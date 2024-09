Ο Φλικ «έπιασε» Βαλβέρδε και Μαρτίνο

Η Μπαρτσελόνα είναι «σεληνιασμένη» στο ξεκίνημα της φετινής La Liga με την ομάδα της Βαρκελώνης να μετρά εφτά νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια του ισπανικού πρωταθλήματος.

Χθες βράδυ οι «μπλαουγκράνα» επικράτησαν δύσκολα της Χετάφε με 1-0, με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 19’.

Οι Καταλανοί φιγουράρουν στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας το απόλυτο (21 βαθμούς μετά από εφτά αγωνιστικές) και δεν χωρά αμφιβολία πως ο προπονητής της Μπάρτσα, Χανς Φλικ έχει σημαντικό μερίδιο στην επιτυχία των «μπλαουγκράνα».

Hansi Flick 🇩🇪 becomes only the third Barcelona manager to win his first 7 LALIGA games, following in the footsteps of Gerardo Martino in 2013 and Ernesto Valverde in 2017 👏👔 pic.twitter.com/rQGg2lCPOf

