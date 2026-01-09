newspaper
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
09.01.2026 | 17:50
Σέρρες: Σε φυλακές ανήλικων ο 16χρονος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου
Καρυστιανού: Θα παραιτηθώ από την προεδρία του Συλλόγου των συγγενών θυμάτων αν μου ζητηθεί επισήμως
Ελλάδα 09 Ιανουαρίου 2026 | 18:23

Καρυστιανού: Θα παραιτηθώ από την προεδρία του Συλλόγου των συγγενών θυμάτων αν μου ζητηθεί επισήμως

«Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω» υπογράμμισε η Μαρία Καρυστιανού, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι η διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου, αφήνοντας αιχμές για στοχοποίησή της.

Σύνταξη
Spotlight

Να ξεκαθαρίσει τα πράγματα σχετικά με τον σύλλογο των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών και το ενδεχόμενο συμμετοχής της σε πολιτικό φορέα θέλησε η Μαρία Καρυστιανού.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τα δικαστήρια Λάρισας, όπου διεξάγεται η δίκη για τα χαμένα βίντεο των τρένων, η κυρία Καρυστιανού έκανε λόγο για προσπάθεια στοχοποίησής της, καθώς και διχασμού των συγγενών των θυμάτων.

«Το διαίρει και βασίλευε δε θα περάσει. Έμαθα διάφορα δυσάρεστα σήμερα. Γίνεται προσπάθεια στοχοποίησης προς το πρόσωπο μου. Να πω ότι η διαφορετικότητα στον τρόπο σκέψης είναι θεμιτή. Το να χρησιμοποιείται όμως αυτό με δόλο ώστε να περαστεί το μήνυμα ότι εμείς οι συγγενείς έχουμε διαφορετικές επιδιώξεις είναι άρρωστο. Δεν το λέω μόνο για το κόμμα, αυτό είναι κάτι διαφορετικό» σημείωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο δημιουργίας πολιτικού φορέα, όπως έχει γίνει γνωστό, διαψεύδοντας με κατηγορηματικό τρόπο ότι θα γίνει η επίσημη διακήρυξη του νέου φορέα στις 28 Φεβρουαρίου, στην επέτειο του τραγικού δυστυχήματος.

«Για εμένα το κόμμα είναι ένας διαφορετικός δρόμος που εγώ θεωρώ πως μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωση των παιδιών. Κάποιοι άλλοι έχουν διαφορετική άποψη και είναι λογικό» σημείωσε.

Διευκρίνισε δε πως δεν έχει βγάλει κανένα μανιφέστο, αλλά επιβεβαίωσε πως το κίνημα των πολιτών οργανώνεται και πηγαίνει πάρα πολύ καλά, εκτιμώντας πως όσα ακούγονται γίνονται σκόπιμα «ακριβώς για να με βγάλουνε υποχρεωτικά μπροστά και να μπορούν να με αποδομήσουνε. Με στοχοποιούν, για να μπορούν στη συνέχεια να με συκοφαντούν ελεύθερα».

«Να μου ζητήσουν να αποχωρήσω»

Για τη θέση της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» και τις αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί σχετικά με το πολιτικό της μέλλον, η κυρία Καρυστιανού τόνισε ότι περιμένει από τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου να της ζητηθεί η παραίτησή της.

«Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω. Περιμένω να μου σταλθεί το αντίστοιχο e – mail. To Μάρτιο λήγει έτσι κι αλλιώς η θητεία, παρ’ όλα αυτά αφότου μου ζητηθεί κάτι τέτοιο από το Δ.Σ., ευχαρίστως θα παραχωρήσω τη θέση μου» υπογράμμισε.

