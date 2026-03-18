Πανδαισία: Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vids)
Ποδόσφαιρο 18 Μαρτίου 2026

Πανδαισία: Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vids)

Δείτε γκολ και highlights από τα αποψινά παιχνίδια του Champions League - Το πρόγραμμα της Τετάρτης (18/3).

Χρήματα: Όταν λείπουν απ' την τσέπη μας, βλάπτουν το μυαλό μας

Ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμάτι των επαναληπτικών της φάσης των «16» του Champions League, με τις Ρεάλ Μαδρίτης, Άρσεναλ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Παρί Σεν Ζερμέν να περνούν στα προημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Όλα τα γκολ της Τρίτης (17/3):

Άνετη και ωραία η Παρί

Μετά το 5-2 του πρώτου αγώνα, η Παρί Σεν Ζερμέν κέρδισε την Τσέλσι και στη ρεβάνς του Λονδίνου, επικρατώντας με 3-0. Κβαρατσχέλια στο 6’, Μπαρκόλα στο 14’ και Μαγιουλού στο 62’ τα γκολ για τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Πέρασε η Άρσεναλ

Η Άρσεναλ εκμεταλλεύτηκε τη δυναμική που της δίνει το Εμιρέιτς και πέρασε στα προημιτελικά, κερδίζοντας την Μπάγερ Λεβερκούζεν με 2-0 (1-1 το πρώτο ματς). Έζε (36’) και Ράις (63’) τα τέρματα της νίκης για την ομάδα του Αρτέτα.

«Σφράγισε» το εισιτήριο η Ρεάλ

Με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, η Ρεάλ Μαδρίτης προκρίθηκε στα προημιτελικά του Champions League. Η Βασίλισσα, μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα, επικράτησε και στο Έτιχαντ της Μάντσεστερ Σίτι με 2-1. Πρωταγωνιστής ο Βινίσιους, που σκόραρε και τα δύο τέρματα της ισπανικής ομάδας (22′, 90+3′). Ο Χάαλαντ είχε ισοφαρίσει σε 1-1 στο 41′, ενώ οι Πολίτες έπαιζαν από το 20’ με 10, καθώς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Μπερνάντο Σίλβα.

Επική πρόκριση για την Σπόρτινγκ

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας με μια μυθική ανατροπή απέκλεισε την Μπόντο Γκλιμτ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Champions League. Οι Πορτογάλοι πέτυχαν τρία γκολ μέχρι το 90’ με τους Ινάσιο (34), Γκονσάλβες (61′) και Σουάρες πέν. (78′) και ισοφάρισαν το σκορ του πρώτου αγώνα, με τους Ίβηρες να στέλνουν το ματς στην παράταση, όπου πέτυχαν δύο ακόμα με τους Αραούχο (92′) και Νελ (120’+1) και με συνολικό σκορ 5-0 πέρασαν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα στους «16»:

Πρώτοι αγώνες

Τρίτη 10 Μαρτίου

Γαλατασαράι – Λίβερπουλ 1-0
Αταλάντα – Μπάγερν 1-6
Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-1
Ατλέτικο – Τότεναμ 5-2

Τετάρτη 11 Μαρτίου

Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1
Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2
Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι 3-0
Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ 3-0

Δεύτεροι αγώνες

Τρίτη 17 Μαρτίου

Σπόρτινγκ – Μπόντο Γκλιμτ 5-0 (παρ. 3-0 κ.δ)
Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3
Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ 1-2
Άρσεναλ – Λεβερκούζεν 2-0

Τετάρτη 18 Μαρτίου

19:45 Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ
22:00 Λίβερπουλ – Γαλατασαράι
22:00 Μπάγερν – Αταλάντα
22:00 Τότεναμ – Ατλέτικο

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν Vs Γαλατασαράι – Λίβερπουλ (Ζευγάρι 1)
Ρεάλ Vs Αταλάντα – Μπάγερν (Ζευγάρι 2)
Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα Vs Ατλέτικο – Τότεναμ (Ζευγάρι 3)
Σπόρτινγκ Λισαβόνας Vs  Άρσεναλ (Ζευγάρι 4)

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Νικητής ζευγαριού (1) – Νικητής ζευγαριού (2)
Νικητής ζευγαριού (3) – Νικητής ζευγαριού (4)

Ο τελικός

30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

googlenews

Ιράν: Ποιος κερδίζει τον πόλεμο φθοράς; Τα κρυφά πλεονεκτήματα της Τεχεράνης

Ανατροπή: Πρωταθλητής Κόπα Άφρικα το Μαρόκο με απόφαση της CAF!
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Ανατροπή: Πρωταθλητής Κόπα Άφρικα το Μαρόκο με απόφαση της CAF!

H Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαιρου (CAF) έκανε δεκτή την έφεση του Μαρόκου για τον τελικό και την αποχώρηση της Σενεγάλης πριν το χαμένο πέναλτι του Ντιας – Ακύρωσε την Σενεγάλη και το αποτέλεσμα δίνοντας το τρόπαιο στο Μαρόκο.

Champions League 18.03.26

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: Πρόκριση με «υπογραφή» Βινίσιους (vid)

Η Ρεάλ πέρασε στους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ χωρίς να «ιδρώσει» στο Μάντσεστερ καθώς από το 20΄ με το πέναλτι του Βινίσιους προηγήθηκε με τον Μπερνάντο Σίλβα να αποβάλλεται. Και στο 93΄ο Βραζιλιάνος έδωσε και τη νίκη (1-2)

Champions League 18.03.26

Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3: Πανηγυρική πρόκριση στους «8» για τους Παριζιάνους (vid)

Δύο γρήγορα γκολ (6' και 15′) στο επαναληπτικό του Λονδίνου «κλείδωσαν» από νωρίς την πρόκριση στους «8» του Champions League για την Παρί η οποία νίκησε τηνΤσέλσι και στο δεύτερο παιχνίδι (3-0).

betson_textlink
