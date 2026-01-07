newspaper
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 20:54
Συναγερμός στην Ήπειρο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις – Ήχησε το 112
Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 18:21
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το πολιτικό φλερτ Καρυστιανού – Φαραντούρη και η αντίφαση για τις συνεργασίες με το «παλιό» κομματικό σύστημα
Πολιτική 07 Ιανουαρίου 2026 | 22:55

Το πολιτικό φλερτ Καρυστιανού – Φαραντούρη και η αντίφαση για τις συνεργασίες με το «παλιό» κομματικό σύστημα

Αν η Μαρία Καρυστιανού απεχθάνεται το «παλαιό» κομματικό τοπίο και τους εκπροσώπους του κανονικά δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε στενή επαφή με στελέχη άλλων κομμάτων, ούτε να συνεργαστεί με τον Νικόλα Φαραντούρη που εκλέχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ και κρατά την έδρα του ευρωβουλευτή, παρά το γεγονός ότι καταδίκαζε όσους το έκαναν στο παρελθόν...

ΚείμενοΣύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

Spotlight

Τις τελευταίες ώρες και μετά τη διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ πληθαίνουν οι πληροφορίες που τον θέλουν να συνεργάζεται με το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Εάν κάτι τέτοιο επισημοποιηθεί θα μιλάμε για την πιο γρήγορη αντίφαση και αυτοδιάψευση στην ιστορία ενός ατόμου που θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά. Και εξηγούμαστε.

Στη συνέντευξη που έδωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra η κυρία Καρυστιανού απέκλεισε κάθε συνεργασία με πρόσωπα του σημερινού κομματικού συστήματος. Την ίδια ώρα όμως ο κ. Φαραντούρης δεν είναι νέο πρόσωπο στην πολιτική. Βρέθηκε στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα όταν εκείνος ηγούνταν ακόμα του ΣΥΡΙΖΑ, ως μέλος του think tank που τον συμβούλευε. Εν συνεχεία ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και εξελέγη, ενώ το 2024 ήταν ανάμεσα στους τρεις υποψήφιους για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ μετά και την αποχώρηση Κασσελάκη. Με απλά λόγια ο κ. Φαραντούρης ήταν υποψήφιος πρόεδρος σε ένα κόμμα που δεν το λες καινούργιο.

Κατά συνέπεια δεν μπορεί να αποκαλέσεις τον ίδιο ούτε «νέο», ούτε «άγνωστο» στο κομματικό σκηνικό. Στην ίδια συνέντευξη η κα Καρυστιανού εξήρε τον ρόλο του Νικόλα Φαραντούρη, λέγοντας ότι την βοήθησε στην εκδήλωση για το άρθρο 86 που έγινε στις Βρυξέλλες. Άραγε ήταν ο μόνος που τη βοήθησε; Γιατί για παράδειγμα δεν είχε να πει και μια καλή κουβέντα για τον επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη ο οποίος την είχε καλέσει στις Βρυξέλλες τον προηγούμενο Μάιο να μιλήσει για το κράτος δικαίου;

Γιατί δεν είχε κι έναν καλό λόγο για τον πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, με πρωτοβουλία του οποίου κινήθηκε η διαδικασία ώστε να βρεθεί στην Αθήνα εντός του 2026 η επιτροπή Peti του ευρωκοινοβουλίου προκειμένου να διερευνήσει το έγκλημα των Τεμπών;

Η απέχθεια όμως που εκφράζει η κυρία Καρυστιανού για το παλιό και φθαρμένο και η πίστη της σε νέα άφθαρτα πρόσωπα, που δεν έχουν δοκιμαστεί στην πολιτική έρχεται σε αντίθεση και με τις  επίμονες πληροφορίες ότι εδώ και καιρό επικοινωνεί και βολιδοσκοπεί τις προθέσεις και άλλων στελεχών κομμάτων, προερχόμενων κυρίως από τον δεξιό και κεντροδεξιό χώρο. Ενδεικτικό είναι ότι η κυρία Έλενα Κουντουρά αναγκάστηκε να διαψεύσει και να μιλήσει για fake news, ακριβώς γιατί κυκλοφορεί εντόνως και από έγκυρες πηγές ότι αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που η κυρία Καρυστιανού πλησίασε και θα ήθελε συνοδοιπόρο στο κόμμα της, το οποίο που κατά τα άλλα επιθυμεί να κομίσει το εντελώς νέο.

Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια

Για να επανέλθουμε πάντως στα περί φημολογούμενης συνεργασίας της κας Καρυστιανού με τον κ. Φαραντούρη, θα έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πως θα διαχειριστούν από κοινού το τρίπτυχο «Πατρίδα-Θρησκεία-Οικογένεια», διανθισμένο με αυτές τις «πινελιές» new age τις οποίες έχει εκφράσει κατά καιρούς σε συνεντεύξεις της η πρώτη. Δεν είναι λίγες οι φορές που η κα Καρυστιανού έχει κάνει λόγο για «πορεία προς το φως», για «κύκλο της δύναμης», ενώ σε συνέντευξη στο TV 100 τον περασμένο Δεκέμβριο εμφανίστηκε πεπεισμένη πως όσα κάνει έχουν την έγκριση του Θεού.

Προφανώς και είναι δικαίωμα του καθενός να πιστεύει ό,τι και όπου θέλει. Αυτό όμως δεν οφείλει να απασχολεί τους πολίτες και να το προβάλουν όσοι επιθυμούν να ασχοληθούν με τα κοινά. Το τρίπτυχο αυτό το έχουμε δει ουκ ολίγες φορές να γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, τόσο από τα Δεξιά, όσο και από τα Ακροδεξιά. Το είδαμε να συμβαίνει και στον ΣΥΡΙΖΑ επί προεδρίας Κασσελάκη. Σίγουρα δεν το λες καινούργιο στην πολιτική ως «προεκλογικό» όπλο.

Από την άλλη οφείλουμε να θυμηθούμε και την προτροπή «να αφήσουν πίσω τις έδρες τους όσοι φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ», την οποία διατυμπάνιζε το 2024 ο Νικόλας Φαραντούρης, κατά την περίοδο της τρίτης διάσπασης, όταν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν να πορευθούν με τον Στέφανο Κασσελάκη. Την ίδια περίοδο και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου μετά τη φυγή Κασσελάκη, ο κ. Φαραντούρης – ο οποίος όπως είπαμε ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- αποκαλούσε «υποκριτές» τους υποστηρικτές βουλευτές Κασσελάκη όταν επέκριναν τους συναδέλφους τους που είχαν σχηματίσει ένα χρόνο πριν τη Νέα Αριστερά, χωρίς να παραδώσουν τη βουλευτική έδρα.

Υποκρισία και σπασμωδικές κινήσεις

«Εγώ αναφέρθηκα στους φίλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εξελέγησαν μεν με το κόμμα, αλλά τις τελευταίες ημέρες δήλωσαν ανεξαρτητοποίηση και κουνούσαν το δάχτυλο σε άλλους συναδέλφους του. Πολλοί εξ αυτών, μάλιστα, πριν από μερικούς μήνες ζητούσαν από άλλους βουλευτές να παραδώσουν τις έδρες τους, όταν εκείνοι έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και ίδρυσαν έναν άλλον φορέα, τη Νέα Αριστερά. Ας σταματήσουμε με την υποκρισία και με τις σπασμωδικές και βεβιασμένες κινήσεις», έλεγε χαρακτηριστικά τότε ο κ. Φαραντούρης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Πελοπόννησος της Πάτρας.

Τώρα όμως έχουμε 2026, ο κ. Φαραντούρης διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και με δήλωσή του έκανε γνωστό ότι δεν προτίθεται να παραδώσει την έδρα καθώς αυτή ανήκει στον λαό που τον ψήφισε. Ενδεχομένως εάν τελικά συνεργαστούν και στο κόμμα της κας Καρυστιανού, η οποία κατά τα λοιπά δεν συμπαθεί το «παλιό» κομματικό σύστημα και τις ανέντιμες πρακτικές του.

