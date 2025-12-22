Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού
Επί τόπου επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα και στη συνέχεια ο άνδρας παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος».
Δυστυχώς, πέθανε ο άνθρωπος που έπεσε στις ράγες του σταθμού ΗΣΑΠ στα Κάτω Πατήσια.
Όπως έγινε γνωστό από το Πυροσβεστικό Σώμα, πρόκειται για άνδρα, περίπου 25 ετών, ο οποίος στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος».
Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
- Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-0: Νίκη για τους γηπεδούχους με πέναλτι του Χιμένες
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 23.12.2025]
- Πάτρα: Συνελήφθησαν 8 άτομα που έπαιζαν μπαρμπούτι
- Η αθάνατη πεντάδα του «Παρά Πέντε» φωτογραφίζεται στον ίδιο καναπέ μετά από είκοσι χρόνια
- Ολλανδία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στην πόλη Νούνσπετ – Τουλάχιστον εννέα τραυματίες
- Έκανε επέμβαση ο Ίσακ – Μένει εκτός γι’ αρκετούς μήνες ο Σουηδός στράικερ της Λίβερπουλ
- «Κόκκινο πανί» για τη Δανία ο άνθρωπος του Τραμπ στη Γροιλανδία
- Νάπολι – Μπολόνια 2-0: Οι «παρτενοπέι» σήκωσαν το ιταλικό Σούπερ Καπ με κορυφαίο τον Νέρες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις