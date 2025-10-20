magazin
Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία
20 Οκτωβρίου 2025 | 16:50

Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία

«Καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλο και συνειδητοποιήσαμε ότι διαβάζαμε το ίδιο βιβλίο, κάτι που είναι τρελό» αποκάλυψε ο Κάλουμ Τέρνερ μιλώντας για την γνωριμία του με την σύντροφο του, Ντούα Λίπα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Spotlight

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Sunday Times, ο ηθοποιός Κάλουμ Τέρνερ μίλησε για την πρώτη γνωριμία με την σύντροφο του, Ντούα Λίπα, η οποία συνέβη μοιραία σε ένα πάρτι γενεθλίων ενός κοινού τους φίλου στο Λος Άντζελες.

«Καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλο και συνειδητοποιήσαμε ότι διαβάζαμε το ίδιο βιβλίο, κάτι που είναι τρελό», είπε ο Τέρνερ.

«Λέγεται Trust [του Hernán Díaz] και μόλις είχα τελειώσει το πρώτο κεφάλαιο και της το είπα και αυτή με κοίταξε, λέγοντας μου: ‘Μόλις τελείωσα και εγώ το πρώτο κεφάλαιο’. Τότε εγώ της απάντησα ‘Άρα είμαστε στην ίδια σελίδα’», πρόσθεσε.

Η στιγμή, είπε ο Τέρνερ, ήταν σαν να βγήκε από μια χολιγουντιανή ταινία. «Στην κινηματογραφική εκδοχή, κοιτάζω τον ουρανό και λέω: ‘Σε ακούω. Καταλαβαίνω. Τα σημάδια είναι δυνατά, μην ανησυχείς’. Και αυτή ήταν η πρώτη [γνωριμία]», είπε.

Οι φήμες για ένα πιθανό ερωτικό ειδύλλιο μεταξύ του Τέρνερ και της Λίπα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2024, όταν εθεάθησαν μαζί μετά την πρεμιέρα του «Masters of the Air» στο Λονδίνο.

Μήνες αργότερα, τον Ιούλιο, η Λίπα και ο Τέρνερ επισημοποίησαν τη σχέση τους στο Instagram, όταν η τραγουδίστρια του «Physical» συμπεριέλαβε τον σταρ σε μια σειρά φωτογραφιών και βίντεο από το Φεστιβάλ του Glastonbury.

«Αγαπώ τον έρωτα»

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τη βρετανική Vogue νωρίτερα φέτος, η Λίπα επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι πρόκειται να παντρευτεί. «Ναι, είμαστε αρραβωνιασμένοι», είπε. «Αυτή η απόφαση να γεράσουμε μαζί, να ζήσουμε μια ζωή και, δεν ξέρω, να είμαστε οι καλύτεροι φίλοι για πάντα – είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό συναίσθημα».

Νωρίτερα φέτος, μιλώντας στο Harper’s BAZAAR, η Ντούα Λίπα εξήρε τον έρωτα – ο οποίος παρόλο που σε αφήνει εκτεθειμένο συναισθηματικά, είναι ένα από τα ομορφότερα συναισθήματα.

«Αγαπώ τον έρωτα. Είναι κάτι όμορφο», είπε στο περιοδικό, προσθέτοντας: «Αυτή η τρωτότητα είναι τόσο τρομακτική, αλλά νιώθω τόσο τυχερή που μπορώ να την νιώσω».

«Για καιρό, ήμουν επιφυλακτική και προσπαθούσα να προστατεύσω την καρδιά μου, οπότε αφήνω αυτό το συναίσθημα και σκέφτομαι: ‘Εντάξει, αν είναι να πληγωθώ, τότε αυτό θα συμβεί’. Πρέπει απλά να αφήσω τον έρωτα να με κατακλύσει».

Όσον αφορά τη σχέση της με τον Τέρνερ, η τραγουδίστρια του «Training Season» δήλωσε ότι είναι «πιο ευτυχισμένη από ποτέ».

