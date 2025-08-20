«1.000% γραφτό να γίνει»: Η Ντούα Λίπα για τον έρωτα της με τον Κάλουμ Τέρνερ, το νυφικό και το αίνιγμα της μητρότητας

Η Ντούα Λίπα μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον αρραβωνιαστικό της, τον ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ στην ειλικρινή συνέντευξη που έδωσε στο τεύχος Global Icons του περιοδικού Harper’s Bazaar.

Η τραγουδίστρια είπε ότι αν και το να ανοίξει την καρδιά της είναι τρομακτικό, νιώθει «τυχερή» που μπορεί να αισθανθεί τον έρωτα.

«Αγαπώ τον έρωτα. Είναι ένα όμορφο πράγμα», είπε η Ντούα Λίπα. «Είναι κάτι που εμπνέει πραγματικά. Νιώθεις ότι ερωτεύεσαι τόσο παράφορα κάθε φορά, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή η ευαισθησία είναι τόσο τρομακτική, αλλά νιώθω τόσο τυχερή που μπορώ να την αισθανθώ».

«Έχω περάσει πολύ χρόνο προσέχοντας ή προστατεύοντας την καρδιά μου, και έτσι αφήνω αυτό το συναίσθημα και απλά σκέφτομαι: ‘Εντάξει, αν είναι να πληγωθώ, τότε αυτό είναι που θα συμβεί’. Πρέπει απλώς να επιτρέψω στον έρωτα να έρθει» συνέχισε.

«Είμαι πιο ευτυχισμένη από ποτέ, οπότε νιώθω ότι θα έκανα κακό αν δεν μιλούσα γι’ αυτό» πρόσθεσε.

Ο αρραβώνας και τα σχέδια για τον γάμο

Η Ντούα Λίπα, η οποία γίνεται 30 τον Αύγουστο, επιβεβαίωσε δημόσια τον αρραβώνα της για πρώτη φορά σε πρόσφατη συνέντευξη στη βρετανική Vogue. «Ναι, είμαστε αρραβωνιασμένοι. Είναι πολύ συναρπαστικό, Αυτή η απόφαση να γεράσουμε μαζί, να δούμε μια ζωή και απλά, δεν ξέρω, να είμαστε καλύτεροι φίλοι για πάντα – είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό συναίσθημα».

Ενώ ο γάμος δεν ήταν η πρώτη της προτεραιότητα λόγω του πολυάσχολου προγράμματός της, η Λίπα παραδέχτηκε ότι άρχισε να σκέφτεται το νυφικό της.

«Θέλω να τελειώσω την περιοδεία μου, ο Κάλουμ κάνει γυρίσματα, οπότε απλά απολαμβάνουμε αυτή την περίοδο. Ποτέ δεν ήμουν κάποια που σκεφτόταν πραγματικά έναν γάμο ή ονειρευόταν τι είδους νύφη θα ήμουν. Ξαφνικά όμως σκέφτομαι: ‘Α, τι θα φορούσα;’» διευκρίνησε.

Η Ντούα Λίπα δήλωσε «εμμονική» με το δαχτυλίδι των αρραβώνων της, τονίζοντας ότι «είναι ωραίο να ξέρεις ότι το άτομο με το οποίο θα περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου σε γνωρίζει πολύ καλά».

Η μητρότητα και τα μαθήματα από προηγούμενες σχέσεις

Η Ντούα Λίπα μίλησε και για τα οικογενειακά της σχέδια, δηλώνοντας ότι ανησυχεί για το πώς θα μπορούσε να συνδυάσει τη γονεϊκότητα με την καριέρα της ως ποπ σταρ.

«Θα ήθελα πολύ να αποκτήσω παιδιά μια μέρα», είπε. «Αλλά είναι σαν το διαρκές ερώτημα του πότε θα υπάρξει ποτέ μια καλή στιγμή – πώς θα ταίριαζε με τη δουλειά μου και πώς θα λειτουργούσε αν πήγαινα σε περιοδεία, και πόσο χρόνο θα έπρεπε να απουσιάσω. Νομίζω ότι είναι απλώς ένα από αυτά τα πράγματα που θα συμβούν όταν συμβούν. Αγαπώ τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται κάτι πολύ περισσότερο για να μεγαλώσεις ένα παιδί από το απλό να τα αγαπάς».

Η Λίπα αναφέρθηκε και σε προηγούμενες σχέσεις της, σχέσεις που την πλήγωσαν και την έκαναν να χάσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό της.

«Είχα σχέσεις που με τραυμάτισαν πραγματικά, σχέσεις όπου ένιωσα ότι δεν ήμουν αρκετά καλή ή με έκαναν να χάσω την αυτοπεποίθησή μου και έπρεπε να την ξαναβρώ»

«Είχα σχέσεις που με τραυμάτισαν πραγματικά, σχέσεις όπου ένιωσα ότι δεν ήμουν αρκετά καλή ή με έκαναν να χάσω την αυτοπεποίθησή μου και έπρεπε να την ξαναβρώ», είπε.

«Ωστόσο μέσα από αυτές, μαθαίνεις για τα δικά σου μη διαπραγματεύσιμα όρια. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα. Πρέπει φυσικά να βρεις το σωστό άτομο, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η σωστή σχέση» κατέληξε.

«Ήταν πεπρωμένο»

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ είχαν «πολλές στιγμές σαν την ταινία Sliding Doors», όπου βρίσκονταν στον ίδιο χώρο την ίδια στιγμή χωρίς να το καταλάβουν, πριν τελικά γνωριστούν επίσημα στο εστιατόριο River Cafe» στο Λονδίνο λέει.

Ένα χρόνο αργότερα, εκείνη δειπνούσε στο Λος Άντζελες με τον φίλο της Mustafa the Poet, όταν «ξαφνικά» εμφανίστηκε ο Κάλουμ. «Σκέφτηκα: ‘Α, είναι αυτός ο πολύ όμορφος τύπος από το The River Cafe’», θυμάται. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, το ζευγάρι διαπίστωσε ότι και οι δύο «έτυχε να διαβάζουν» το μυθιστόρημα Trust του Ερνάν Ντίαζ.

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι ήταν γραφτό να είναι μαζί, η Λίπα ήταν ξεκάθαρη: «Χίλια τοις εκατό».