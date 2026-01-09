Καρυστιανού: Θα παραιτηθώ από την προεδρία του Συλλόγου των συγγενών θυμάτων αν μου ζητηθεί επισήμως
«Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω» υπογράμμισε η Μαρία Καρυστιανού, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι η διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου, αφήνοντας αιχμές για στοχοποίησή της.
Να ξεκαθαρίσει τα πράγματα σχετικά με τον σύλλογο των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών και το ενδεχόμενο συμμετοχής της σε πολιτικό φορέα θέλησε η Μαρία Καρυστιανού.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τα δικαστήρια Λάρισας, όπου διεξάγεται η δίκη για τα χαμένα βίντεο των τρένων, η κυρία Καρυστιανού έκανε λόγο για προσπάθεια στοχοποίησής της, καθώς και διχασμού των συγγενών των θυμάτων.
«Το διαίρει και βασίλευε δε θα περάσει. Έμαθα διάφορα δυσάρεστα σήμερα. Γίνεται προσπάθεια στοχοποίησης προς το πρόσωπο μου. Να πω ότι η διαφορετικότητα στον τρόπο σκέψης είναι θεμιτή. Το να χρησιμοποιείται όμως αυτό με δόλο ώστε να περαστεί το μήνυμα ότι εμείς οι συγγενείς έχουμε διαφορετικές επιδιώξεις είναι άρρωστο. Δεν το λέω μόνο για το κόμμα, αυτό είναι κάτι διαφορετικό» σημείωσε η Μαρία Καρυστιανού.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο δημιουργίας πολιτικού φορέα, όπως έχει γίνει γνωστό, διαψεύδοντας με κατηγορηματικό τρόπο ότι θα γίνει η επίσημη διακήρυξη του νέου φορέα στις 28 Φεβρουαρίου, στην επέτειο του τραγικού δυστυχήματος.
«Για εμένα το κόμμα είναι ένας διαφορετικός δρόμος που εγώ θεωρώ πως μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωση των παιδιών. Κάποιοι άλλοι έχουν διαφορετική άποψη και είναι λογικό» σημείωσε.
Διευκρίνισε δε πως δεν έχει βγάλει κανένα μανιφέστο, αλλά επιβεβαίωσε πως το κίνημα των πολιτών οργανώνεται και πηγαίνει πάρα πολύ καλά, εκτιμώντας πως όσα ακούγονται γίνονται σκόπιμα «ακριβώς για να με βγάλουνε υποχρεωτικά μπροστά και να μπορούν να με αποδομήσουνε. Με στοχοποιούν, για να μπορούν στη συνέχεια να με συκοφαντούν ελεύθερα».
«Να μου ζητήσουν να αποχωρήσω»
Για τη θέση της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» και τις αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί σχετικά με το πολιτικό της μέλλον, η κυρία Καρυστιανού τόνισε ότι περιμένει από τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου να της ζητηθεί η παραίτησή της.
«Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω. Περιμένω να μου σταλθεί το αντίστοιχο e – mail. To Μάρτιο λήγει έτσι κι αλλιώς η θητεία, παρ’ όλα αυτά αφότου μου ζητηθεί κάτι τέτοιο από το Δ.Σ., ευχαρίστως θα παραχωρήσω τη θέση μου» υπογράμμισε.