*Με πληροφορίες από: People

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Markets
Μπουζνά (Euronext): Δεν θα δώσουμε υψηλότερο τίμημα για την ΕΧΑΕ

Μπουζνά (Euronext): Δεν θα δώσουμε υψηλότερο τίμημα για την ΕΧΑΕ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Blue Moon – Ο Ίθαν Χοκ είναι αγνώριστος και συγκλονιστικός στη θλιβερή, πνευματώδη ιστορία του Μπρόντγουεϊ
Αληθινή ιστορία 20.10.25

Blue Moon - Ο Ίθαν Χοκ είναι αγνώριστος και συγκλονιστικός στη θλιβερή, πνευματώδη ιστορία του Μπρόντγουεϊ

Οι λάτρεις του Μπρόντγουεϊ και της παλιάς Νέας Υόρκης θα μαγευτούν εντελώς με την έξυπνη, ξεκαρδιστική και στοιχειωτική ταινία με πρωταγωνιστή έναν εντελώς μεταμορφωμένο Ίθαν Χοκ στο ρόλο του στιχουργού του μουσικοθεάτρου Λόρενς Χαρτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εσύ είσαι το πρόβλημα: Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι δεν έχει αγαπηθεί στη ζωή της και οι πρώην της βγήκαν στην επίθεση
Ξεκατίνιασμα 20.10.25

Εσύ είσαι το πρόβλημα: Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι δεν έχει αγαπηθεί στη ζωή της και οι πρώην της βγήκαν στην επίθεση

Ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ, Οχάνι Νόα, την κατηγόρησε για απιστία κατά την διάρκεια του γάμου τους και δήλωσε ότι εκείνη είναι το πρόβλημα στις σχέσεις της.

Σύνταξη
Η κόρη των Γκουίνεθ Πάλτροου και Κρις Μάρτιν γνωρίζει ότι είναι προνομιούχα – «Δεν είναι φυσιολογικό να μεγαλώνεις έτσι»
Nepo baby 20.10.25

Η κόρη των Γκουίνεθ Πάλτροου και Κρις Μάρτιν γνωρίζει ότι είναι προνομιούχα – «Δεν είναι φυσιολογικό να μεγαλώνεις έτσι»

«Οι γονείς μου έκαναν πολύ καλή δουλειά στο να μου ενσταλάξουν ότι δεν πρέπει να θεωρώ τίποτα δεδομένο. Πρέπει να δουλεύω» λέει η Απλ Μάρτιν, η οποία είναι φοιτήτρια κι εργάζεται ως μοντέλο και παραμένει ένα συνειδητοποιημένο nepo baby.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;
Maison Margiela 19.10.25

Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;

Το πρόσωπό της Κιμ Καρντάσιαν ήταν ελαφρώς ορατό λόγω του συνόλου που επέλεξε και, οι θαυμαστές της ίσως αναρωτιούνται γιατί επέλεξε να εμφανιστεί κάπως ινκόγκνιτο σε μια τόσο σημαντική βραδιά.

Σύνταξη
«Γιατί δεν υιοθετείς;» – Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον
«Έκανα τα πάντα» 19.10.25

«Γιατί δεν υιοθετείς;» - Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον

Η Τζένιφερ Άνιστον δηλώνει ότι ποτέ δεν ήθελε να υιοθετήσει παιδιά λόγω των προβλημάτων υπογονιμότητας που αντιμετώπιζε –ωστόσο, λέει και κάτι ακόμη που μας προκάλεσε έκπληξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θυμάται τα ξεσπάσματα θυμού του πρώην της, Μάρτιν Σκορσέζε: «Ήταν σαν ηφαίστειο»
Βαριά κατάθλιψη 19.10.25

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θυμάται τα ξεσπάσματα θυμού του πρώην της, Μάρτιν Σκορσέζε: «Ήταν σαν ηφαίστειο»

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ της Apple TV, ο Μάρτιν Σκορσέζε λέει ότι «ποτέ δεν έζησε τέτοια κατάθλιψη» όπως όταν γύριζε την ταινία «Βασιλιάς για μια Νύχτα» (The King of Comedy) κατά τη διάρκεια του γάμου του με την Ιζαμπέλα Ροσελίνι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μαρκ Ράφαλο έσωσε τον Γούντι Χάρελσον από έναν καβγά σε μπαρ μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Now You See Me»
Ουπς 19.10.25

Ο Μαρκ Ράφαλο έσωσε τον Γούντι Χάρελσον από έναν καβγά σε μπαρ μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Now You See Me»

Όλα ξεκίνησαν όταν οι Μαρκ Ράφαλο και Γούντι Χάρελσον αποφάσισαν να πιουν ένα ποτό σε ένα ασφυκτικά γεμάτο μπαρ της Νέας Ορλεάνης, ενόσω γύριζαν την ταινία «Now You See Me».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους
«Σε ταξίδι, σε πρεμιέρα» 18.10.25

«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους

«Είχες τόσους ρόλους — ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, πατέρας. Μερικές φορές ένιωθα ότι ο τελευταίος αυτός ρόλος ερχόταν τελευταίος», δήλωσε ο 20χρονος Κουίν αναφερόμενος στον πατέρα του Μπεν Στίλερ

