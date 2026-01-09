Έδωσα αγώνα για το παιδί μου, όχι για να μπω σε κόμμα λέει ο Ρούτσι – «Να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου για τα Τέμπη η Καρυστιανού»
«Από την αρχή που ξεκινήσαμε τον αγώνα μας για τη δικαίωση των παιδιών μας, έχουμε δηλώσει ότι δεν έχουμε σχέση με κόμματα και χρώματα» είπε ο Πάνος Ρούτσι
Αποστάσεις από τη Μαρία Καρυστιανού και τις κινήσεις της για ίδρυση κόμματος πήρε ο Πάνος Ρούτσι, καλώντας την να παραιτηθεί από την προεδρία του συλλόγου για τα θύματα των Τεμπών.
Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Πάνος Ρούτσι ανέφερε ότι «τον αγώνα που έδωσα δεν τον έκανα για να μπω σε κόμμα αλλά για το παιδί μου να βρω την αλήθεια».
«Από την αρχή που έχουμε ξεκινήσει τον αγώνα μας για τη δικαίωση των παιδιών μας, έχουμε δηλώσει ότι δεν έχουμε σχέση με κόμματα και χρώματα. Από εκεί και πέρα το τι θα κάνει ο καθένας είναι δικαίωμά του, όπως η κ. Καρυστιανού μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εφόσον δήλωσε ότι το πάει για κόμμα καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον σύλλογο» πρόσθεσε ο κ. Ρούτσι.
Στο ερώτημα, αν η Μαρία Καρυστιανού πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση της προέδρου του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, ο Πάνος Ρούτσι απάντησε «πρέπει να γίνει έτσι. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό που κάνει πρέπει να το κάνει μόνη της από εδώ και πέρα».
Ρούτσι για Καρυστιανού: Δεν με εκπροσωπεί το κόμμα της
Συνεχίζοντας, ο Πάνος Ρούτσι είπε ότι δεν τον εκπροσωπεί το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, αναφέροντας ότι δεν του έχει κάνει κάποια πρόταση.
«Έχω δεχτεί πρόταση από άλλα κόμματα, από άλλα άτομά», είπε.
Αναφορικά με το τι θα έλεγε στη Μαρία Καρυστιανού σχετικά με την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, απάντησε: «Θα της έλεγα να κάνει αυτό που εκείνη νομίζει σωστό, δεν μπορώ να της πω να το κάνει ή να μην το κάνει. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος».
