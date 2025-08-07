Σαρλίζ Θερόν, ετών 50: Ακτιβισμός, πύρινη σαγήνη και μια σταρ πολύ καλύτερη από άλλες – «Οφείλουμε να νοιαστούμε»

Από τη στιγμή που έγινε διάσημη τη δεκαετία του ’90, η Σαρλίζ Θερόν έχει αφιερώσει τη φήμη της σε διάφορους σκοπούς. Από την έμφυλη βία, στο στίγμα και την καταπολέμηση του AIDS/HIV και από την τρανς κοινότητα στο συστημικό ρατσισμό, τη φτώχεια, τα πατριαρχικά στερεότυπα ή τον ηλικιακό σεξισμό η Θερόν έχει πολλές προτεραιότητες στην ατζέντα της.

Aγγελιοφόρος της Ειρήνης του ΟΗΕ από το 2008, η Θερόν, μητέρα δύο παιδιών, δημιούργησε το The Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP) για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στους νέους της Αφρικής.

Είναι εξαίρεση. Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η λευκή Θερόν έχει αγωνιστεί για τους ανθρώπους της Αφρικής και δεν ξεχνάει ποτέ τις σκοτεινές εμπειρίες της παιδικής της ηλικίας στη Νότια Αφρική.

Επιμένοντας να διεκδικεί την ταυτότητά της η σταρ, παραγωγός και ακτιβίστρια που γιορτάζει σήμερα, 7 Αυγούστου, μισό αιώνα ζωής επιμένει σε μια πορεία γεμάτη αντισυμβατικές επιλογές, ηθικές μάχες και μια σπάνια ειλικρίνεια.

Σε μια εποχή όπου οι διασημότητες συχνά κρύβονται πίσω από μια λουστραρισμένη, άσπιλη, απολιτίκ και κοινωνιοπαθή στάση και εικόνα, η Θερόν επέλεξε να αποκαλύψει τις αλήθειες της, ακόμα και τις πιο δύσκολες.

Η Θερόν συχνά μνημονεύει το τραύμα της παιδικής της ηλικίας, όταν είδε τη μητέρα της να σκοτώνει τον βίαιο πατέρα της σε αυτοάμυνα. Ήταν μια βία που την όρισε, αλλά δεν την καθόρισε.

«Είμαι απίστευτα ευγνώμων για τη μητέρα μου, γιατί με έμαθε να είμαι δυνατή, να είμαι ανεξάρτητη και να ξέρω τι είναι σωστό και τι λάθος», έχει πει για την εσωτερική δύναμη που είναι μάλλον και το πιο πολύτιμο συστατικό μιας αξιοθαύμαστης καριέρας όπου η εμπορική επιτυχία συνοδεύεται από αποθέωση κριτικών.

Αδιάφορη να είναι για πάντα ένα ακόμη όμορφο «ξανθό κορίτσι» του Χόλιγουντ, η Θερόν, μετά από τις πρώτες της επιτυχίες σε ρόλους όπου η εμφάνισή της ήταν πρωταρχικής σημασίας, πήρε την τολμηρή απόφαση να υποδυθεί τη φόνισσα Αϊλίν Γουόρνος στην ταινία Monster του 2003. Παραμορφωμένη και με όπλο της την ερμηνευτική δεινότητα, η θερόν κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Η επιλογή αυτή ήταν μια δήλωση. «Δεν με ενδιέφερε ποτέ να είμαι το λατρεμένο κορίτσι του Χόλιγουντ, ήθελα απλά να είμαι μια ηθοποιός που δουλεύει. Δεν με ενδιαφέρει να παίζω ένα θύμα. Δεν είναι αυτό που είμαι».

Η στάση της αυτή την έχει καταστήσει μια από τις πιο δυνατές φωνές κατά του σεξισμού και της ηλικιακής διάκρισης στο Χόλιγουντ. Σε μια βιομηχανία που λατρεύει τη νιότη, η Θερόν έχει γίνει σύμβολο της ωριμότητας και της δύναμης.

«Είναι τρελό το πώς επαινούμε τους άντρες που γίνονται 50, αλλά για τις γυναίκες είναι σαν να έχουν τελειώσει», έχει πει. «Υπάρχει ένα γελοίο πρότυπο ομορφιάς που επιβάλλεται στις γυναίκες, και δεν θέλω να είμαι μέρος του».

Εκτός από την καριέρα της, η Θερόν έχει μιλήσει με την ίδια ειλικρίνεια για τον ρόλο της ως μητέρας. Ως μόνη μητέρα, έχει υιοθετήσει δύο κόρες και έχει μιλήσει για τη χαρά και τις προκλήσεις της μητρότητας.

«Αυτό που με κάνει να αγαπώ τη ζωή μου είναι η μητρότητα. Είναι το πιο όμορφο πράγμα που μου έχει συμβεί», έχει πει. «Η δουλειά μου ως μητέρα είναι να τις γιορτάζω και να τις αγαπώ και να βεβαιωθώ ότι έχουν ένα ασφαλές μέρος για να είναι ο εαυτός τους».

Καθώς μπαίνει σε μια νέα δεκαετία της ζωής της, η Σαρλίζ Θερόν παραμένει ένα σύμβολο αντοχής και αλήθειας.

Η πορεία της δεν είναι ακόμη μια ιστορία επιτυχίας στο Χόλιγουντ, αλλά μια ιστορία επιβίωσης, αναζήτησης και αυτογνωσίας και (εντυπωσιακό για μια σταρ με τη δική της δυναμική και δημόσια εικόνα) χρησιμοποιεί τη δημόσια πλατφόρμα της για να προωθήσει μηνύματα ενσυναίσθησης, ενδυνάμωσης και δικαισύνης.

«Στέκομαι στο πλευρό των γυναικών του Ιράν που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησής τους στο όνομα της #MahsaAmini. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να φοβάται αντίποινα, φυλάκιση ή θάνατο επειδή κάνει επιλογές σχετικά με το τι θα φορέσει ή πώς θα παρουσιαστεί στον κόσμο» είχε αναρτήσει μετά τον τραγικό θάνατο της Ιρανής Μαχσά Αμινί.

Η νεαρή Ιρανή πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου 2022, ενώ βρισκόταν υπό κράτηση για παραβίαση των νόμων περί υποχρεωτικής ενδυμασίας, προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις σε όλο το Ιράν.

Η Αμινί συνελήφθη από την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη για φερόμενη παραβίαση των κανόνων σχετικά με το χιτζάμπ. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και τον ξάδερφό της, ξυλοκοπήθηκε από αστυνομικούς ενώ βρισκόταν υπό κράτηση. Πέθανε στο νοσοκομείο μερικές μέρες αργότερα, προκαλώντας οργή και αγανάκτηση σε όλο το Ιράν.

«Η ιρανική κυβέρνηση διακόπτει την πρόσβαση στο διαδίκτυο και αναπτύσσει τον στρατό της για να προσπαθήσει να φιμώσει αυτό το κίνημα, αλλά ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να αφήσουμε την ανθεκτικότητα και το θάρρος των γυναικών εκεί να περάσουν απαρατήρητα ή να μην ακουστούν. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και θα συνεχίσουμε να λέμε το όνομά της» είχε γράψει η Θερόν.

Η Θερόν σε κάθε συνέντευξη ή δημόσια τοποθέτηση της έχει κάτι να πει.

Πολιτικοποιημένη, πρόσφατα επιτέθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ υπερασπιζόμενη μετανάστες και τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα ως αφοσιωμένη σύμμαχος και μαχήτρια.

«Ο κόσμος μοιάζει να καίγεται επειδή καίγεται», δήλωσε η ηθοποιός στο Block Party του Charlize Theron Africa Outreach Program, όπως μεταδίδει o Marc Malkin του Variety. «Εδώ στο Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ και σε ολόκληρο τον κόσμο, κινούμαστε προς τα πίσω. Η μεταναστευτική πολιτική καταστρέφει τις ζωές των οικογενειών, όχι των εγκληματιών. Τα δικαιώματα των γυναικών περιορίζονται καθημερινά, οι queer και trans ζωές σβήνουν ολοένα και περισσότερο και η έμφυλη βία αυξάνεται. Αυτό δεν είναι μόνο πολιτική, είναι προσωπικό. Γ*μησέ τους».

Ζωντανό παράδειγμα του γιατί μια γυναίκα στα 50 της δεν είναι μόνο επίκαιρη, αλλά μπορεί να είναι πιο δυνατή και πιο αληθινή από ποτέ η Θερόν μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξη της στην USA Τoday για το γενέθλιο ορόσημο της.

«Είπα στη μαμά μου ότι ανυπομονώ για τα 50, και εκείνη είπε, «Αγάπη μου, γίνεται ακόμα καλύτερα όταν φτάσεις στα 70 σου»», δήλωσε η Θερόν. «Έτσι, ναι, νιώθω ότι στάθηκα τυχερή με καλά γονίδια. Νομίζω ότι η ζωή μου θα είναι εντάξει από εδώ και πέρα».

Η ηθοποιός μίλησε επίσης για το γεγονός ότι έχει αγκαλιάσει πλέον πλήρως τον εαυτό της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στυλ.

«Άκου, φόρεσα διχτυωτό καλσόν χθες το βράδυ επειδή ένιωθα τέλεια με αυτό, και αυτό είναι το μέρος όπου κατευθύνομαι τώρα: δεν δίνω δεκάρα… Δεν έχω πλέον χρόνο να προσποιούμε ότι ζω για άλλους ανθρώπους» είπε.

