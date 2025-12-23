Δείτε την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να αναπαράγουν την εμβληματική στιγμή των «Μπένιφερ» στο γιοτ

Ο Κάλουμ Τέρνερ κάνει διακοπές με την Ντούα Λίπα στην Βόρεια Αμερική ή απλώς ο Μπεν Άφλεκ βάζει αντηλιακό στην Τζένιφερ Λόπεζ; Το πρώτο. Μάλλον.

Νέες φωτογραφίες του αρραβωνιασμένου ζευγαριού δείχνουν τον Τέρνερ να απλώνει αντηλιακό στην πλάτη της Λίπα, όπως ακριβώς έκαναν οι «Μπένιφερ» στο μουσικό βίντεο του κομματιού «Jenny from the Block».

Φιλί;

Στα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν από τις διακοπές του ζευγαριού στο Μεξικό, η Λίπα ξαπλώνει μπρούμυτα, ενώ ο ηθοποιός της απλώνει αντηλιακό στην πλάτη. Η τραγουδίστρια του «Houdini» απολάμβανε τον ήλιο φορώντας ένα μικροσκοπικό μπικίνι με animal print.

Η τρυφερή στιγμή θυμίζει το μουσικό βίντεο του 2002, όπου ο Άφλεκ έκανε το ίδιο για την τότε κοπέλα του, την Λόπεζ, ενώ βρισκόταν σε γιοτ και, το κερασάκι στην τούρτα; Της έδωσε ένα φιλί στα οπίσθια.

«Ξεχωριστό συναίσθημα»

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ άρχισαν να βγαίνουν στις αρχές του 2024 και τον Ιούλιο του ίδιου έτους, επισημοποίησαν τη σχέση τους στο Instagram.

Τον επόμενο Μάιο, το ζευγάρι έκανε το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί στο Met Gala.

Dua Lipa & Fiance Callum Turner Recreate Iconic ‘Bennifer’ Yacht Moment as He Applies Sunscreen to Her Butt https://t.co/VMJ5nPUXmC — People (@people) December 22, 2025

Τον Ιούνιο του 2025, η τραγουδίστρια του «Don’t Start Now» επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της μετά από μήνες εικασιών, όταν την είδαν να φοράει ένα δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι. «Ναι, αρραβωνιαστήκαμε», είπε στην βρετανική Vogue.

«Είμαι τρελαμένη. Μου ταιριάζει απόλυτα», είπε η Λίπα για το δαχτυλίδι. «Είναι ωραίο να ξέρεις ότι το άτομο με το οποίο θα περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου σε ξέρει πολύ καλά[…]Αυτή η απόφαση να γεράσουμε μαζί, να ζήσουμε μια ζωή και, δεν ξέρω, να είμαστε οι καλύτεροι φίλοι για πάντα – είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό συναίσθημα».

*Με πληροφορίες από: People