«Ο Τζέιμς Μποντ που θέλουμε – και χρειαζόμαστε»: Ένα βίντεο του Ίντρις Έλμπα προκαλεί φρενίτιδα στους fans του 007

Το όνομά του είχε αρχίσει να ακούγεται από το 2015 – τότε που ο Ντάνιελ Κρεγκ άφηνε να εννοηθεί ότι δεν θα φορέσει ξανά το κοστούμι του Τζέιμς Μποντ μετά το Spectre. Άλλωστε ο Ίντρις Έλμπα ήταν ένας υπερταλαντούχος ηθοποιός, δοκιμασμένος σε ταινίες δράσης και σίγουρα θα άφηνε την σφραγίδα του στον ρόλο.

Τελικά, τότε η Μπάρμπαρα Μπρόκολι δεν χρειάστηκε να μπει στην διαδικασία της αναζήτησης και της επιλογής. Αποφάσισε να ακολουθήσει τη σιγουριά του Κρεγκ, κάνοντάς του μια (οικονομική) προσφορά που δεν μπορούσε να αρνηθεί.

Ο 57χρονος ηθοποιός επέστρεψε για το No Time to Die και όλα τα άλλα είναι ιστορία. Από την εποχή του Spectre έχει περάσει μια δεκαετία, η Μπρόκολι αρχική και η Amazon MGM δυσκολεύονται να βρουν τον επόμενο Τζέιμς Μποντ και το project έχει «παγώσει» σίγουρα έως το 2026.

Και μπορεί τα πρακτορεία στοιχημάτων να παρουσιάζουν νέα ονόματα κάθε εβδομάδα για τον ρόλο, ωστόσο αυτό του Ίντρις Έλμπα δεν βρίσκεται στις λίστες τους. Άλλωστε, ο γνωστός ηθοποιός είναι πλέον 53 ετών και δεν δείχνει καμία διάθεση να παίξει αυτό το παιχνίδι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Complex Pop (@complexpop)

Ή τουλάχιστον θέλει να… παίξει με τους δικούς του όρους. Έτσι, πριν από λίγες ημέρες που βρέθηκε στο μουσείο Madame Tussauds του Λονδίνου για να ποζάρει δίπλα στο κέρινο ομοίωμά του, αποφάσισε να προκαλέσει λίγο τους θαυμαστές του 007 – και τους παραγωγούς του.

Ο Ίντρις Έλμπα ανέβασε στο TikTok ένα βίντεο από το μουσείο, ποζάροντας δίπλα στα κέρινα ομοιώματα των Τζέιμς Μποντ του παρελθόντος. Και όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε μια μικρή φρενίτιδα στα social media.

«Αυτός είναι ο Τζέιμς Μποντ που θέλουμε – και χρειαζόμαστε» έγραψε ένας χρήστης, με τα comments να πέφτουν σαν βροχή. «Όλοι θέλουμε αυτό να συμβεί», «θα ήσουν καταπληκτικός», «ο πιο ωραίος για αυτόν τον ρόλο», «επιβεβαίωσέ το τώρα», «αυτός είναι ο Τζέιμς μου».

Βέβαια, ο Ίντρις Έλμπα, έδειξε ότι τρόλαρε την όλη κατάσταση, γράφοντας στη λεζάντα του βίντεο «η γυναίκα μου με έβαλε να το κάνω» αλλά αυτό δεν πτόησε τους θαυμαστές του.

Όπως και κάποιους άλλους, που βρήκαν την ευκαιρία να αποκαλύψουν τον μικρό ρατσιστή που με τόσο κόπο προσπαθούν να κρύψουν μέσα τους. «Ο Τζέιμς Μποντ είναι λευκός», «ο Μποντ είναι γιος σκωτσέζου, άρα λευκός», «δεν είναι ρατσισμός, αυτό λέει η ιστορία του Ίαν Φλέμινγκ», «δηλαδή ο Τομ Χόλαντ να παίξει τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ;».

Μάλλον, στον χρήστη που έγραψε το τελευταίο comment, κάποιος θα πρέπει να εξηγήσει ότι ο Τζέιμς Μποντ δεν είναι αληθινός άνθρωπος αλλά ένας φανταστικός χαρακτήρας. Απλά λέμε…