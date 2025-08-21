Η Ντούα Λίπα «προστάτευε την καρδιά της» πριν από τη σχέση της με τον αρραβωνιαστικό της, Κάλουμ Τέρνερ
«Αυτή η τρωτότητα [που σου προκαλεί ο έρωτας] είναι τόσο τρομακτική» υποστήριξε η Ντούα Λίπα σε πρόσφατη συνέντευξη της.
Η Ντούα Λίπα μίλησε ανοιχτά για την ερωτική της ζωή πριν από τον Κάλουμ Τέρνερ.
Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Harper’s BAZAAR την Τρίτη 19 Αυγούστου, η ποπ σταρ αναφέρθηκε στις σχέσεις της πριν γνωρίσει τον αρραβωνιαστικό της.
Η Λίπα, που γνώρισε τον Τέρνερ μέσω του ποιητή και τραγουδιστή Mustafa, μίλησε για το πόσο φοβερό ήταν για εκείνη το γεγονός ότι ερωτεύτηκε.
«Λατρεύω τον έρωτα. Είναι κάτι υπέροχο», είπε στο περιοδικό, προσθέτοντας: «Είναι κάτι που σε εμπνέει πραγματικά. Βρίσκεις τον εαυτό σου να ερωτεύεται τόσο έντονα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».
»Αυτή η τρωτότητα είναι τόσο τρομακτική, αλλά νιώθω τόσο τυχερή που μπορώ να την νιώσω. Έχω περάσει πολύ χρόνο να είμαι επιφυλακτική ή να προστατεύω την καρδιά μου, και έτσι αφήνω αυτό το συναίσθημα και απλά σκέφτομαι: ‘Εντάξει, αν είναι γραφτό να πληγωθώ, τότε αυτό θα συμβεί». Πρέπει απλά να αφήσω τον έρωτα να με κατακλύσει’», πρόσθεσε.
Σχετικά με τη σχέση της με τον Τέρνερ, η Ντούα Λίπα είπε ότι είναι «πιο ευτυχισμένη από ποτέ».
«Νιώθω ότι κάνω κακό στον εαυτό μου που δεν μιλάω γι’ αυτό», είπε η μουσικός.
«Ω, τι θα φορέσω;»
Η Ντούα Λίπα είπε επίσης στο περιοδικό ότι το δαχτυλίδι αρραβώνων της φτιάχτηκε αφού ο Τέρνερ μίλησε με τις καλύτερες φίλες της και την αδελφή της.
«Είμαι ξετρελαμένη. Μου ταιριάζει απόλυτα», είπε. «Είναι ωραίο να ξέρεις ότι το άτομο με το οποίο θα περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου σε ξέρει πολύ καλά».
Την εποχή εκείνη, σύμφωνα με τη Λίπα, το ζευγάρι δεν είχε αρχίσει να οργανώνει τον γάμο.
«Θέλω να τελειώσω την περιοδεία μου, ο Κάλουμ έχει γυρίσματα, οπότε απλά απολαμβάνουμε αυτή την περίοδο», είπε η Λίπα. «Ποτέ δεν ήμουν άτομο που σκεφτόταν πραγματικά τον γάμο ή ονειρευόταν τι είδους νύφη θα ήμουν. Ξαφνικά σκέφτομαι: ‘Ω, τι θα φορέσω;’».
*Με πληροφορίες από: People
