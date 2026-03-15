Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
Τα «κεράσια» του Ιραόλα και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
On Field 15 Μαρτίου 2026

Ο Ισπανός προπονητής περιμένει το κάλεσμα της Μπόρνμουθ για νέο συμβόλαιο, αλλά πιέζει την αγγλική ομάδα με το ενδιαφέρον της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Άντονι Ιραόλα ανήκει στην κατηγορία των επιτυχημένων προπονητών στην Πρέμιερ Λιγκ, καθώς ο Ισπανός τεχνικός της Μπόρνμουθ έχει καταφέρει σπουδαία πράγματα με τα «κεράσια» και η δουλειά του αναγνωρίζεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο Ιραόλα διανύει τον τρίτο χρόνο στον πάγκο της Μπόρνμουθ και το συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα λήγει στο τέλος της φετινής περιόδου.

Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα ανανέωσης της συνεργασίας του Ισπανού προπονητή με τα «κεράσια», καθώς δεν έχουν γίνει οι καθοριστικές συζητήσεις, για να διαπιστωθεί αν θα υπάρξει συμφωνία για την υπογραφή νέου συμβολαίου.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι οπαδοί της Μπόρνμουθ επιθυμούν διακαώς την παραμονή του Ιραόλα στην τεχνική ηγεσία της ομάδας τους, αναγνωρίζοντας πως η πορεία που έχει η ομάδα τους τα τρία τελευταία χρόνια, οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό στην δουλειά του 44χρονου προπονητή.

Ο Ιραόλα ρωτήθηκε από τους εκπροσώπους του Τύπου για το θέμα του συμβολαίου του και αν σκοπεύει ν’ ανανεώσει την συνεργασία του με τα «κεράσια», αλλά ο Ισπανός τεχνικός δεν θέλησε ν΄αποκαλύψει τις σκέψεις του.

Αρκέστηκε να επισημάνει τις καλές σχέσεις που έχει με την διοίκηση του συλλόγου και τους οπαδούς, αλλά δεν θέλησε να πει το παραμικρό για το αν θα ανανεώσει την συνεργασία του με την ομάδα.

Το σίγουρο όμως είναι πως το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον 44χρονο τεχνικό είναι ένα μεγάλο δέλεαρ, αν και πολλοί θεωρούν πως οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ δεν πρόκειται να κάνουν πρόταση στον προπονητή της Μπόρνμουθ.

Και μόνο όμως ότι το όνομα του Ιραόλα ακούγεται για το Ολντ Τράφορντ, είναι το καλύτερο νέο για τον προπονητή της Μπόρνμουθ.

Όχι μόνο ενόψει των συζητήσεων που θα κάνει με τα «κεράσια» για το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας τους αλλά και για άλλες μεγάλες ομάδες, που σίγουρα θα βλέπουν «αλλιώς» τον Ιραόλα, ακούγοντας ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενδιαφέρεται για τον προπονητή της Μπόρνμουθ.

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα ένα είναι το σίγουρο. Οι ιθύνοντες της ομάδας θα πρέπει να προσφέρουν μια γενναία αύξηση αποδοχών στον Ισπανό τεχνικό, αν θέλουν να τον πείσουν να παραμείνει στα «κεράσια». Κι αυτό το ξέρουν καλά στην διοίκηση της Μπόρνμουθ.

Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

LIVE: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο Ελ Κααμπί υπέγραψε το συμβόλαιο, θέλει να «υπογράψει» και το πρωτάθλημα
Ο Μαροκινός έστειλε μήνυμα με τα δύο γκολ στο Ηράκλειο. Είχε προηγηθεί πριν από δύο αγωνιστικές η «ντοπιέτα» στις Σέρρες και ο διεθνής φορ είναι αποφασισμένος να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του τίτλου

Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο
Η διαφορά που χωρίζει τον πρώτο της βαθμολογίας με τον τελευταίο είναι 19 βαθμοί και... καλύπτεται στα εναπομείναντα παιχνίδια της φετινής σεζόν

Γκολ, ρεκόρ, ορόσημα, τίτλοι: Αγιούμπ Ελ Κααμπί, το παντοτινό διαμάντι του Ολυμπιακού (vids, pics)
Μέσα σε 31 μήνες καριέρας στον Ολυμπιακό, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ο πιο επιδραστικός επιθετικός των 101 χρόνων του συλλόγου, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στην πιο λαμπρή εποχή τους με γκολ, ρεκόρ και ιστορικά ορόσημα…

Ο πίνακας που δείχνει τη… μεγάλη εικόνα
Μια εικόνα και -εν προκειμένω- ένας πίνακας, αποτελεί και μια ακόμη απόδειξη για τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης με την σύγκριση απλά να μην… υπάρχει – Ο Ολυμπιακός 24 και οι υπόλοιποι «μάχη» στο… 4.

