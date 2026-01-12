Την παραίτηση Καρυστιανού ζήτησε με email το ΔΣ του Συλλόγου Τεμπών

Την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού ζήτησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 2023.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου αποφάσισαν ομόφωνα να ζητήσουν από την κυρία Καρυστιανού να παραιτηθεί έπειτα από όσα είπε σχετικά με τη δημιουργία πολιτικού κόμματος και την συμμετοχή της στις εκλογές.

Σύμφωνα με τον Παύλο Ασλανίδη, ο οποίος μίλησε στο in, η απόφαση του ΔΣ κοινοποιήθηκε μέσω e-mail στην κυρία Καρυστιανού.

«Δεν είχαμε κάνει κάτι μέχρι τώρα από σεβασμό, όμως αφού υποστήριξε ότι θα πρέπει να της ζητηθεί η παραίτηση, προχωρήσαμε στο αίτημα» υπογράμμισε ο κ. Ασλανίδης.

Έληγε τον Μάρτιο η θητεία της

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατες δηλώσεις της η Μαρία Καρυστιανού έχει υποστηρίξει ότι θα παραιτηθεί αν αυτό της ζητηθεί από τον Σύλλογο.

«Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω. Υπάρχει πάρα πολύ καλή επικοινωνία με τα email. Περιμένω να δεχθώ το αντίστοιχο email» είχε πει έξω από τα δικαστήρια Λάρισας, συμπληρώνοντας: «Τον Μάρτιο λήγει ούτως ή άλλως η θητεία μου. Οπότε, είναι σχετικά κοντά. Βεβαίως, εφόσον μου ζητηθεί κάτι τέτοιο από το διοικητικό συμβούλιο, ευχαρίστως θα παραχωρήσω τη θέση μου».

«Για λόγους αρχής»

Αρκετοί ήταν οι συγγενείς θυμάτων που είχαν σχολιάσει τις εξελίξεις γύρω από την ενασχόληση της Μαρίας Καρυστιανού με την πολιτική, σημειώνοντας ότι «για λόγους αρχής» θα έπρεπε η Μαρία Καρυστιανού να παραιτηθεί από τη θέση της προέδρου, προτού ανακοινώνει τα μελλοντικά της σχέδια στην πολιτική σκηνή της χώρας.

«Σίγουρα δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα και πολιτικό φορέα» είχε σημειώσει ο κ. Ασλανίδης, ενώ ο κ. Ρούτσι είχε υπογραμμίσει ότι δεν έκανε την απεργία πείνας για να μπει σε κόμμα, αλλά για να βρει την αλήθεια για το παιδί του. «Εφόσον δήλωσε ότι το πάει για κόμμα καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον σύλλογο» πρόσθεσε ο Πάνος Ρούτσι.