World
ΕΕ – Mercosur: Οι νικητές και οι ηττημένοι της μεγάλης εμπορικής συμφωνίας

ΕΕ – Mercosur: Οι νικητές και οι ηττημένοι της μεγάλης εμπορικής συμφωνίας

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε θετικά στο τέλος – Με κέρδη 2,3% η πρώτη εβδομάδα του 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε θετικά στο τέλος – Με κέρδη 2,3% η πρώτη εβδομάδα του 2026

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Κινητοποιήσεις αγροτών: Στο τραπέζι του διαλόγου μετά από εβδομάδες στα μπλόκα – Ανοίγουν οι δρόμοι, χωρίς να αποσύρονται τα τρακτέρ
Νέα πανελλαδική σύσκεψη 09.01.26

Στο τραπέζι του διαλόγου μετά από εβδομάδες στα μπλόκα - Ανοίγουν οι δρόμοι, χωρίς να αποσύρονται τα τρακτέρ

Μετά από από 40 και πλέον ημέρες κινητοποιήσεων, τα αγροτικά μπλόκα «χαλαρώνουν», με τους δρόμους να ανοίγουν και τα τρακτέρ να περνούν στην άκρη. Άνοιξαν Τέμπη, Μπράλος, Μάλγαρα, γέφυρα Χαλκίδας. Συσκέψεις για να συσταθεί η επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τους παραγωγούς στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Δυστυχώς δεν ήσασταν ειλικρινής»: Ασπίδα προστασίας του Ντάλλα στον Λαβράνο, αμνησία για την εξεταστική
25η δικάσιμος 09.01.26

«Δυστυχώς δεν ήσασταν ειλικρινής»: Ασπίδα προστασίας του Ντάλλα στον Λαβράνο, αμνησία για την εξεταστική

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατηγορηθεί για ψευδορκία ο πρώην τεχνικός προϊστάμενος της Krikel, Σωτήρης Ντάλλας, με βάση τα όσα είπε στη σημερινή δίκη για τις υποκλοπές. Πλήθος «δεν θυμάμαι» και «δεν γνωρίζω», επιχειρώντας να απεμπλέξει με κάθε τρόπο τον Γιάννη Λαβράνο

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Έρχεται πολικό ψύχος από την Κυριακή – Χιόνια και στα πεδινά τη Δευτέρα – Πού θα το στρώσει
Ελλάδα 09.01.26

Έρχεται πολικό ψύχος από την Κυριακή – Χιόνια και στα πεδινά τη Δευτέρα – Πού θα το στρώσει

Ακόμα πιο χειμωνιάτικο αναμένεται το σκηνικό του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από την Κυριακή οπότε και αναμένεται μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας που στα βόρεια θα πέσει κάτω από το μηδέν

Σύνταξη
Πετρούπολη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε κλαμπ – Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι με αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος
Ελλάδα 09.01.26

Πετρούπολη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε κλαμπ – Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι με αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Ειδική εξόρμηση της ΕΛ.ΑΣ. με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.

Σύνταξη
Βαρδούσια Όρη: Τι προκάλεσε τη φονική χιονοστιβάδα – Τι αναφέρει η τεχνική έκθεση
Ελλάδα 09.01.26

Βαρδούσια Όρη: Τι προκάλεσε τη φονική χιονοστιβάδα – Τι αναφέρει η τεχνική έκθεση

Η χιονοστιβάδα που σκότωσε τέσσερις ορειβάτες στα Βαρδούσια δεν ήταν ένα ακραίο φυσικό φαινόμενο, αλλά το αποτέλεσμα μιας «πολύπλοκης διαστρωμάτωσης» χιονιού και μιας πλαγιάς που λειτούργησε ως παγίδα.

Σύνταξη
Πάτρα: Παραδόθηκε και πέμπτος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου – Προφυλακιστέος ο 26χρονος
Ένταση στα δικαστήρια 09.01.26

Παραδόθηκε και πέμπτος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου - Προφυλακιστέος ο 26χρονος

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους - Ένταση έξω από τα δικαστήρια στην Πάτρα όπου είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι τους αδικοχαμένου 30χρονου

Σύνταξη
