22.12.2025 | 22:31
Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
22.12.2025 | 20:58
Προσοχή: O ΕΦΕΤ ανακαλεί καραμέλες - Ποιος ο λόγος
«Δεν δίνω δεκάρα για τα Χριστούγεννα του Τζέιμς Μποντ» – Ο Πιρς Μπρόσναν «εκρήγνυται»
22 Δεκεμβρίου 2025 | 18:50

«Δεν δίνω δεκάρα για τα Χριστούγεννα του Τζέιμς Μποντ» – Ο Πιρς Μπρόσναν «εκρήγνυται»

Ο Πιρς Μπρόσναν έφτασε στα όριά του με την αιώνια σκιά του πράκτορα 007 πάνω από το κεφάλι του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο πρώην Τζέιμς Μποντ, Πιρς Μπρόσναν, έδωσε αποστομωτική απάντηση σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στους βρετανικούς Τimes.

Η αφοπλιστική απάντηση του ήρθε μετά από σειρά ερωτήσεων σχετικά με το αν ο διάσημος υπερ-κατάσκοπος, τον οποίο ενσάρκωσε σε τέσσερις ταινίες, θα απολάμβανε τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Αν και αρχικά απάντησε καταφατικά, η συνέχεια ήταν εκρηκτική όταν του ζητήθηκε να αναλύσει αν η «αλύγιστη» προσωπικότητα του Μποντ θα τον ωθούσε να αποφύγει τις γιορτές.

«Δεν θέλω πραγματικά να απαντήσω στην ερώτηση και δεν πρόκειται να το κάνω», δήλωσε ο Μπρόσναν. «Διότι δεν δίνω δεκάρα! Γιατί να σπαταλήσω τον χρόνο μου σκεπτόμενος πού θα βρισκόταν ο Τζέιμς Μποντ τα Χριστούγεννα;» συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια ο Μπρόσναν μετέφερε τη συζήτηση στα δικά του πλάνα. «Ξέρω πού θα περάσει τα Χριστούγεννα ο Πιρς Μπρόσναν! Στο σπίτι με τη σύζυγό μου, στο ησυχαστήριό μου στη Χαβάη» πρόσθεσε.

Παρά την αρχική του ένταση, ο Ιρλανδός και πέμπτος κατά σειρά ηθοποιός που υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ, σε τέσσερις ταινίες, από το 1995 μέχρι το 2002, ζήτησε αργότερα συγγνώμη από τον δημοσιογράφο, αναγνωρίζοντας ότι η σύνδεσή του με τον Μποντ είναι κάτι που θα τον κυνηγά μέχρι το τέλος της ζωής του.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι και ο προκάτοχός του, ο Σον Κόνερι, είχε παρόμοιες αντιδράσεις.

«Και ο Κόνερι το πάθαινε. «Μη με ρωτήσεις ποτέ! Μη με ρωτήσεις ποτέ!» έλεγε».

Ο Μπρόσναν, ο οποίος πρωταγωνίστησε στις ταινίες Επιχείρηση Χρυσά Μάτια, Το Αύριο Ποτέ Δεν Πεθαίνει, Ο Κόσμος Δεν Είναι Αρκετός και Πέθανε μια Άλλη Μέρα, εξέπληξε τους αναγνώστες αποκαλύπτοντας ότι δεν έχει δει ποτέ τις ταινίες του με τους γιους του.

«Δεν βλέπω τις ταινίες μου. Είναι απλώς φυλαγμένες κάπου», σημείωσε χαρακτηριστικά παίρνοντας αποστάσεις από τον κινηματογραφικό μύθο του 007.

Παρά την κόπωση από τις ερωτήσεις για το παρελθόν, ο Μπρόσναν παραμένει ένας από τους πιο δραστήριους ηθοποιούς του 2025.

Μέσα στη χρονιά πρωταγωνίστησε σε τέσσερις ταινίες, ανάμεσά τους το κατασκοπευτικό θρίλερ Σκιές στο Σκοτάδι (Βlack Bag) του Στίβεν Σόντερμπεργκ, το γουέστερν The Unholy Trinity και τη Λέσχη Φόνων της Πέμπτης στο Netflix.

