Γκαρθία: «Μίλησα με τον Μεντιλίμπαρ και τον Βαλβέρδε, ήρθα στο κατάλληλο μέρος» (vid)

Το πρωί της Παρασκευής (5/7) ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάνι Γκαρθία.

O Ισπανός μέσος λίγη ώρα αργότερα έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των «ερυθρόλευκων» και αποκάλυψε με ποιους μίλησε προτού πάρει την απόφαση να έρθει στην Ελλάδα.

«Για εμένα είναι ένα προνόμιο το να βρίσκομαι εδώ, σ’ έναν σύλλογο τόσο μεγάλο, όσο ο Ολυμπιακός που κέρδισε το Conference League. Ένας σύλλογος που ήταν βέβαια πολύ μεγάλος πριν να το κερδίσει. Πάνω απ’ όλα έρχομαι με πολλή όρεξη. Νομίζω πως είναι μία σημαντική χρονιά, η χρονιά των 100 χρόνων και νομίζω πως πρέπει να τα δώσουμε όλα.

Ήταν φυσιολογικό να χαρώ που μία ομάδα σαν τον Ολυμπιακό ενδιαφέροταν για εμένα. Ρώτησα κάποιους ανθρώπους και όλοι μου είπαν πολύ καλά λόγια για τον Ολυμπιακό και για την Αθήνα. Μίλησα με τον Μεντιλίμπαρ και τον Βαλβέρδε, καθώς και με το τεχνικό τιμ του Μεντιλίμπαρ. Νομίζω πως έρχομαι στο κατάλληλο μέρος και ανυπομονώ να ξεκινήσω.

Το σημαντικότερο είναι πως ο κ. Μεντιλίμπαρ είναι προπονητής που λέει ξεκάθαρα αυτό που θέλει. Είναι πολύ καλός και προσιτός και τον θεωρώ φίλο μου, μέχρι να ξεκινήσει η σεζόν και να είναι πια ο προπονητής μου. Θέλω πολύ να ξεκινήσω να δουλεύω μαζί του, γιατί έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ήμασταν μαζί.

Μου είχε πει πως ο κόσμος του Ολυμπιακού στηρίζει πολύ την ομάδα και αγαπάει πολύ το ποδόσφαιρο. Ήδη σήμερα κατάλαβα, ερχόμενος στην Αθήνα πως ο κόσμος του Ολυμπιακού παρακολουθεί πολύ ποδόσφαιρο και το μόνο μήνυμα που θέλω να στείλω είναι πως έχουμε μία πολύ σημαντική χρονιά μπροστά μας και πως σε κάθε παιχνίδι εντός έδρας η στήριξή τους θα είναι πλεονέκτημα. Όλοι μαζί σαν ένα θα έχουμε μια καλή χρονιά».

