Πλήγμα για την Μπαρτσελόνα: 4-5 εβδομάδες εκτός ο Όλμο (pic)

O Nτάνι Όλμο ξεκίνησε δυνατά τις υποχρεώσεις του στην Μπαρτσελόνα, με τον Ισπανό μεσοεπιθετικό να μετράει τρία γκολ στα τρία πρώτα του παιχνίδια με τους Καταλανούς.

Ο 26χρονος διεθνής άσος μπορεί να μπήκε σταδιακά στα πλάνα του Χάνσι Φλικ, ωστόσο τα νέα στο μπλαουγκράνα στρατόπεδο, μετά τη νίκη επί της Χιρόνα με 4-1, δεν ήταν ευχάριστα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Μπάρτσα, ο Όλμο στάθηκε άτυχος καθώς στο χθεσινό καταλανικό ντέρμπι αποκόμισε έναν τραυματισμό στον δεξί μηρό, κάτι που θα τον αφήσει εκτός δράσης για 4 έως 5 εβδομάδες.

Το χειρότερο για τον Φλικ είναι πως οι επιλογές του στη μεσαία γραμμή περιορίζονται καθώς πλέον οι μόνοι… υγιείς χαφ στο ρόστερ είναι οι Πέδρι, Κασάδο και Τόρε, ενώ οι Ντε Γιονγκ, Γκάβι, Μπερνάλ, Φερμίν και Ντάνι Όλμο παραμένουν στα… πιτς.

Πλέον, ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Ισπανία το περασμένο καλοκαίρι, θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το πρώτο Clasico της σεζόν, απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης στις 27 Οκτωβρίου.

Tests conducted this morning on Dani Olmo have revealed that he has injured his right hamstring. He is expected to be unavailable for about 4 to 5 weeks. pic.twitter.com/8XB1Qa4RE3

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2024