YouTube thumbnail

Επιπλέον είναι πρωταγωνιστής στη βρετανική αστυνομική δραματική τηλεοπτική σειρά που δημιουργήθηκε από τον Ρόναν Μπένετ για την Paramount+, MobLand, δίπλα στον Τομ Χάρντι και την Έλεν Μίρεν.

Ωστόσο ο Μπρόσναν δεν αποκλείεται να επιστρέψει στο franchise του Mποντ. Μπορεί να αρνήθηκε να αναλύσει την χριστουγεννιάτικη διάθεση του 007, είναι όμως ανοιχτός στο να συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη του Dune, Ντενί Βιλνέβ, που έχει αναλάβει το δύσκολο έργο να κάνει reboot στον κινηματογραφικό μύθο.

«Αν ο Βιλνέβ είχε κάτι κατά νου, θα το συζητούσα αμέσως», είχε δηλώσει τον Αύγουστο. «Γιατί όχι; Είναι σπουδαία ψυχαγωγία. Θα μπορούσε να έχει πολύ γέλιο… φαλακρά κεφάλια, προσθετικά… ποιος ξέρει;».

Business
Κοντόπουλος (ΕΧΑΕ): Ανοίγει ένας νέος κύκλος για το ελληνικό χρηματιστήριο

Κοντόπουλος (ΕΧΑΕ): Ανοίγει ένας νέος κύκλος για το ελληνικό χρηματιστήριο

Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόνο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles
22.12.25
«Ναι, το πιστεύω» 22.12.25

Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόνο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles

«Κάνω το καλύτερο που μπορώ για να μην ξεχάσει η νεότερη γενιά τους Beatles, τον Τζον και την Γιοκό», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σον Όνο Λένον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ
22.12.25
«Καταπληκτικά πρότυπα» 22.12.25

Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ

Η Νίκι Μινάζ μίλησε στο ετήσιο AmericaFest του Turning Point USA, όπου και εξήρε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον «όμορφο και γοητευτικό».

Σύνταξη
Το ερώτημα που έχει διχάσει τους σταρ του Χόλιγουντ – Είναι ή δεν είναι το Die Hard χριστουγεννιάτικη ταινία;
22.12.25
Ακούω γνώμες 22.12.25

Το ερώτημα που έχει διχάσει τους σταρ του Χόλιγουντ – Είναι ή δεν είναι το Die Hard χριστουγεννιάτικη ταινία;

Περίπου 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας, όλος ο κόσμος προσπαθεί να απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα: είναι ή δεν είναι το Die Hard χριστουγεννιάτικη ταινία;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Μας έκανε μπλοκ» – Οι Μπέκαμ δεν έκαναν ποτέ unfollow τον Μπρούκλιν και η μεγάλη ρήξη συνεχίζεται 
21.12.25 
Fizz 21.12.25

«Μας έκανε μπλοκ» – Οι Μπέκαμ δεν έκαναν ποτέ unfollow τον Μπρούκλιν και η μεγάλη ρήξη συνεχίζεται 

Ο Κρουζ Μπέκαμ παίρνει θέση στη θύελλα που έχει ξεσπάσει γύρω από τις σχέσεις της διάσημης οικογένειάς του, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι οι γονείς του επέλεξαν να διακόψουν την επαφή με τον πρωτότοκο γιο τους, Μπρούκλιν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύνταξη
«Με έλεγαν φάλαινα» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τον σεξισμό και τον κανιβαλισμό των ταμπλόιντ μετά τον Τιτανικό
21.12.25
Επίθεση 21.12.25

«Με έλεγαν φάλαινα» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τον σεξισμό και τον κανιβαλισμό των ταμπλόιντ μετά τον Τιτανικό

Η πρωταγωνίστρια του Τιτανικού Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε τους μηχανισμούς επιβίωσης σε μια αμείλικτη βιομηχανία ψεύτικης ομορφιάς και συστημικού σεξισμού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι σχέση έχει ο πληθωρισμός με τα εσώρουχα της Μελάνια; Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την απάντηση
21.12.25
Άβολο 21.12.25

