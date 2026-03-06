Συναγερμός στη ΓΑΔΑ – Συνελήφθη ο άνδρας που απειλούσε ότι θα προκαλέσει έκρηξη – Άνοιξε η λεωφόρος Αλεξάνδρας
Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία το απόγευμα της Παρασκευής όταν ένας άνδρας εμφανίστηκε στο κτίριο της ΓΑΔΑ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας απειλώντας ότι θα προκαλέσει έκρηξη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για άνδρα 48 ετών με καταγωγή από το Σουδάν ο οποίος πήγε μπροστά στη σκοπιά της ΓΑΔΑ και άρχισε να φωνάζει λέγοντας ότι έχει πάνω του εκρηκτικά και ότι «θα τα τινάξει όλα στον αέρα».
Άμεσα σήμανε συναγερμός και αποκλείστηκε περιοχή ενώ έκλεισε η λεωφόρος Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Μετά από λίγη ώρα έγινε επέμβαση αστυνομικών και ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο δράστης φέρεται να είναι χρήστης ουσιών. Υπάρχει αναφορά ότι στην κατοχή βρέθηκε ύποπτο αντικειμένο που εξετάζεται.