Μια απίστευτη ιστορία της αήττητης Μπενφίκα
Η πορτογαλική ομάδα δεν έχει γνωρίσει ήττα σε 25 παιχνίδια της λίγκας αλλά βρίσκεται στην Τρίτη θέση της βαθμολογίας και οι πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου είναι ελάχιστες

Οι αναμνήσεις (του Σερ Άλεξ) ξαναγυρίζουνε…
Ο εμβληματικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον θυμάται ιστορίες από 21 παιχνίδια και όλοι περιμένουν το βιβλίο του θρύλου των πάγκων

Το «μέταλλο» του Ολυμπιακού μετράει ακόμα περισσότερο στην τελική ευθεία
Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που ξέρει καλύτερα απ’ όλους τι σημαίνει μεγάλη πίεση και πρωταθλητισμός και θα τα δώσει όλα σε οκτώ «μάχες» για την κατάκτηση του 49ου πρωταθλήματος

Τεχεράνη: «Δεν ζητήσαμε ποτέ εκεχειρία από τις ΗΠΑ – Ούτε βλέπουμε λόγο να μιλήσουμε μαζί τους»
Ο Αμπάς Αραγτσί απέρριψε την ιδέα ότι το Ιράν διεξάγει πόλεμο επιβίωσης. Τόνισε ότι οι επιθέσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής είναι αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα. «Έδωσαν έδαφος στις ΗΠΑ», είπε

LIVE: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
«Η ζωή μου είναι ρομποτική»: 45χρονη έχασε στομάχι και έντερο μετά από χειρουργική επέμβαση
Η 45χρονη και η γιατρός βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη, με την ασθενή να μη ζητάει κάτι περισσότερο από δικαίωση - «Η κατάληξή μου θα ήταν μία και μοναδική. Θα πέθαινα», τονίζει

Ο Νετανιάχου χλευάζει τις ιρανικές απειλές και τις φήμες ότι έχει σκοτωθεί – «Πεθαίνω για… καφέ»
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε σε βίντεο, επιδεικνύοντας ακόμη και τα χέρια του, για να αποδείξει ότι δεν έχει… έξι δάχτυλα, ώρες μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης ότι θα τον σκοτώσουν.

Συγκλονίζουν τα λόγια του αυτόπτη μάρτυρα του τροχαίου με θύμα 63χρονο έξω από τη Βουλή – Βίντεο ντοκουμέντο
Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, οι αρχές δεν αναζήτησαν τον αυτόπτη μάρτυρα στο σημείο και δεν τον ενέταξαν εξ αρχής ως μάρτυρα κατά την επίσημη καταγραφή του δυστυχήματος.

LIVE: Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη για την 28η αγωνιστική της La Liga.

Καταγγελία για σκληρή βία ανηλίκων κατά 11χρονης – Τη χτύπησαν και την εξανάγκασαν να γονατίσει τραβώντας βίντεο
Οι ανήλικοι φέρεται ότι κατέγραψαν τις καταδικαστέες πράξεις τους και τις ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιχειρώντας να διασύρουν την 11χρονη

ΕΕ: Διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ θα εξετάσει το Συμβούλιο Υπουργών
Σύμφωνα με τους Financial Times, μια κοινή ναυτική αποστολή ΕΕ - ΟΗΕ για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς διάπλου «μοιάζει πιθανότερη». Η πληροφορία έρχεται μετά τη δήλωση Τραμπ για «ομαδική προσπάθεια».

Συγκλονιστικός Βεζένκοφ: «Μέχρι πότε θα χάνονται νέες ψυχές στο βωμό των ομάδων;»
Τρομερές δηλώσεις από τον Σάσα Βεζένκοφ για τη νέα δολοφονία με οπαδικό υπόβαθρο, με τον Βούλγαρο φόργουορντ του Ολυμπιακού να τονίζει ότι άπαντες στον χώρο του αθλητισμού πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

«Κρανοφόροι εισέβαλαν σε αγώνα πόλο παίδων και απαιτούσαν την αφαίρεση των διακριτικών του Άρη»
Κρανοφόροι διέκοψαν τον αγώνα Άρη - ΟΦΘ και ζητούσαν την αφαίρεση των διακριτικών από τους αθλητές τους γονείς τους και τα μέλη της αποστολής των κιτρινόμαυρων.

Ομαδικός βιασμός στα Χανιά: Στο in ο αδερφός ενός εκ των συλληφθέντων «Ο αδερφός μου δεν έχει κάνει τίποτα – δεν την βίασαν
Σε βάρος των φερόμενων δραστών του βιασμού έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση, κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Παραγωγικό υπόδειγμα και τουρισμός: Διάλογος με αφορμή το Café Economy
Η μελέτη για την «Οικονομία των Καφέ» (Τhe Café Economy) και η αντίδραση του ΙΝΣΕΤΕ, είναι αφορμή να ανοίξει ένας δημιουργικός διάλογος για το παραγωγικό υπόδειγμα που έχει ανάγκη η χώρα.

Πάπας Λέων ΙΔ’: Έκκληση να σταματήσει η «αποτρόπαιη βία» του πολέμου στο Ιράν
«Εξ ονόματος των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και όλων των καλόπιστων γυναικών και ανδρών, απευθύνω έκκληση σε όσους ευθύνονται για αυτόν τον πόλεμο: Κάντε ανακωχή», είπε ο Πάπας

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λιντς
LIVE: Κρίσταλ Πάλας - Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας - Λιντς για την 30η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

LIVE: Κηφισιά – Βόλος
LIVE: Κηφισιά - Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά - Βόλος για την 25η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Θεσσαλονίκη: Συμπληρωματική δίωξη στα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε
Ένας 19χρονος μετέβη σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, καθώς γνώριζε ότι είχε ταυτοποιηθεί για την υπόθεση και αναζητούνταν - Το δεύτερο άτομο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άστον Βίλα για την 30η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φούλαμ
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ - Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ - Φούλαμ για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο
Ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη παρέθεσε απόσπασμα της δικαστικής απόφασης που, όπως τόνισε, «επηρέασε προς το καλύτερο τη δικαστική θέση» του Γιάννη Λαβράνου