Πάντως, αφού γίνεται λόγος για τις «αντιπάθειες» της κυρίας Καρυστιανού, αξίζει να αναφερθεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο κατέκρινε για το τρίτο μνημόνιο ξεχνώντας τα δύο που προηγήθηκαν και τους υπευθύνους για το γεγονός ότι η Ελλάδα έφτασε στην κρίση, ήταν ο μόνος που παρέδωσε την έδρα του στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, συνεπής σε όσα πρεσβεύει και λέει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μισθοί στην Ελλάδα: Πόσο απέχουν από την κανονικότητα;

Μισθοί στην Ελλάδα: Πόσο απέχουν από την κανονικότητα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

Κόσμος
Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών
Πολιτική 07.01.26

Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών

Η συμβολή των Ισραηλινών φέρεται να επικεντρώθηκε κυρίως σε διαδικτυακή επιρροή, ενώ οι επαφές πραγματοποιήθηκαν με αυξημένη μυστικότητα, υπό σκιά του σκανδάλου των υποκλοπών.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η Κύπρος με το 37% του εδάφους της κατεχόμενο από την Τουρκία, σύμβολο μιας Ευρώπης που πρέπει να εμβαθύνει την πολιτική της ενοποίηση
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Ανδρουλάκης: Η Κύπρος με το 37% του εδάφους της κατεχόμενο από την Τουρκία, σύμβολο μιας Ευρώπης που πρέπει να εμβαθύνει την πολιτική της ενοποίηση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει λόγο για μια Ευρώπη «με καθαρή φωνή απέναντι στον αναθεωρητισμό και την αμφισβήτηση της διεθνούς νομιμότητας, χωρίς επιλεκτικές εξαιρέσεις, χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Αναμασήματα οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους αγρότες
Σφοδρά πυρά 07.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Αναμασήματα οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους αγρότες

«Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη, που έχει προδιαγράψει το τέλος του πρωτογενή τομέα της χώρας», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τις λαϊκές αγορές στο αδιέξοδο και την απόγνωση
«Βρίσκονται σε αδιέξοδο» 07.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τις λαϊκές αγορές στο αδιέξοδο και την απόγνωση

«Η κυβέρνηση έχει την πλήρη ευθύνη να δώσει λύση στο αδιέξοδο που η ίδια έχει δημιουργήσει», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για την απεργία στις λαϊκές αγορές που ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη

Σύνταξη
Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Ο πόνος δεν μπορεί να γίνεται βατήρας για πολιτική ανέλιξη
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Ο πόνος δεν μπορεί να γίνεται βατήρας για πολιτική ανέλιξη

Ξεκαθαρίζοντας ότι διαχωρίζει τη μάνα από την εν δυνάμει πολιτικό ο Μαρινάκης χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για την Μαρία Καρυστιανού. Ο πόνος δεν είναι άλλοθι για να καταλύσουμε τους θεσμούς στη χώρα είπε, μιλώντας για ρητορική που ανήκει σε εποχές που πρέπει να μείνουν πίσω.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Προκλητική η κυβέρνηση, καταστολή και ψίχουλα για αγρότες και κτηνοτρόφους
Δριμεία κριτική 07.01.26

Νέα Αριστερά: Προκλητική η κυβέρνηση, καταστολή και ψίχουλα για αγρότες και κτηνοτρόφους

«Οι σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα 'στήριξης' των αγροτών επιβεβαιώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα στη μοίρα του», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για την αποκάλυψη In για υποκλοπές: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικαστικό, αλλά βαθιά θεσμικό και πολιτικό
«Μηχανισμός αδιαφάνειας» 07.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για την αποκάλυψη In για υποκλοπές: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικαστικό, αλλά βαθιά θεσμικό και πολιτικό

Τις νέες αποκαλύψεις του in, σύμφωνα με τις οποίες ο κατηγορούμενος για τις υποκλοπές Γιάννης Λαβράνος συνεχίζει κανονικά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από την κυβέρνηση «να λογοδοτήσει»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση σερβίρει στους αγρότες των μπλόκων «ξαναζεσταμένη σούπα» – Βαφτίζει παλιά μέτρα ως δήθεν νέα στήριξη
«Λογιστικοί χειρισμοί» 07.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση σερβίρει στους αγρότες των μπλόκων «ξαναζεσταμένη σούπα» – Βαφτίζει παλιά μέτρα ως δήθεν νέα στήριξη

