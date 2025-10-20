Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Sunday Times, ο ηθοποιός Κάλουμ Τέρνερ μίλησε για την πρώτη γνωριμία με την σύντροφο του, Ντούα Λίπα, η οποία συνέβη μοιραία σε ένα πάρτι γενεθλίων ενός κοινού τους φίλου στο Λος Άντζελες.

«Καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλο και συνειδητοποιήσαμε ότι διαβάζαμε το ίδιο βιβλίο, κάτι που είναι τρελό», είπε ο Τέρνερ.

«Λέγεται Trust [του Hernán Díaz] και μόλις είχα τελειώσει το πρώτο κεφάλαιο και της το είπα και αυτή με κοίταξε, λέγοντας μου: ‘Μόλις τελείωσα και εγώ το πρώτο κεφάλαιο’. Τότε εγώ της απάντησα ‘Άρα είμαστε στην ίδια σελίδα’», πρόσθεσε.

Η στιγμή, είπε ο Τέρνερ, ήταν σαν να βγήκε από μια χολιγουντιανή ταινία. «Στην κινηματογραφική εκδοχή, κοιτάζω τον ουρανό και λέω: ‘Σε ακούω. Καταλαβαίνω. Τα σημάδια είναι δυνατά, μην ανησυχείς’. Και αυτή ήταν η πρώτη [γνωριμία]», είπε.

Οι φήμες για ένα πιθανό ερωτικό ειδύλλιο μεταξύ του Τέρνερ και της Λίπα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2024, όταν εθεάθησαν μαζί μετά την πρεμιέρα του «Masters of the Air» στο Λονδίνο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DUA LIPA (@dualipa)

Μήνες αργότερα, τον Ιούλιο, η Λίπα και ο Τέρνερ επισημοποίησαν τη σχέση τους στο Instagram, όταν η τραγουδίστρια του «Physical» συμπεριέλαβε τον σταρ σε μια σειρά φωτογραφιών και βίντεο από το Φεστιβάλ του Glastonbury.

«Αγαπώ τον έρωτα»

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τη βρετανική Vogue νωρίτερα φέτος, η Λίπα επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι πρόκειται να παντρευτεί. «Ναι, είμαστε αρραβωνιασμένοι», είπε. «Αυτή η απόφαση να γεράσουμε μαζί, να ζήσουμε μια ζωή και, δεν ξέρω, να είμαστε οι καλύτεροι φίλοι για πάντα – είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό συναίσθημα».

Νωρίτερα φέτος, μιλώντας στο Harper’s BAZAAR, η Ντούα Λίπα εξήρε τον έρωτα – ο οποίος παρόλο που σε αφήνει εκτεθειμένο συναισθηματικά, είναι ένα από τα ομορφότερα συναισθήματα.

«Αγαπώ τον έρωτα. Είναι κάτι όμορφο», είπε στο περιοδικό, προσθέτοντας: «Αυτή η τρωτότητα είναι τόσο τρομακτική, αλλά νιώθω τόσο τυχερή που μπορώ να την νιώσω».

«Για καιρό, ήμουν επιφυλακτική και προσπαθούσα να προστατεύσω την καρδιά μου, οπότε αφήνω αυτό το συναίσθημα και σκέφτομαι: ‘Εντάξει, αν είναι να πληγωθώ, τότε αυτό θα συμβεί’. Πρέπει απλά να αφήσω τον έρωτα να με κατακλύσει».

Όσον αφορά τη σχέση της με τον Τέρνερ, η τραγουδίστρια του «Training Season» δήλωσε ότι είναι «πιο ευτυχισμένη από ποτέ».

*Με πληροφορίες από: People