Τι σχέση έχει ο πληθωρισμός με τα εσώρουχα της Μελάνια; Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την απάντηση

Σε μια ομιλία που ξεκίνησε με τους παραδοσιακούς τόνους της οικονομικής πολιτικής, ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε για άλλη μια φορά να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης με μια απρόσμενη τροπή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες»: Παραμένει στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής μετά την υπερκόπωση – Πότε βγαίνει
21.12.25
Βίντεο 21.12.25

«Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες»: Παραμένει στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής μετά την υπερκόπωση – Πότε βγαίνει

Παραμένει νοσηλευόμενος ο Λευτέρης Πανταζής έπειτα από έντονη υπερκόπωση, αποκαλύπτοντας πως για 15 συνεχόμενες ημέρες δεν είχε κοιμηθεί, ενώ δηλώνει πλέον αισθητά καλύτερα και προετοιμάζεται για την επιστροφή του στη σκηνή

Σύνταξη
«Ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια Ζάιντλερ, σε ηλικία 65 ετών
21.12.25
«Η ηρωίδα μου» 21.12.25

«Ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια Ζάιντλερ, σε ηλικία 65 ετών

Την απώλεια της αδελφής του, Αντέλιας «Άντα» Ζάιντλερ, θρηνεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Η 65χρονη έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο, με τον ηθοποιό να τη χαρακτηρίζει «ηρωίδα» και «τον πιο γενναίο άνθρωπο που γνώρισε ποτέ»

Σύνταξη
Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ
21.12.25
«Τι άλλο συγκαλύπτεται;» 21.12.25

Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Δεκαέξι φωτογραφίες αποσύρθηκαν αθόρυβα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ με αρχεία για τον καταδικασμένο σε σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα για τη διαφάνεια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Έμεινα με τον Ρομπ και τον Νικ Ράινερ λίγες εβδομάδες πριν από τις φρικιαστικές δολοφονίες – τι είδα μέσα στο σπίτι της οικογένειας»
21.12.25
Αγριότητα 21.12.25

«Έμεινα με τον Ρομπ και τον Νικ Ράινερ λίγες εβδομάδες πριν από τις φρικιαστικές δολοφονίες - τι είδα μέσα στο σπίτι της οικογένειας»

Ο κινηματογραφιστής Μπάρι Μάρκοβιτς, ένας από τους στενούς φίλους και μακροχρόνιους συνεργάτες του Ρομπ, μίλησε αποκλειστικά στο Page Six για την πρόσφατη διαμονή του στην οικία των Ράινερ στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνιας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο μικρότερος γιος του Τζον Τραβόλτα φέρεται να γεννήθηκε από δωρεά ωαρίου της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ
21.12.25
Ράιλι Κίο 21.12.25

Ο μικρότερος γιος του Τζον Τραβόλτα φέρεται να γεννήθηκε από δωρεά ωαρίου της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ

Δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο Λος Άντζελες υποστηρίζουν ότι η Ράιλι Κίο, εγγονή του Έλβις Πρίσλεϊ, προχώρησε σε δωρεά ωαρίου που οδήγησε στη γέννηση του Μπεν Τραβόλτα, στο πλαίσιο συμφωνίας που σήμερα αμφισβητείται έντονα από την πλευρά της Πρισίλα Πρίσλεϊ

Σύνταξη
ΗΠΑ: Φυλακισμένοι στο «Αλκατράζ του Νότου» επανενώνονται με τις κόρες τους για έναν χορό
21.12.25
«Υπερηφάνεια, αξιοπρέπεια» 21.12.25

ΗΠΑ: Φυλακισμένοι στο «Αλκατράζ του Νότου» επανενώνονται με τις κόρες τους για έναν χορό

«Είδα μια ομάδα ανδρών να στέκονται με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια, απαλλαγμένοι από κάθε ταμπέλα που τους είχε φορτώσει η κοινωνία», ανέφερε ο διοργανωτής της χοροεσπερίδας σε φυλακή των ΗΠΑ, Jake Bodine.

