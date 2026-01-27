sports betsson
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Ανακοινώθηκε από τη Μπόρνμουθ ο Μανδάς (vids)
Ποδόσφαιρο 27 Ιανουαρίου 2026, 14:27

Ανακοινώθηκε από τη Μπόρνμουθ ο Μανδάς (vids)

Στην Premier League και τη Μπόρνμουθ συνεχίζει την καριέρα του ο Χρήστος Μανδάς.

Σύνταξη
Παίκτης της Μπόρνμουθ είναι με κάθε επισημότητα ο Χρήστος Μανδάς από το μεσημέρι της Τρίτης (27/1). Ο Έλληνας τερματοφύλακας παραχωρήθηκε από τη Λάτσιο στα «κεράσια» με τη μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν έναντι 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ στο deal υπάρχει και υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το προσεχές καλοκαίρι. Συμπεριλαμβανομένων των μπόνους, το κόστος της μεταγραφής του 24χρονου τερματοφύλακα θα ξεπεράσει τα 23 εκατομμύρια ευρώ!

Κάπως έτσι, ολοκληρώθηκε και το σίριαλ της αποχώρησης του παίκτη από τον ρωμαϊκό σύλλογο, ένα στόρι που κρατά από το περασμένο καλοκαίρι και περιλαμβάνει πολλά επεισόδια και ακόμη περισσότερα σενάρια και δημοσιεύματα. Τελικά, όλοι βγήκαν κερδισμένοι από τη συμφωνία αυτή, αφενός η Λάτσιο που θα λάβει ένα τεράστιο ποσό, με δεδομένο το ότι πλήρωσε στον ΟΦΗ μόλις 1,3 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει το 2023, αφετέρου ο ίδιος ο παίκτης που κατάφερε να κάνει το τεράστιο βήμα στην καριέρα του και να παίξει στην Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Τέλος, κερδισμένη φυσικά είναι και η Μπόρνμουθ, η οποία ανακοίνωσε τον νέο της γκολκίπερ με διπλό βίντεο.

Τα βίντεο της Μπόρνμουθ για τον Μανδά

Στη Λάτσιο, ο Χρήστος Μανδάς κατέγραψε μόλις 33 εμφανίσεις και δέχθηκε 27 γκολ. Νωρίτερα, άλλα 29 ματς είχε παίξει στον ΟΦΗ και 33 στον Ατρόμητο.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Μπόρνμουθ, ο Χρήστος Μανδάς ανέφερε τα εξής: «Είναι τρομερό συναίσθημα να είμαι μέρος αυτού του συλλόγου. Νιώθω τόσο περήφανος, είναι όνειρο για μένα να έρθω εδώ και είμαι πραγματικά χαρούμενος. Από την πρώτη στιγμή που έμαθα ότι η Μπόρνμουθ ενδιαφερόταν, ήξερα ότι ήθελα να έρθω. Η ατμόσφαιρα μεταξύ παικτών και οπαδών είναι μαγική, και μου αρέσει ο τρόπος που παίζει η ομάδα, οπότε ήταν η σωστή κίνηση για μένα».

Headlines:
Economy
ΙΟΒΕ: Διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμηση για ανάπτυξη 2,2% το 2026

ΙΟΒΕ: Διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμηση για ανάπτυξη 2,2% το 2026

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 44,20 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η AXIA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 44,20 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η AXIA

Euroleague 27.01.26

Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός

Κανονικά πήρε μέρος στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και έτσι τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς με τη Μπαρτσελόνα. «Πρώτη» και για τον Κόρι Τζόσεφ με τα «ερυθρόλευκα».

Σύνταξη
Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός
Euroleague 27.01.26

Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός

Κανονικά πήρε μέρος στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και έτσι τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς με τη Μπαρτσελόνα. «Πρώτη» και για τον Κόρι Τζόσεφ με τα «ερυθρόλευκα».

Σύνταξη
Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ
On Field 27.01.26

Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ

Ο Ολυμπιακός μπροστά από την πιο ενδιαφέρουσα εβδομάδα του χειμώνα του. Και ο Αντρέ Λουίζ…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Τέιτουμ για το NBA Europe: «Θέλουμε από δύο ομάδες στις 5 μεγάλες αγορές»
Μπάσκετ 27.01.26

Τέιτουμ για το NBA Europe: «Θέλουμε από δύο ομάδες στις 5 μεγάλες αγορές»

Ο αναπληρωτής κομισάριος του ΝΒΑ, Μαρκ Τέιτουμ, μίλησε ξανά για το ΝΒΑ Europe και ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι να υπάρχουν τουλάχιστον δύο ομάδες από κάθε μεγάλη αγορά της γηραιάς ηπείρου.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοί του εάν περάσει στα play offs του Champions League
Champions League 27.01.26