Σύνταξη
Μάρτιν Σκορσέζε και Έλεν Μόρις, ένας έρωτας 30 ετών – Η νόσος του Πάρκινσον, η αστείρευτη δύναμη, η λυτρωτική συνύπαρξη
Μια ζωή μαζί 18.10.25

Μάρτιν Σκορσέζε και Έλεν Μόρις, ένας έρωτας 30 ετών – Η νόσος του Πάρκινσον, η αστείρευτη δύναμη, η λυτρωτική συνύπαρξη

Αν και η Έλεν Μόρις προτιμά τα βιβλία από τον κινηματογράφο, παραμένει η μεγαλύτερη θαυμάστρια του συζύγου της, Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς αντέδρασε η οικογένεια του στην παραίτηση του δικηγόρου του
Fizz 18.10.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς αντέδρασε η οικογένεια του στην παραίτηση του δικηγόρου του

Ο Γιώργος Μερκουλίδης, πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη για λόγους προσωπικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως δήλωσε με ανακοίνωση του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει
Από τη Δράμα 20.10.25

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει

Βολές στον πρωθυπουργό από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, κατά την περιοδεία του στη Δράμα - «Δυστυχώς για τον κ. Μητσοτάκη, οι ακρίτες είναι μόνο υποκριτικές φωτογραφίες στους φράχτες», είπε

Σύνταξη
Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ
On Field 20.10.25

Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ

Χαμός στην Λίβερπουλ μετά την ήττα από την Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ και από την σκληρή κριτική δεν ξέφυγε ούτε ο Μοχάμεντ Σαλάχ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων

Τα στοιχεία από την άρση του απορρήτου 7 τηλεφωνικών συνδέσεων ίσως ρίξουν φως στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης - Νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις 22χρονου και ανιψιού του 68χρονου

Σύνταξη
Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»
Hit Man; 20.10.25

Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»

Στο «The Running Man», ο Γκλεν Πάουελ υποδύεται τον Μπεν, έναν εργάτη που στην προσπάθεια του να βοηθήσει την άρρωστη κόρη του αποφασίζει να συμμετάσχει σε ένα σόου για αιμοδιψείς τηλεθεατές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λούβρο: Κλειστό μέχρι νεωτέρας μετά τη ληστεία – Διαψεύδει ότι ζήτησε από ισραηλινή εταιρεία να κάνει έρευνα
Ιστορική κλοπή 20.10.25

Λούβρο: Κλειστό μέχρι νεωτέρας μετά τη ληστεία – Διαψεύδει ότι ζήτησε από ισραηλινή εταιρεία να κάνει έρευνα

Κλειστό τουλάχιστον για δύο ημέρες θα παραμείνει το Λούβρο, μετά την κινηματογραφική ληστεία κοσμημάτων. Σφοδρή κριτική για την πλημμελή ασφάλεια, ενώ αναπτύσσονται θεωρίες για τους δράστες.

Σύνταξη
Με την 5η καλύτερη επίδοση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Λευτέρης Πετρούνιας
Άλλα Αθλήματα 20.10.25

Με την 5η καλύτερη επίδοση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Λευτέρης Πετρούνιας

Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε για 7η φορα στην καριέρα του, σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, στη διοργάνωση που φιλοξενείται στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
«Ελπίζω να πάει στη φυλακή» – Ο βραβευμένος στις Κάννες Βραζιλιάνος σκηνοθέτης για τον Μπολσονάρο και την πολιτική αμνησία
Βία και εξουσία 20.10.25

«Ελπίζω να πάει στη φυλακή» - Ο βραβευμένος στις Κάννες Βραζιλιάνος σκηνοθέτης για τον Μπολσονάρο και την πολιτική αμνησία

Το συναρπαστικό θρίλερ του Κλέμπερ Μεντόσα Φίλιο «Ο Μυστικός Πράκτορας» (The Secret Agent) διαδραματίζεται στη δεκαετία του '70, αλλά ρίχνει φως στην πολιτική του σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η εντολή του Μέντι
On Field 20.10.25

Η εντολή του Μέντι

Τι ζήτησε ο προπονητής του Ολυμπιακού για τον μεγάλο αυριανό αγώνα απέναντι στην Μπαρτσελόνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η NASA αναζητά εναλλακτικό συνεργάτη καθώς ο Μασκ καθυστερεί την επιστροφή στη Σελήνη
Πρόγραμμα Artemis 20.10.25

Πλήγμα για τον Έλον Μασκ – Η NASA αναζητά άλλο συνεργάτη για την επιστροφή στη Σελήνη