Σύνταξη
«Δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Λιόν ο Έντρικ»
22.12.25
Ποδόσφαιρο 22.12.25

«Δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Λιόν ο Έντρικ»

Η «lequipe.fr» σε αποκλειστικό της δημοσίευμα όπως υποστηρίζει, Ο 19χρονος διεθνής Βραζιλιάνος Έρντρικ που δυσκολεύεται να βρει χρόνο συμμετοχής στη Ρεάλ Μαδρίτης, πρόκειται να παραχωρηθεί δανεικός στη Λιόν τον προσεχή Ιανουάριο. Η γαλλική ομάδα και η «βασίλισσα» κατέληξαν σε συμφωνία τη Δευτέρα για εξάμηνο δανεισμό χωρίς οψιόν αγοράς, ωστόσο. Ο προπονητής του Πάουλο Φονσέκα προορίζει […]

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόνο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles
22.12.25
«Ναι, το πιστεύω» 22.12.25

Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόνο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles

«Κάνω το καλύτερο που μπορώ για να μην ξεχάσει η νεότερη γενιά τους Beatles, τον Τζον και την Γιοκό», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σον Όνο Λένον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τέμπη: Ρίγη συγκίνησης στο μνημείο – Ενός λεπτού σιγή για τα 57 θύματα
22.12.25
Αγρότες 22.12.25

Ρίγη συγκίνησης στο μνημείο των Τεμπών - Ενός λεπτού σιγή για τα 57 θύματα

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, μετά τον αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών, παρέταξαν τα τρακτέρ τους μπροστά από το μνημείο των 57 αδικοχαμένων ψυχών στα Τέμπη, αποτίοντας φόρο τιμής.

Σύνταξη
Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές
22.12.25
Ελλάδα 22.12.25

Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών

Η ΠΟΣΠΛΑ ανακοίνωσε το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών. «Οι λαϊκές αγορές, σε κάθε γειτονιά, παραμένουν το σταθερά σημείο αναφοράς για τις γιορτινές αγορές», τονίζει η ομοσπονδία.

Σύνταξη
Τουρκία: Εγκρίθηκε διάταγμα Ερντογάν για στρατεύματα στη Λιβύη μέχρι το 2028 – Δήλωση για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
22.12.25
Από την Εθνοσυνέλευση 22.12.25

Τουρκία: Εγκρίθηκε διάταγμα Ερντογάν για στρατεύματα στη Λιβύη μέχρι το 2028 – Δήλωση για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Η πρόταση εγκρίθηκε έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, παρατείνοντας την παρουσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη Λιβύη έως τις αρχές του 2028.

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις: Ρεβεγιόν στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους από τους αγροκτηνοτρόφους και «κλειστά αυτιά» από την κυβέρνηση
22.12.25
Γιορτές στους δρόμους 22.12.25

Ρεβεγιόν στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους από τους αγροκτηνοτρόφους και «κλειστά αυτιά» από την κυβέρνηση

Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Αποφασισμένοι να μην κάνουν ούτε βήμα πίσω. Στην άκρη των δρόμων τα τρακτέρ ενόψει Χριστουγέννων. Δυσκολεύεται να ακούσει τα αιτήματά τους η κυβέρνηση και αφήνει ελάχιστα περιθώρια ή αποκλείει την επίλυση 11 εκ των 27 αιτημάτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έρευνα Tinder 2025: Οι άνδρες που κάνουν περισσότερο σεξ είναι και οι πιο σκοτεινοί – Ναρκισσισμός, μακιαβελισμός, ψυχοπάθεια
22.12.25
Σκοτεινή τριάδα 22.12.25

Έρευνα Tinder 2025: Οι άνδρες που κάνουν περισσότερο σεξ είναι και οι πιο σκοτεινοί – Ναρκισσισμός, μακιαβελισμός, ψυχοπάθεια

Από τη χειραγώγηση μέχρι τον συναισθηματικό συμβιβασμό, μελέτη σε χρήστες του Tinder επιβεβαιώνει πως οι άνδρες με «σκοτεινή προσωπικότητα» φαίνεται να κερδίζουν το παιχνίδι των περιστασιακών γνωριμιών στο ψηφιακό περιβάλλον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για τον Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού»
22.12.25
Ποδόσφαιρο 22.12.25

«Επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για τον Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού»

Δημοσίευμα από την Πολωνία υποστηρίζει πως υπάρχουν επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για την απόκτηση του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού Μπαρτλομίεϊ Ντραγκόφσκι και μάλιστα τονίζει πως ο παίκτης είναι θετικός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα
22.12.25
Οικονομία 22.12.25

Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα

Ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, βλέπει περιθώριο για πραγματικές αυξήσεις, θέτει όμως ως προϋπόθεση την άνοδο της παραγωγικότητας και τη θωράκιση των θεσμών στην αγορά εργασίας

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
22.12.25
Ποδόσφαιρο 22.12.25

LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους
22.12.25
Παρασκήνιο 22.12.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους

Τι συζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τους δημοσιογράφους στην Καισαριανή. Οι απαντήσεις για Αποστολάκη και Κασιμάτη, οι κάλπες του 2027 και το ανακάτεμα της πολιτικής τράπουλας.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αγρότες: Με εντολή Μαξίμου κλείνουν οι δρόμοι – Μετατρέπουν τον ταξιδιώτη σε «όμηρο» και τον αγρότη σε «εχθρό»
22.12.25
Καταγγελία 22.12.25

Αγρότες: Με εντολή Μαξίμου κλείνουν οι δρόμοι – Μετατρέπουν τον ταξιδιώτη σε «όμηρο» και τον αγρότη σε «εχθρό»

«Απορρίπτουμε τον κυβερνητικό εμπαιγμό. Η κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα καθαρά επικοινωνιακά, επικαλούμενη έναν προσχηματικό διάλογο», τονίζουν οι αγρότες.

Σύνταξη
Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ
22.12.25
«Καταπληκτικά πρότυπα» 22.12.25

Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ

Η Νίκι Μινάζ μίλησε στο ετήσιο AmericaFest του Turning Point USA, όπου και εξήρε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον «όμορφο και γοητευτικό».

Σύνταξη
Βραβεία ΠΣΑΤ 2025: Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Δείτε όλα τα βραβεία (vid)
22.12.25
Άλλα Αθλήματα 22.12.25

Βραβεία ΠΣΑΤ 2025: Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς ο Καραλής - Όλα τα βραβεία

Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι ο κορυφαίος αθλητής για το 2025, όπως ψηφίστηκε στα βραβεία του ΠΣΑΤ – Κορυφαία αθλήτρια η Ελευθερία Πλευρίτου, προπονητής ο Χάρης Παυλίδης και ομάδα η Εθνική πόλο γυναικών.

Σύνταξη
«Κάτω από τη βάση» στα μέτρα Μητσοτάκη για το στεγαστικό από τα κινήματα πολιτών – Πολύ λίγα, πολύ αργά
22.12.25
Προσιτή κατοικία 22.12.25

«Κάτω από τη βάση» στα μέτρα Μητσοτάκη για το στεγαστικό από τα κινήματα πολιτών – Πολύ λίγα, πολύ αργά

Οργανώσεις για το δικαίωμα στη στέγη αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για το στεγαστικό. Όσο η κατοικία αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο κερδοσκοπίας, η στεγαστική κρίση θα διαιωνίζεται, δηλώνουν στο in.

Σύνταξη
Πότε «βλέπει» εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης – Η ανησυχία για την κατάσταση της οικονομίας
22.12.25
Πολιτική Γραμματεία 22.12.25

Πότε «βλέπει» εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης – Η ανησυχία για την κατάσταση της οικονομίας

Χαλαρή συζήτηση ενόψει εορτών, με δημοσιογράφους, είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝ.ΑΛΛ. έκανε εκτιμήσεις για το πότε θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές και σχολίασε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει ελάχιστες πιθανότητες να είναι ξανά πρωθυπουργός.

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο (vid)
22.12.25
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο (vid)

Ο τρομερός Λεβαδειακός «καθάρισε» με 2-0 τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας και δεν αφήνει με τίποτα την τετράδα. Με δέκα παίκτες από το 39′ λόγω αποβολής του Τιναλίνι οι γηπεδούχοι που στο φινάλε έμειναν και με εννιά.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