«Στην αρχή της καριέρας μου, αν άκουγα ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου ή η Κάμερον Ντίαζ ή κάποια άλλη της γενιάς μου πήρε έναν ρόλο, δεν έμπαινα καν στον κόπο να ξανακοιτάξω το σενάριο, γιατί υπολόγιζα ότι ο ένας και μοναδικός ρόλος είχε ήδη δοθεί» συνέχισε. «Υπάρχουν τόσες πολλές ταλαντούχες γυναίκες, αλλά τόσο λίγες ευκαιρίες. Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση φαίνεται καλύτερη αυτές τις μέρες, πιο συμπεριληπτική. Νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος εκεί έξω· αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να το πω».

Μητέρα δύο παιδιών, τα οποία έχει υιοθετήσει, τις Τζάκσον, που υιοθέτησε το 2012, και την Όγκαστ, που υιοθέτησε το 2015 η Θερόν αποκάλυψε ότι η μεγαλύτερη κόρη της, γεννήθηκε ως αγόρι αλλά αναγνωρίζεται ως κορίτσι από την ηλικία των τριών ετών.

Καθώς η Σαρλίζ Θερόν γιορτάζει τη νέα αυτή δεκαετία της ζωής της, δείχνει να μεγαλώνει σοφά. Αν κάτι την ξεχωρίζει περισσότερο από άλλες, είναι η αφοσίωση στον ακτιβισμό της.

Παρακάτω κάποιες δηλώσεις της για την ενσυναίσθηση που η Θερόν επιμένει να καλλιεργεί.

«Μερικές φορές το πρόβλημα φαντάζει τεράστιο —όταν πραγματικά σκέφτεσαι όλους τους κοινωνικούς παράγοντες που τροφοδοτούν αυτή την επιδημία: τη φτώχεια, τον σεξισμό, τον ρατσισμό, την ομοφοβία. Υπάρχουν στιγμές που νιώθεις ότι δεν υπάρχει τρόπος να τα αντιμετωπίσεις όλα. Αλλά δεν μπορούμε να μην προσπαθήσουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε» είπε στα εγκαίνια του app της πρωτοβουλίας της, CTAOP. το 2017.

«Πρέπει να μπορούμε να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε όπως ακριβώς είναι. Και νομίζω ότι αυτό μας λείπει. Είμαστε σε άρνηση όσον αφορά την αλήθεια του HIV/AIDS και τον τρόπο επικοινωνίας για αυτή την ασθένεια. Όταν ζεις σε κοινότητες όπου σε στιγματίζουν επειδή έχεις έναν ιό, φυσικά δεν θέλεις κανείς να το ξέρει. Και αυτό πρέπει να αλλάξει» είπε σε συνέντευξη στο PAPER σχετικά με την ευαισθητοποίηση της για τον ιό.

«Το θέμα είναι ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους σκληρόκαρδους να δείξουν ενσυναίσθηση στους άλλους. Όπως στους επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης, στους ανθρώπους που ζουν με AIDS, στην τρανς κοινότητα, στα παιδιά που είναι διαφορετικά ή έχουν ειδικές ανάγκες. Οι γυναίκες σε αυτή την αίθουσα απόψε βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης για την ενσυναίσθηση, είτε μέσω της αφήγησης ιστοριών, είτε με τη δημιουργία ευκαιριών για εκείνους που το χρειάζονται περισσότερο, είτε απλά με το να είσαι ο εαυτός σου και να λες σε άλλες γυναίκες ότι δεν χρειάζεται να ζητήσουμε συγγνώμη για αυτό που είμαστε» είπε από το βήμα της στα Βραβεία Women of the Year του Glamour, το 2019.

«Μεγάλωσα κατά τη διάρκεια της εποχής του Απαρτχάιντ, επωφελήθηκα από αυτό. Αυτά τα παιδιά [σήμερα] γεννήθηκαν όλα μετά την εποχή του Απαρτχάιντ. Αισθάνομαι ότι είναι καθήκον μου να μην τους αφήσω να ξεχάσουν, αλλά και να τους κάνω να ξέρουν ότι υπάρχει [ενότητα], ότι είμαι μαζί τους, ότι στεκόμαστε μαζί» είπε στην ετήσια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων GEANCO το 2019.

«Ο καθένας έχει έναν ρόλο να παίξει για να κάνει τον κόσμο μας καλύτερο. Είχα την τύχη να μου δοθεί μια ευκαιρία και μια πλατφόρμα για να μιλήσω για ένα ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ελπίζω ότι ίσως μια ομιλία ή ένα άρθρο φτάσει σε κάποιον με έναν τρόπο που να τον ενθαρρύνει ή να τον εμπνεύσει να κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει τη διαφορά» είπε σε συνέντευξη της για την προώθηση της συλλογής Toms X Charlize Theron Africa Outreach Project Collection.

Αυτό το κορίτσι που μεγάλωσε σε ένα αγρόκτημα στην επαρχία της Νοτίου Αφρικής, δεν είχε φίλους. «Οι μόνοι φίλοι μου ήταν τα ζώα. Χωρίς πλάκα, η καλύτερή μου φίλη ήταν το κατσικάκι μου, η Μποκ» είχε πει.

Ε, αυτό το κορίτσι έγινε γυναίκα, είναι 50 και μεγάλωσε ωραία.