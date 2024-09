Ο «θαυματοποιός» της Βαρκελώνης

Όταν η Μπαρτσελόνα παρουσίασε τον περασμένο Ιούλιο τον Χανς Φλικ ως νέο προπονητής της ομάδας, ελάχιστοι ήταν αυτοί που πίστεψαν ότι το πρότζεκτ των Καταλανών μπορεί να έχει επιτυχία.

Ήταν και τα οικονομικά προβλήματα του συλλόγου που δεν άφηναν και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας αλλά τώρα οι λίγοι έγιναν… πολλοί.

Και μετά από κάθε παιχνίδι της Μπάρτσα στο ισπανικό πρωτάθλημα γίνονται περισσότεροι, βλέποντας τους «μπλαουγκράνα» να πετυχαίνουν την μια νίκη μετά την άλλη.

The look of a perfect record in La Liga. pic.twitter.com/fWsdtFycb8

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2024