την Νταϊάνα 

Σε μία από τις πιο προσωπικές και συγκινητικές δηλώσεις που έχει κάνει ποτέ, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αποκάλυψε την «πολιτική της πλήρους ειλικρίνειας» που υιοθέτησαν με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, απέναντι στα τρία τους παιδιά, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις, μετά τη διάγνωση του καρκίνου της συζύγου του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κρις Τζένερ, ετών 70: Πώς η μητριάρχης των Καρντάσιαν έστησε έναν ιστό δισεκατομμυρίων – «Προμήθεια 10%»
Ο θίασος 10.11.25

Κρις Τζένερ, ετών 70: Πώς η μητριάρχης των Καρντάσιαν έστησε έναν ιστό δισεκατομμυρίων – «Προμήθεια 10%»

Η Κρις Τζένερ, η γυναίκα που έκανε την προσωπική προβολή εμπορεύσιμο προϊόν, έκλεισε τα 70 με ένα πάρτι που θα μείνει στην ιστορία του Μπέβερλι Χιλς για την υπερβολή και το γκροτέσκο του. Αλλά η ιστορία της είναι ένα case study στην επιχειρηματικότητα του σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Μισέλ Ομπάμα και το «Sleevegate»- H εμμονή του Τύπου με τα χέρια της «την οδήγησε στην αποξένωση»
Δικέφαλοι 10.11.25

Η Μισέλ Ομπάμα και το «Sleevegate»- H εμμονή του Τύπου με τα χέρια της «την οδήγησε στην αποξένωση»

Το νέο φωτογραφικό λεύκωμα της Μισέλ Ομπάμα, «The Look», έχει ως στόχο να προσφέρει μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο η πρώην πρώτη Κυρία των ΗΠΑ χρησιμοποίησε τη μόδα ως εργαλείο προβολής και εκπροσώπησης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ
Party animal 10.11.25

Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ

Ο καταδικασμένος για εγκλήματα ράπερ Sean «Diddy» Combs πιάστηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους να πίνει αλκοόλ που είχε δημιουργηθεί μέσα στη φυλακή - Διαψεύδει την είδηση η νομική του ομάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κατάσκοποι, σαμπάνιες και διάσημοι: Η Κρις Τζένερ γιόρτασε με «θόρυβο» τα 70ά της γενέθλια – και η αστυνομία δεν ήξερε τι να κάνει
Fizz 10.11.25

Κατάσκοποι, σαμπάνιες και διάσημοι: Η Κρις Τζένερ γιόρτασε με «θόρυβο» τα 70ά της γενέθλια – και η αστυνομία δεν ήξερε τι να κάνει

Η τηλεπερσόνα Κρις Τζένερ έγινε 70 ετών και ήθελε να το μάθει όλος ο κόσμος. Μέχρι και οι Αρχές του Μπέβερλι Χιλς που δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μπλέικ Λάιβλι διεκδικεί αποζημίωση ύψους 161 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω «It Ends With Us»
Η αιτιολόγηση 10.11.25

Η Μπλέικ Λάιβλι διεκδικεί αποζημίωση ύψους 161 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω «It Ends With Us»

Οι δικηγόροι της Μπλέικ Λάιβλι ισχυρίζονται ότι έχει χάσει τουλάχιστον 56,2 εκατομμύρια δολάρια από προηγούμενες ή και μελλοντικες δουλειές που αφορούν την υποκριτική, την παραγωγή, τις ομιλίες και τις διαφημίσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω των αποκαλύψεων από τον Κέβιν Φέντερλαϊν
«Είναι τρελό» 09.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω των αποκαλύψεων από τον Κέβιν Φέντερλαϊν

Η επιστροφή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έρχεται περίπου πέντε ημέρες μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού της, με τους θαυμαστές της να ανησυχούν για την ψυχική της υγεία.

Σύνταξη
Οργή, τίτλοι και η προδοσία των 930.000 ευρώ – Εξορία για Χάρι και Μέγκαν μετά τον Άντριου; – «Αληθινό Megxit»
Αντίστροφη μέτρηση; 09.11.25

Οργή, τίτλοι και η προδοσία των 930.000 ευρώ – Εξορία για Χάρι και Μέγκαν μετά τον Άντριου; – «Αληθινό Megxit»

Μετά την απόφαση του Παλατιού να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου, πολλοί μιλάνε ότι η ώρα για οριστική ρήξη με Μέγκαν Μαρκλ και Χάρι πλησιάζει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
