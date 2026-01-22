Ετοιμάζεται για Premier League o Μανδάς: «Συμφωνία της Μπόρνμουθ με τη Λάτσιο»

Έτοιμος για το μεγάλο βήμα στην καριέρα του είναι ο Χρήστος Μανδάς, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει να αγωνίζεται στην Premier League για λογαριασμό της Μπόρνμουθ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Αγγλία, τα «κεράσια» τα βρήκαν σε όλα με τη Λάτσιο, ήρθαν σε οριστική συμφωνία, και ο Έλληνας τερματοφύλακας θα μετακομίσει άμεσα στο Νησί, αρχικά ως δανεικός, κι αν πείσει τους ανθρώπους της ομάδας τότε υπάρχει η ανάλογη ρήτρα για την απόκτησή του.

🚨 Exclusive: Bournemouth have this evening reached an agreement in principle for Greek keeper Christos Mandas. Loan with conditional obligation.🇬🇷 pic.twitter.com/5fJhj4r3M9 — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 21, 2026

Οι λεπτομέρειες για να μετακινηθεί ο Μανδάς στην Μπόρνμουθ

Συγκεκριμένα, όπως μεταφέρει ο Ματέο Μορέτο, η Μπόρνμουθ θα καταβάλει ως «ενοίκιο» 3 εκατομμύρια ευρώ στους «λατσιάλι», ενώ η ρήτρα που θα τοποθετηθεί είναι ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ, και μπορεί μάλιστα να γίνει υποχρεωτική αν ο Μανδάς πιάσει ορισμένους στόχους.

Christos Mandas, a un passo dal Bournemouth. Trattativa in chiusura in prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio al raggiungimento di determinati obiettivi. Operazione complessiva da circa 20 milioni di euro. Mandas ha già… pic.twitter.com/Fkc1luCjwb — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 21, 2026

Θυμίζουμε πως ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν υπολογιζόταν ως βασικός από τον Μαουρίτσιο Σάρι, με αποτέλεσμα ο παίκτης να ζητήσει να φύγει, την ώρα που η Λάτσιο δεν βρίσκεται στην καλύτερη οικονομική κατάσταση, κάτι που σημαίνει πως δεν θα έλεγε όχι σε… φρέσκο χρήμα στα ταμεία της.