Το σκάφος Starship της SpaceX υποτίθεται ότι θα μεταφέρει τους Αμερικανούς πίσω στην επιφάνεια της Σελήνης. Η ανάπτυξή του καθυστερεί και η NASA δηλώνει ανοιχτή σε άλλους εργολάβους,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Green Day, Linkin Park, Muse, Foo Fighters: Οι τιτάνες του 21ου αιώνα – Ποιος κατέκτησε την κορυφή
Rock μόνο 20.10.25

Green Day, Linkin Park, Muse, Foo Fighters: Οι τιτάνες του 21ου αιώνα – Ποιος κατέκτησε την κορυφή

Η φετινή Εθνική Ημέρα Άλμπουμ (National Album Day) στη Βρετανία γιόρτασε τη ροκ μουσική σκηνή και τα Official Charts αποκάλυψαν τη λίστα με τα 40 μεγαλύτερα ροκ και μέταλ άλμπουμ του 21ου αιώνα. Αυτοί είναι οι δυνατοί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άρης: Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Βοριαζίδης
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Άρης: Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Βοριαζίδης

Πετυχημένη ήταν η χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη ο νεαρός μεσοεπιθετικός του Άρη και πλέον θα περάσει από τις υπόλοιπες εξετάσεις που κρίνονται απαραίτητες των ιατρών του.

Σύνταξη
Ενοικιαστές σε απόγνωση, με όπλο το μαύρο χιούμορ: Η viral αγγελία στα Χανιά για το «κοτέτσι» των 1650 ευρώ
Viral 20.10.25

Ενοικιαστές σε απόγνωση, με όπλο το μαύρο χιούμορ: Η viral αγγελία στα Χανιά για το «κοτέτσι» των 1650 ευρώ

Οι υποψήφιοι ενοικιαστές είναι αντιμέτωποι με τις εξωφρενικές απαιτήσεις των ιδιοκτητών, ενώ το ράλι στα ενοίκια συνεχίζεται. Χιουμοριστική αγγελία αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος.

Σύνταξη
Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει εν ενεργεία συνάδελφό της για άγριο ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο
Ελλάδα 20.10.25

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει εν ενεργεία συνάδελφό της για άγριο ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο

Η αστυνομικός υποστηρίζει ότι έχει κάνει μήνυση εις βάρος του πρώην συντρόφου της για revenge pron ωστόσο αυτός συνεχίζει να την εκφοβίζει - Η ανώνυμη «ροζ» καταγγελία που είχε γίνει εις βάρος της

Σύνταξη
To άρθρο της Μπαρτσελόνα για τον Μεντιλίμπαρ: «Ένα γνώριμο πρόσωπο»
On Field 20.10.25

To άρθρο της Μπαρτσελόνα για τον Μεντιλίμπαρ: «Ένα γνώριμο πρόσωπο»

Αρθρο για τον προπονητή του Ολυμπιακού Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ φιλοξενεί η ιστοσελίδα της Μπαρτσελόνα, ενόψει της αναμέτρησης για το Champions League, ενώ αναφέρει και την προϊστορία των δύο ομάδων.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Φουρτούνα στο Μαξίμου πριν την «Ιθάκη» του Τσίπρα – Τώρα το «μαξιλάρι» μας έσωσε στην πανδημία
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Φουρτούνα στο Μαξίμου πριν την «Ιθάκη» του Τσίπρα – Τώρα το «μαξιλάρι» μας έσωσε στην πανδημία

Η κυβέρνηση άθελά της παραδέχτηκε ότι η ΝΔ το καλοκαίρι του 2015 έβαλε πλάτη για μια συμφωνία που τελικά αποδείχθηκε επωφελής για τη χώρα. Το «μαξιλάρι» του Τσίπρα ήταν τελικά το εισιτήριο για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Premier League: Στα… σκαριά νέο salary cap
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Premier League: Στα… σκαριά νέο salary cap

Ψήφος – ορόσημο τον Νοέμβριο για το «όριο δαπανών» των συλλόγων - Η Premier League ετοιμάζεται για μια ιστορική οικονομική μεταρρύθμιση.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης
Τα Νέα της Αγοράς 20.10.25

Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να στερεί από την Ελλάδα τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε μία περίπτωση αντίστοιχη με εκείνη της Σιγκαπούρης. Και είναι λάθος να συγκρίνετε τη χώρα σας με τη Δανία ή την Πορτογαλία. Είναι πιο σωστή η σύγκριση με τη Σιγκαπούρη».

Σύνταξη
