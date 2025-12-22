Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού

Δυστυχώς, πέθανε ο άνθρωπος που έπεσε στις ράγες του σταθμού ΗΣΑΠ στα Κάτω Πατήσια.

Όπως έγινε γνωστό από το Πυροσβεστικό Σώμα, πρόκειται για άνδρα, περίπου 25 ετών, ο οποίος στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος».

Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.