Τα «κεράσια» του Ιραόλα και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Άντονι Ιραόλα ανήκει στην κατηγορία των επιτυχημένων προπονητών στην Πρέμιερ Λιγκ, καθώς ο Ισπανός τεχνικός της Μπόρνμουθ έχει καταφέρει σπουδαία πράγματα με τα «κεράσια» και η δουλειά του αναγνωρίζεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο Ιραόλα διανύει τον τρίτο χρόνο στον πάγκο της Μπόρνμουθ και το συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα λήγει στο τέλος της φετινής περιόδου.

Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα ανανέωσης της συνεργασίας του Ισπανού προπονητή με τα «κεράσια», καθώς δεν έχουν γίνει οι καθοριστικές συζητήσεις, για να διαπιστωθεί αν θα υπάρξει συμφωνία για την υπογραφή νέου συμβολαίου.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι οπαδοί της Μπόρνμουθ επιθυμούν διακαώς την παραμονή του Ιραόλα στην τεχνική ηγεσία της ομάδας τους, αναγνωρίζοντας πως η πορεία που έχει η ομάδα τους τα τρία τελευταία χρόνια, οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό στην δουλειά του 44χρονου προπονητή.

Ο Ιραόλα ρωτήθηκε από τους εκπροσώπους του Τύπου για το θέμα του συμβολαίου του και αν σκοπεύει ν’ ανανεώσει την συνεργασία του με τα «κεράσια», αλλά ο Ισπανός τεχνικός δεν θέλησε ν΄αποκαλύψει τις σκέψεις του.

Αρκέστηκε να επισημάνει τις καλές σχέσεις που έχει με την διοίκηση του συλλόγου και τους οπαδούς, αλλά δεν θέλησε να πει το παραμικρό για το αν θα ανανεώσει την συνεργασία του με την ομάδα.

Το σίγουρο όμως είναι πως το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον 44χρονο τεχνικό είναι ένα μεγάλο δέλεαρ, αν και πολλοί θεωρούν πως οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ δεν πρόκειται να κάνουν πρόταση στον προπονητή της Μπόρνμουθ.

Και μόνο όμως ότι το όνομα του Ιραόλα ακούγεται για το Ολντ Τράφορντ, είναι το καλύτερο νέο για τον προπονητή της Μπόρνμουθ.

Όχι μόνο ενόψει των συζητήσεων που θα κάνει με τα «κεράσια» για το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας τους αλλά και για άλλες μεγάλες ομάδες, που σίγουρα θα βλέπουν «αλλιώς» τον Ιραόλα, ακούγοντας ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενδιαφέρεται για τον προπονητή της Μπόρνμουθ.

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα ένα είναι το σίγουρο. Οι ιθύνοντες της ομάδας θα πρέπει να προσφέρουν μια γενναία αύξηση αποδοχών στον Ισπανό τεχνικό, αν θέλουν να τον πείσουν να παραμείνει στα «κεράσια». Κι αυτό το ξέρουν καλά στην διοίκηση της Μπόρνμουθ.