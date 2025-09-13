Θα είναι η Σαρλίζ Θερόν η πρωταγωνίστρια του επερχόμενου cyber-thriller «Mysteria»;

Το Amazon MGM Studios επενδύει δυναμικά στο «Mysteria», ένα νέο cyber-thriller που υπόσχεται που αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές της σεζόν. Η Σαρλίζ Θερόν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για το αν θα αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά και την παραγωγή. Ενώ, σε διαπραγματεύσεις βρίσκεται και ο Κρεγκ Ζόμπελ, γνωστός για τη δουλειά του σε ταινίες και σειρές που κινούνται σε σκοτεινά και πολυεπίπεδα αφηγήματα, για τη σκηνοθεσία, σύμφωνα με το Deadline.

Το σενάριο του «Mysteria» έχει γράψει ο Έρικ Χάισερερ, ο οποίος θα αναλάβει και την παραγωγή μέσω της δικής του εταιρείας Chronology, με την Κάρμεν Λιούις να επιβλέπει το πρότζεκτ για λογαριασμό της εταιρείας.

Amazon MGM Studios Boards Eric Heisserer ‘Mysteria’ With Charlize Theron And Craig Zobel Circling–The Dish https://t.co/KDs5DvtgTG — Deadline (@DEADLINE) September 12, 2025

«Mysteria»

Παρότι η πλοκή του «Mysteria» παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα έργο που θα εξερευνά τις σκιές του κυβερνοχώρου, την παρακολούθηση και τα όρια μεταξύ τεχνολογίας και εξουσίας. Το πρότζεκτ χαρακτηρίζεται από τους δημιουργούς του ως ένα cyber-thriller με κοινωνικές προεκτάσεις, στοιχείο που ταιριάζει με το πρόσφατο ενδιαφέρον του Χόλιγουντ για αφηγήσεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, την παραβίαση προσωπικών δεδομένων και την πολιτική χειραγώγηση.

Η συμμετοχή της Σαρλίζ Θερόν ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική της ταινίας, καθώς η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει αποδείξει την ικανότητά της να κινείται με ευχέρεια ανάμεσα σε δράματα, θρίλερ και ταινίες δράσης, συνδυάζοντας καλλιτεχνικό βάθος με εμπορική απήχηση. Παράλληλα, ως παραγωγός έχει ήδη εδραιώσει το όνομά της σε μεγάλες επιτυχίες, επιβεβαιώνοντας ότι διαθέτει το όραμα να εντοπίζει πρότζεκτ που ξεχωρίζουν.

Ο Κρεγκ Ζόμπελ, από την πλευρά του, έχει ήδη αφήσει το στίγμα του με το «Compliance», το «The Hunt» και τη σειρά «Mare of Easttown», κερδίζοντας επαίνους για τη σκηνοθετική του ικανότητα να χτίζει ένταση και να δημιουργεί ατμόσφαιρα που κρατά τον θεατή σε συνεχή εγρήγορση. Το «Mysteria» αναμένεται να αξιοποιήσει αυτές τις δεξιότητες σε ένα ακόμη πιο φιλόδοξο πλαίσιο, συνδυάζοντας το σασπένς με την πολιτική διάσταση.