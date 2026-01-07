newspaper
07.01.2026 | 14:24
Tροχαίο στον Κηφισό: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ
Ασλανίδης κατά Καρυστιανού: Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα
Ελλάδα 07 Ιανουαρίου 2026 | 15:54

Ασλανίδης κατά Καρυστιανού: Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης

Spotlight

Αιχμές κατά της Μαρίας Καρυστιανού άφησε, για μία ακόμη φορά, ο Παύλος Ασλανίδης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών θυμάτων των Τεμπών, μετά τις δηλώσεις της προέδρου του Συλλόγου για τη δημιουργία πολιτικού φορέα.

Ο κ. Ασλανίδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1, υπογράμμισε ότι ο Σύλλογος συστάθηκε για την αναζήτηση της αλήθειας σχετικά με το έγκλημα των Τεμπών και όχι για κομματικούς σκοπούς.

«Περιμέναμε να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου η κ. Καρυστιανού από την ημέρα που ανακοίνωσε τη δημιουργία κομματικού φορέα. Είναι ηθικό το θέμα», επισήμανε, προσθέτοντας πως «πριν από δύο εβδομάδες που είχε πει ότι πάει για κόμμα, είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση ως ΔΣ, ότι δεν ήμασταν ενημερωμένοι για όλες αυτές τις κινήσεις που έκανε και σίγουρα δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα και πολιτικό φορέα».

«Εμείς συστήσαμε τον Σύλλογο μόνο για το έγκλημα των Τεμπών, όχι για την κομματικοποίηση, γιατί το έγκλημα είναι βαθιά πολιτικό και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες. Και απ’ ό,τι άκουσα, το έχει πάει και πέρα-πέρα, για ανάπτυξη προσωπικών στρατηγικών και για ανάληψη εξουσίας. Είναι δυνατόν; Είμαστε απέναντι σε αυτό», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ασλανίδης.

«Περιμέναμε να παραιτηθεί – Είναι ηθικό το θέμα»

Παράλληλα, ανέφετρε ότι «μπορεί να προκριθούν εκλογές νωρίτερα από τον Μάρτιο και να λήξει η θητεία της», για να ξεκαθαρίσει πως «εμείς περιμέναμε να παραιτηθεί από την ημέρα που το είπε, συνεχίζει και βγαίνει και μιλάει για κομματικό φορέα. Είναι ηθικό το θέμα. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να μιλάς εκ μέρους ενός συλλόγου και να πατάς σε δύο βάρκες, να λες ‘είμαι πρόεδρος συλλόγου και πάω να κάνω κόμμα’, αυτό είναι ασυμβίβαστο. Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να γίνει κόμμα».

«Η κ. Καρυστιανού, από τη στιγμή που λέει ότι θα συστήσει κόμμα, δεν έχει καμιά σχέση με το τι θα γίνει στην επέτειο. Βέβαια, ως γονέας μπορεί να έρθει να μιλήσει, όχι όμως ως πολιτικό πρόσωπο», εξήγησε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Και προσέθεσε: «Επειδή άκουσα ότι είπε πως κάποιοι συγγενείς είναι μαζί της, σας διαβεβαιώ ότι με όλους που έχουμε μιλήσει, και εκτός Συλλόγου, δεν είναι κανένας μαζί της σε αυτό το εγχείρημά της».

Ο Παύλος Ασλανίδης ανέφερε, επίσης, πως δεν του προκαλεί «απογοήτευση» το ζήτημα. «Εμείς θα συνεχίσουμε, μας ενδιαφέρει να αποκαλύψουμε το έγκλημα, μας ενδιαφέρει η αλήθεια, δεν μας ενδιαφέρει η προσωπική μας προβολή και ούτε μας ενδιαφέρει να ξεπλύνουμε το έγκλημα», όπως είπε.

Τέλος, ερωτηθείς για τα στοιχεία που έχει να παραδώσει ο Σύλλογος στο ΣΔΟΕ, απάντησε πως «ήταν ένα αυτογκόλ της κυβέρνησης αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιους πληρώνουν, επικοινωνιολόγους και όλους αυτούς και τους είπαν ‘πηγαίνετε σε έναν σύλλογο’ και δεν έχουν πάει στον ‘Φραπέ’ και σε πολλούς άλλους και στοχοποιήσανε τον Σύλλογο».

Όσο για το αν έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, ο κ. Ασλανίδης είπε χαρακτηριστικά πως «θέλει λίγο σπρώξιμο η Δικαιοσύνη στη χώρα μας για να γίνει το αυτονόητο. Πιστεύω ότι θα γίνει το αυτονόητο».

Σύνταξη
