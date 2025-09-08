Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ ιδρύουν δική τους εταιρεία παραγωγής

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ, μετά τον πρόσφατο αρραβώνα τους, αποφάσισαν να ενώσουν τη δημιουργικότητά τους και να κάνουν ένα νέο επαγγελματικό βήμα: ίδρυσαν την εταιρεία παραγωγής TwentyTwo Films Limited. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η 30χρονη ποπ σταρ και ο 35χρονος ηθοποιός έχουν ισομερή συμμετοχή στην επιχείρηση, η οποία θα εστιάσει στην παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Πηγή κοντά στο ζευγάρι ανέφερε στην Sun ότι και οι δύο είναι «πολύ φιλόδοξοι» και διαθέτουν «πολλά σχέδια» για κοινά εγχειρήματα. Η Λίπα, αν και έχει ήδη δουλέψει στον κινηματογράφο, επιθυμεί να αποκτήσει «μεγαλύτερο δημιουργικό έλεγχο» στα μελλοντικά της πρότζεκτ. Η πηγή τόνισε ότι, αν και το πρότζεκτ τους είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο, η διαδικασία κινείται ήδη: «οι μηχανές έχουν μπει μπροστά».

Dua Lipa and fiancé Callum Turner take their relationship to the next level as they ‘go into business together’ https://t.co/a6TNFT4ELK — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 30, 2025



Το εγχείρημα αυτό θυμίζει το παράδειγμα της Μάργκο Ρόμπι και του συζύγου της, παραγωγού Τομ Άκερλι, οι οποίοι με την εταιρεία τους LuckyChap έχουν υποστηρίξει επιτυχημένες ταινίες όπως τα «Εγώ, η Τόνια», «Saltburn» και το «Barbie» — όπου μάλιστα συμμετείχε και η ίδια η Λίπα.

Η σχέση της Ντούα Λίπα με τον Κάλουμ Τέρνερ έγινε γνωστή τον Ιανουάριο του 2024, όταν το ζευγάρι εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο, η ποπ σταρ επιβεβαίωσε τον δεσμό τους με μια ανάρτηση στο Instagram, δίνοντας τέλος στις φήμες. Τον Ιούνιο του 2025, σε συνέντευξή της στη Vogue, αποκάλυψε τον αρραβώνα τους, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

*Mε πληροφορίες από: Daily Mail, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @dualipa