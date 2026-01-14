Με αιχμές για κακή οικονομική διαχείριση το μέιλ του Συλλόγου για την παραίτηση Καρυστιανού – Ζητά επιστροφή τραπεζικών καρτών

Αιχμές για την οικονομική διαχείριση της Μαρίας Καρυστιανού αφήνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, στην επιστολή τους με την οποία ζητούν την παραίτησή της, επισημαίνοντας ότι «η κατάσταση αυτή συνδέεται με την τακτική της Προέδρου να ενεργεί στο όνομα του Συλλόγου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση» (στη φωτογραφία αρχείου από την Eurokinissi, επάνω, η κα Καρυστιανού).

«Ευθύνες» της κας Καρυστιανού «για τους χειρισμούς της (…) καθώς πραγματοποιούνταν δαπάνες ερήμην του Διοικητικού Συμβουλίου»

Ακολουθεί η ανακοίνωση των μελών του ΔΣ του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών:

Θεσσαλονίκη, 8-1-2026

Η απόρριψη του οικονομικού απολογισμού από την πλειοψηφία του Δ.Σ. αναδεικνύει τις ευθύνες της Προέδρου του Συλλόγου για τους χειρισμούς της ιδιαίτερα δε τον τελευταίο χρόνο, καθώς πραγματοποιούνταν δαπάνες ερήμην του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς καμία προηγούμενη έγκριση.

Η κατάσταση αυτή συνδέεται με την τακτική της Προέδρου να ενεργεί στο όνομα του Συλλόγου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, συζήτηση ή έγκριση του ΔΣ για πρωτοβουλίες και τοποθετήσεις της με τις οποίες δεν συμφωνούμε τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ.

Ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα συνιστά η αποκάλυψη της συνεργασίας που έχει αναπτύξει μήνες τώρα, με άγνωστους προς εμάς, «συνεργάτες» και «επιτελεία», για τη δημιουργία κινήματος ή πολιτικού κόμματος, χωρίς καμία σχετική ενημέρωση του ΔΣ, καθώς και η συμμετοχή της σε δράσεις που οργανώνουν από κοινού για το σκοπό αυτό, κατά τις οποίες χρησιμοποιεί την ιδιότητά της ως Προέδρου του Συλλόγου.

«Παράδοση τραπεζικών καρτών»

Είναι αυτονόητο ότι η κ. Καρυστιανού μπορεί να συνεχίσει οποιαδήποτε προσωπική ή πολιτική δραστηριότητα, όχι όμως εκπροσωπώντας τον Σύλλογο ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών.

Με βάση τα παραπάνω ζητάμε την άμεση παραίτησή της από τη θέση της Προέδρου και την παράδοση των τραπεζικών καρτών που είναι συνδεδεμένες με τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου.

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Βασάρα, Γραμματέας

Μιρέλα Ρούτσι, Ταμίας

Βασίλης Παυλίδης, Μέλος