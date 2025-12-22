«Δεν δίνω δεκάρα για τα Χριστούγεννα του Τζέιμς Μποντ» – Ο Πιρς Μπρόσναν «εκρήγνυται»

Ο πρώην Τζέιμς Μποντ, Πιρς Μπρόσναν, έδωσε αποστομωτική απάντηση σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στους βρετανικούς Τimes.

Η αφοπλιστική απάντηση του ήρθε μετά από σειρά ερωτήσεων σχετικά με το αν ο διάσημος υπερ-κατάσκοπος, τον οποίο ενσάρκωσε σε τέσσερις ταινίες, θα απολάμβανε τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Αν και αρχικά απάντησε καταφατικά, η συνέχεια ήταν εκρηκτική όταν του ζητήθηκε να αναλύσει αν η «αλύγιστη» προσωπικότητα του Μποντ θα τον ωθούσε να αποφύγει τις γιορτές.

«Δεν θέλω πραγματικά να απαντήσω στην ερώτηση και δεν πρόκειται να το κάνω», δήλωσε ο Μπρόσναν. «Διότι δεν δίνω δεκάρα! Γιατί να σπαταλήσω τον χρόνο μου σκεπτόμενος πού θα βρισκόταν ο Τζέιμς Μποντ τα Χριστούγεννα;» συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια ο Μπρόσναν μετέφερε τη συζήτηση στα δικά του πλάνα. «Ξέρω πού θα περάσει τα Χριστούγεννα ο Πιρς Μπρόσναν! Στο σπίτι με τη σύζυγό μου, στο ησυχαστήριό μου στη Χαβάη» πρόσθεσε.

Παρά την αρχική του ένταση, ο Ιρλανδός και πέμπτος κατά σειρά ηθοποιός που υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ, σε τέσσερις ταινίες, από το 1995 μέχρι το 2002, ζήτησε αργότερα συγγνώμη από τον δημοσιογράφο, αναγνωρίζοντας ότι η σύνδεσή του με τον Μποντ είναι κάτι που θα τον κυνηγά μέχρι το τέλος της ζωής του.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι και ο προκάτοχός του, ο Σον Κόνερι, είχε παρόμοιες αντιδράσεις.

«Και ο Κόνερι το πάθαινε. «Μη με ρωτήσεις ποτέ! Μη με ρωτήσεις ποτέ!» έλεγε».

Ο Μπρόσναν, ο οποίος πρωταγωνίστησε στις ταινίες Επιχείρηση Χρυσά Μάτια, Το Αύριο Ποτέ Δεν Πεθαίνει, Ο Κόσμος Δεν Είναι Αρκετός και Πέθανε μια Άλλη Μέρα, εξέπληξε τους αναγνώστες αποκαλύπτοντας ότι δεν έχει δει ποτέ τις ταινίες του με τους γιους του.

«Δεν βλέπω τις ταινίες μου. Είναι απλώς φυλαγμένες κάπου», σημείωσε χαρακτηριστικά παίρνοντας αποστάσεις από τον κινηματογραφικό μύθο του 007.

Παρά την κόπωση από τις ερωτήσεις για το παρελθόν, ο Μπρόσναν παραμένει ένας από τους πιο δραστήριους ηθοποιούς του 2025.

Μέσα στη χρονιά πρωταγωνίστησε σε τέσσερις ταινίες, ανάμεσά τους το κατασκοπευτικό θρίλερ Σκιές στο Σκοτάδι (Βlack Bag) του Στίβεν Σόντερμπεργκ, το γουέστερν The Unholy Trinity και τη Λέσχη Φόνων της Πέμπτης στο Netflix.

Επιπλέον είναι πρωταγωνιστής στη βρετανική αστυνομική δραματική τηλεοπτική σειρά που δημιουργήθηκε από τον Ρόναν Μπένετ για την Paramount+, MobLand, δίπλα στον Τομ Χάρντι και την Έλεν Μίρεν.

Ωστόσο ο Μπρόσναν δεν αποκλείεται να επιστρέψει στο franchise του Mποντ. Μπορεί να αρνήθηκε να αναλύσει την χριστουγεννιάτικη διάθεση του 007, είναι όμως ανοιχτός στο να συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη του Dune, Ντενί Βιλνέβ, που έχει αναλάβει το δύσκολο έργο να κάνει reboot στον κινηματογραφικό μύθο.

«Αν ο Βιλνέβ είχε κάτι κατά νου, θα το συζητούσα αμέσως», είχε δηλώσει τον Αύγουστο. «Γιατί όχι; Είναι σπουδαία ψυχαγωγία. Θα μπορούσε να έχει πολύ γέλιο… φαλακρά κεφάλια, προσθετικά… ποιος ξέρει;».