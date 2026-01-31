Ντούα Λίπα: Οι ρομαντικές στιγμές στο Παρίσι με τον Κάλουμ Τέρνερ

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι γενεθλίων ενός κοινού τους φίλου στο Λος Άντζελες. Από τότε είναι αχώριστοι και πολύ ερωτευμένοι.

Βέβαια, οι φήμες έλεγαν πως το ερωτικό ειδύλλιο μεταξύ του Τέρνερ και της Λίπα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024, όταν εθεάθησαν μαζί μετά την πρεμιέρα του «Masters of the Air» στο Λονδίνο.

Το ζευγάρι βρέθηκε στο Παρίσι για την εβδομάδα μόδας και όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις του στα social media ότι πέρασαν πολύ όμορφα.

Ντούα Λίπα: Ρομανικές στιγμές στην Πόλη του Φωτός

Η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε εκεί για να παρακολουθήσει την επίδειξη μόδας Υψηλής Ραπτικής για τη σεζόν Άνοιξη–Καλοκαίρι 2026 του οίκου Chanel.

Η Ντούα Λίπα έκανε μια εκκεντρική εμφάνιση, επέλεξε ένα ταγιέρ και μία ασορτί τσάντα με ένα ασυνήθιστο μοτίβο.

Παράλληλα, απόλαυσε βόλτες την πόλη με τον σύντροφό της και άλλα αγαπημένα της πρόσωπα, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από όσα έκανε στην Πόλη του Φωτός στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

Σε μία από τις φωτογραφίες απαθανατίζεται και ο αδερφός της κατά τη διάρκεια ενός δείπνου.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ντούα Λίπα έγραψε: «Μία τέλεια εβδομάδα».