Με δύο χειροβομβίδες απειλούσε να επιτεθεί στη ΓΑΔΑ ο 48χρονος από το Σουδάν – Πώς εξουδετερώθηκε

Με δύο χειροβομβίδες αμυντικού τύπου, πλήρως λειτουργικές, απειλούσε να επιτεθεί στη ΓΑΔΑ ο 48χρονος από το Σουδάν που τελικά συνελήφθη μετά από επέμβαση αστυνομικών που τον ακινητοποίησαν.’

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης είναι γνωστός στις Αρχές και έχει ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά, ενώ μαζί του είχε και ένα πρόσφατο αποφυλακιστήριο. Εξετάζεται αν αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΑΔΑ ο 48χρονος αλλοδαπός προσέγγισε, κινούμενος από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την αστυνομική σκοπιά μπροστά στην είσοδο του κτιρίου της Γ.Α.Δ.Α., κρατώντας σακούλα και φορώντας σακίδιο πλάτης και ανέφερε στον αστυνομικό σκοπό ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά.

Από τις αστυνομικές δυνάμεις της Γ.Α.Δ.Α. και μετά την κινητοποίηση του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ./Γ.Α.Δ.Α.), περί ώρα 18:25, ο 48χρονος αφοπλίστηκε και ακινητοποιήθηκε.

Παράλληλα άμεσα μετέβη στο σημείο το αρμόδιο κλιμάκιο Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών(Τ.Ε.Ε.Μ.).

Σύμφωνα πάντα με τη ΓΑΔΑ, από το κλιμάκιο Τ.Ε.Ε.Μ. περισυλλέχθηκαν 2 χειροβομβίδες αμυντικού τύπου ενώ στο σακίδιο που έφερε ο 48χρονος διενεργήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη χωρίς τον εντοπισμό έτερων ευρημάτων.

Μετά την δέσμευση του, ο 48χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. όπου εξετάζεται.

Πώς τον εξουδετέρωσαν οι αστυνομικοί



Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο 48χρονος Σουδανός αρχικά επιχείρησε να εισέλθει στο μέγαρο της ΓΑΔΑ έχοντας στην πλάτη ένα σακίδιο.

Όταν τον σταμάτησε ο σκοπός και τον ρώτησε τι θέλει, του είπε ότι ήθελε να μπει στο κτίριο. Ο σκοπός του απάντησε πως δεν γίνεται έτσι απλά αφού αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για ύποπτο και διαταραγμένο άτομο. Τότε ο 48χρονος του είπε ότι έχει πάνω του εκρηκτικά.

Στο σημείο έσπευσαν ενισχύσεις και αποκλείστηκε η περιοχή.

Ο 48χρονος ζητούσε επίμονα ένα τηλέφωνο και διαρκώς κρατούσε στο χέρι κάτι που έμοιαζε με χειροβομβίδα. Οι αστυνομικοί είδαν ότι την είχε τυλίξει με μονωτική ταινία και διαπίστωσαν ότι ήταν και ασφαλισμένη με την περόνη γεγονός που τους έδινε μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να του αποσπάσουν την προσοχή με το τηλέφωνο που ζητούσε, δήθεν ότι θα ικανοποιούσαν το αίτημά του και τότε βρήκαν την ευκαιρία, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Η ελεγχόμενη έκρηξη



Τις χειροβομβίδες τις άφησαν έξω και κάλεσαν πυροτεχνουργούς των ΤΕΕΜ που διαπίστωσαν για τις δύο από αυτές (αυτές που ήταν στο δοχείο) πως ήταν πράγματι αμυντικές χειροβομβίδες, έκλεισαν τον δρόμο εκ νέου και πραγματοποίησαν ελεγχόμενη έκρηξη.

Από την έως τώρα εικόνα που έχουν σχηματίσει οι Αρχές πάντως φαίνεται πως πρόκειται για διαταραγμένο άτομο, ενώ χάρη στα αντανακλαστικά, πρωτίστως του σκοπού, αποφεύχθησαν τα χειρότερα, καθώς κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πώς θα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα αν ο δράστης είχε καταφέρει να εισέλθει στο Αστυνομικό Μέγαρο έχοντας μαζί του τις χειροβομβίδες.