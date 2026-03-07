Ναρκωτικά, όπλα, κλοπές – 15 φορές είχε συλληφθεί ο 48χρονος που απειλούσε με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ
Ο 48χρονος δράστης είχε προσεγγίσει το απόγευμα της Παρασκευής την αστυνομική σκοπιά μπροστά στο κτίριο της ΓΑΔΑ και ανέφερε στον φρουρό ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά
Δεκαπέντε φορές είχε συλληφθεί ο 48χρονος που απειλούσε να ανατιναχθεί χθες, Παρασκευή, έξω από την ΓΑΔΑ.
Ο 48χρονος δράστης είχε αποφυλακιστεί πριν από τέσσερις ημέρες
Μεταξύ άλλων, είχε συλληφθεί τέσσερις φορές για ναρκωτικά, ενώ στις 19/06/2020 συνελήφθη γιατί εκκρεμούσε σε βάρος του δικαστική απόφαση.
Επιπλέον, αφού αποφυλακίστηκε από τις Φυλακές Κορυδαλλού στις 02/07/2021 , συνελήφθη ξανά στις 25/07/2022 από το Α.Τ. Κυψέλης για υπόθαλψη και τρεις φορές συνελήφθη για παράβαση του νόμου για τα όπλα. Είχε συλληφθεί και για κλοπές, ενώ αποφυλακίστηκε πριν από τέσσερις ημέρες.
Το περιστατικό στη ΓΑΔΑ
Χθες, στις 18:00, ο 48χρονος προσέγγισε, κινούμενος από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την αστυνομική σκοπιά μπροστά στην είσοδο του κτιρίου της ΓΑΔΑ, κρατώντας σακούλα και φορώντας σακίδιο πλάτης και ανέφερε στον σκοπό ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά.
Στη συνέχεια, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν δύο χειροβομβίδες αμυντικού τύπου.
Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τις εντόπισε στο κέντρο και τις πήγε στους αστυνομικούς.
