Μάρκο Σίλβα και Ιραόλα στη λίστα της Τότεναμ, αν φύγει ο Ποστέκογλου

Συνεχίζει να προβληματίζει η Τότεναμ, η οποία πάει από το κακό στο χειρότερο τη φετινή σεζόν. Τα «σπιρούνια» βρίσκονται στην 14η θέση της βαθμολογίας στην Premier League μετά την ήττα κόντρα στη Φούλαμ με 2-0.

Η καρέκλα του Άγγελου Ποστέκογλου έχει αρχίσει να «τρίζει». Μάλιστα, όπως μετέδωσε η Telegraph, ήδη οι Spurs έχουν αρχίσει να σκέφτονται τους πιθανούς αντικαταστάτες του Ελληνοαυστραλού τεχνικού.

Οι πιθανότεροι αντικαταστάτες είναι ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού, Μάρκο Σίλβα, και ο προπονητής της Μπόρνμουθ, Ιραόλα.

🚨 Bournemouth are expected to fight to try to keep Iraola, but there are doubts emerging over Silva’s future at Fulham

@Matt_Law_DT & @JPercyTelegraph

— Telegraph Football (@TeleFootball) March 17, 2025