«Η Τζένοα φαβορί για την απόκτηση του Μανδά»
Το μέλλον του Χρήστου Μανδά στη Λάτσιο είναι αβέβαιο και παρά το ενδιαφέρον αγγλικών συλλόγων, η Τζένοα είναι το φαβορί για την απόκτησή του σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ.
Τα δημοσιεύματα για το μέλλον του Χρήστου Μανδά συνεχίζονται στο εξωτερικό. Ο Έλληνας γκολκίπερ μετράει μέρες στη Ρώμη και τη Λάτσιο και το τελευταίο διάστημα πολλοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι φαίνεται πως έχουν… τεστάρει τα νερά για μια πιθανή αγορά του από τον σύλλογο της ρωμαϊκής πρωτεύουσας. Ωστόσο, οι αξιώσεις των Ρωμαίων είναι υψηλές και η υπόθεση έχει βαλτώσει.
Την Πέμπτη, αρκετά ιταλικά ΜΜΕ έμπλεξαν το όνομα του 24χρονου πορτιέρε με αγγλικές ομάδες όπως η Γουέστ Χαμ και η Γουλβς, ομάδες που άλλωστε τον έχουν εδώ καιρό στα υπόψιν τους. Ωστόσο, ένα ρεπορτάζ από την ιστοσελίδα calciomercato σημειώνει πως η ομάδα που είναι στην pole position για την απόκτησή του αυτή τη στιγμή είναι η Τζένοα.
Το σχετικό δημοσίευμα
🚨EXCL: Christos #Mandas è ancora in bilico: il suo futuro alla #Lazio non è scritto.
L’UNICO club con vere possibilità di acquisto è il #Genoa.#Calciomercato #Transfers pic.twitter.com/GVT8QBzLb8
— Simone Rippa (@il_rippa05) January 15, 2026
Βεβαίως, σημειώνεται ότι το κόστος μιας πιθανής μεταγραφής του δεν θα είναι χαμηλό, με τη Λάτσιο να αξιώνει τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του, θέλοντας να βγάλει… υπερκέρδος, μετά την αγορά του αντί 1 εκατ. το καλοκαίρι του 2023 από τον ΟΦΗ.