Αυτοί είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοί του Ολυμπιακού εάν περάσει στα play offs του Champions League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1, 22:00), σε έναν «τελικό» πρόκρισης στα play offs του Champions League – Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι των Πειραιωτών αν περάσουν στο Top 24…

Σύνταξη
«Μένει στη Ρόμα ο Τσιμίκας»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

«Μένει στη Ρόμα ο Τσιμίκας»

Στη Ρόμα φαίνεται πως θα συνεχίσει ο Κώστας Τσιμίκας, αφού οι «τζιαλορόσι» τελικά αποφάσισαν πως δεν θέλουν να διακοπεί ο δανεισμός του και να επιστρέψει ο Έλληνας αμυντικός στη Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Calma, «μη μιλάς» και σφιγμένες γροθιές: Ένα βίντεο… εντελώς Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Calma, «μη μιλάς» και σφιγμένες γροθιές: Ένα βίντεο… εντελώς Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)

Viral για ακόμη μια φορά έγινε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος κατάφερε να χωρέσει μέσα σε... λίγα δευτερόλεπτα ολόκληρη την πληθωρική, ποδοσφαιρική -και όχι μόνο- προσωπικότητά του!

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας
Ευλογιά 27.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας

«Η κυβέρνηση επιλέγει επικοινωνιακές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, παρόντος του κ. Μητσοτάκη και γενικόλογες ανακοινώσεις, μεταθέτοντας την ευθύνη στους κτηνοτρόφους και στις Περιφέρειες», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ
Trump Accounts 27.01.26

Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ

Η Νίκι Μινάζ θα εμφανιστεί σε εκδήλωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση των «Trump Accounts», επιβεβαιώνοντας τη δημόσια σύμπλευσή της με τον Τραμπ και τον κόσμο του MAGA

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο για το πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο
Οικονομικές Ειδήσεις 27.01.26

Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο για το πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο

Tέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ με τον Κώδικα Πολεοδομίας - Τι ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου - Τι είπε για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου και τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Σύνταξη
Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός
Euroleague 27.01.26

Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός

Κανονικά πήρε μέρος στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και έτσι τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς με τη Μπαρτσελόνα. «Πρώτη» και για τον Κόρι Τζόσεφ με τα «ερυθρόλευκα».

Σύνταξη
Σοκαριστικό δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες
Τραγωδία 27.01.26 Upd: 16:10

Σοκαριστικό δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ και τρεις τραυματίες

Σύνταξη
«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction
Αδικημένος; 27.01.26

«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction

Το πιο υποτιμημένο μέλος των One Direction, ο Λούις Τόμλινσον κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ - την ίδια μέρα που ο Χάρι Στάιλς έβγαλε το πρώτο του single μετά από 4 χρόνια. Και η «κόντρα» μεταξύ των 1D επανήλθε στην επικαιρότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ
On Field 27.01.26

Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ

Ο Ολυμπιακός μπροστά από την πιο ενδιαφέρουσα εβδομάδα του χειμώνα του. Και ο Αντρέ Λουίζ…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
ΗΠΑ: Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα – Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους
Κόσμος 27.01.26

Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους στις ΗΠΑ - Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα

Μια νέα έκρηξη αρκτικού αέρα ήταν καθ' οδόν και υπήρχε «αυξανόμενη πιθανότητα μιας ακόμη σημαντικής χειμερινής καταιγίδας» για τις ανατολικές πολιτείες στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής γενιάς
Ambient techno 27.01.26

Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής γενιάς

Ο μυστηριώδης Aphex Twin, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής από την Κορνουάλη έχει αποκτήσει μια δεύτερη, σημαντική ζωή στην εποχή του TikTok. Συγγραφείς και μουσικοί εξηγούν γιατί η γκλιτζαριστή μουσική ταιριάζει τόσο πολύ με τη σημερινή ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα αιτείται ο Δήμος Β. Τζουμέρκων
Αυτοδιοίκηση 27.01.26

Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα αιτείται ο Δήμος Β. Τζουμέρκων

Προτείνονται έργα αποκατάστασης του εσωτερικού οδικού δικτύου, έργα αποκατάστασης και αντικατάστασης τμημάτων του δικτύου ύδρευσης, καθώς και καθαρισμούς ρεμάτων με στόχο την αντιμετώπιση και τον περιορισμό πλημμυρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας
Μήνυμα 27.01.26

Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας

«Τιμούμε τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων, οι οποίοι εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
