Βαλβέρδε και Ποστέκογλου στο Top50 παγκοσμίως

Το έγκυρο βρετανικό περιοδικό Four Four Two δημοσίευσε μια λίστα με του 50 κορυφαίους προπονητές παγκοσμίως.

Πρώτος και αμετακίνητος στην κορυφή ο Πεπ Γκουαρντιόλα με τους Αντσελότι, Τσάμπι Αλόνσο, Αρτέτα και Ιντζάγκι να συμπληρώνουν της πρώτη πεντάδα.

Μεγάλες απουσίες από την λίστα είναι ο Ζοζέ Μουρίνιο ενώ προφανώς και δεν συμπεριλαμβάνεται ο Γιούργκεν Κλοπ.

Η ελληνική εκπροσώπηση της λίστα είναι ο Άνγκε Ποστέκογλου (36) αλλά και οι Ερνέστο Βαλβέρδε (28) και Αμπέλ Φερέιρα (22).

Αναλυτικά η λίστα των 50 κορυφαίων προπονητών του κόσμου:

1. Πεπ Γκουαρδιόλα

2.Κάρλο Αντσελότι

3. Τσάμπι Αλόνσο

4. Μίκελ Αρτέτα

5. Σιμόνε Ιντζάγκι

6. Ουνάι Έμερι

7. Λιονέλ Σκαλόνι

8. Ντιέγκο Σιμεόνε

9. Άρνε Σλοτ

10. Τόμας Τούχελ

11. Ρούμπεν Αμορίμ

12. Αντόνιο Κόντε

13. Γιούλιαν Νάγκελσμαν

14. Έντι Χάου

15. Λουίς ντε λα Φουέντε

16. Τιάγκο Μότα

17. Μίτσελ

18. Χάνσι Φλικ

19. Λουίς Ενρίκε

20. Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι

21. Ντιντιέ Ντεσάμπ

22. Αμπέλ Φερέιρα

23. Έρικ Ρόι

24. Μαουρίτσιο Ποκετίνο

25. Φερνάντο Ντινίζ

26. Σεμπάστιαν Χένες

27. Μαρσέλο Μπιέλσα

28. Ερνέστο Βαλβέρδε

29. Πέτερ Μπος

30. Τόμας Φρανκ

31. Ρομπέρτο ντε Τσέρμπι

32. Άντονι Ιραόλα

33. Φαμπιάν Χιούρτζελερ

34. Μάρκο Σίλβα

35. Νέστορ Λορένσο

36. Άνγκε Ποστέκογλου

37. Γκράχαμ Πότερ

38. Έντιν Τέρζιτς

39. Μαρσέλο Γκαγιάρδο

40. Βενσάν Κομπανί

41. Βιντσέντσο Ιταλιάνο

42. Μάρκο Ρόσε

43. Άντι Χούτερ

44. Έντσο Μαρέσκα

45. Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

46. Πάουλο Φονσέκα

47. Όλιβερ Γκλάσνερ

48. Κίραν ΜακΚένα

49. Γκάρι Ο’ Νιλ

50. Μανουέλ Πελεγκρίνι