«Ιδιαίτερη πρόκληση συνιστά η παρουσίαση της ανακατανομής 160 εκατομμυρίων ευρώ ως 'νέες πληρωμές'. Πρόκειται για ποσό που, επί επτά χρόνια, κατά ομολογία του ίδιου του πρωθυπουργού, δινόταν σε μη δικαιούχους», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση εξοντώνει τις λαϊκές αγορές – Στηρίζουμε τον αγώνα παραγωγών και πωλητών
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση εξοντώνει τις λαϊκές αγορές – Στηρίζουμε τον αγώνα παραγωγών και πωλητών

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει τις λαϊκές αγορές ως 'πρόβλημα', εξοντώνοντας τους παραγωγούς/πωλητές, με κίνδυνο περαιτέρω συγκέντρωσης της αγοράς προς όφελος των μεγάλων αλυσίδων», τονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Έχουν χάσει τη λαϊκή νομιμοποίηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσωπεί τον σύγχρονο κοτζαμπασισμό
ΠΑΣΟΚ 07.01.26

Τσουκαλάς: Έχουν χάσει τη λαϊκή νομιμοποίηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσωπεί τον σύγχρονο κοτζαμπασισμό

Με το ΠΑΣΟΚ να καταθέτει συγκεκριμένα μέτρα για τους αγρότες ο Κώστας Τσουκαλάς μιλά για κυβέρνηση των άκρων που έχει χάσει τη νομιμοποίηση. Πλέον δεν κυβερνά η ΝΔ αλλά το ΛΑΟΣ λέει αναφερόμενος στη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα. Η Μαρία Καρυστιανού θα κριθεί πλέον με όρους πολιτικούς, λέει με νόημα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την κατάσταση στην ΥΠΑ
FIR 07.01.26

Έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την κατάσταση στην ΥΠΑ ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ

«Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το πρωτοφανές περιστατικό γενικευμένου μπλακ άουτ στο FIR της χώρας, το οποίο ανέδειξε και την απουσία επαρκούς σχεδιασμού και πρόληψης από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση και γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ
Επικαιρότητα 07.01.26

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση και γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ

«Η ασφάλεια των πτήσεων, όπως και η ασφάλεια της κοινωνίας, δεν διασφαλίζεται με δηλώσεις μετά την κατάρρευση, ούτε με μετακύλιση ευθυνών», διαμηνύει στην κυβέρνηση η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΚΚΕ: Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των αγροτών
«Μεθόδευση» 07.01.26

ΚΚΕ: Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των αγροτών

«Το πόσο νοιάζεται η κυβέρνηση για τους βιοπαλαιστές αγρότες το απέδειξε για μια ακόμα φορά σήμερα, καθώς την ίδια ώρα που κάνει εξαγγελίες, στέλνει, μέσω Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, νέα παραγγελία για αγροτοδικεία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Δεν παραδίδει την έδρα ο Φαραντούρης – «Ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα»
Οι λόγοι 07.01.26

Δεν παραδίδει την έδρα ο Φαραντούρης – «Ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα»

«Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με την ψήφο τους», υπογράμμισε ο ανεξάρτητος, πλέον, ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης επενδύει στην πόλωση, χωρίς διάθεση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της αγοράς
ΠΑΣΟΚ 07.01.26

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης επενδύει στην πόλωση, χωρίς διάθεση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της αγοράς

«Εμείς είμαστε κάθετα απέναντι στην οριζόντια και άδικη φορολόγηση. Υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι που μπορούμε να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Δένδιας: Η πατρίδα πρέπει να κάνει το βέλτιστο αφού οι όροι του Διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν κανόνα λειτουργίας
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Δένδιας: Η πατρίδα πρέπει να κάνει το βέλτιστο αφού οι όροι του Διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν κανόνα λειτουργίας

Μιλώντας κατά τη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ο υπουργός Άμυνας, υπερασπίστηκε τις προωθούμενες ρυθμίσεις επικαλούμενος την ανάγκη η χώρα μας ν’ ανταπεξέλθει στις αλλαγές των καιρών και να προσαρμοστεί στις νέες εξελίξεις

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης – «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα»
Με απόφαση Φάμελλου 07.01.26

Διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης – «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα»

Έπειτα από απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης τέθηκε εκτός ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, μετά τις δηλώσεις σχετικά με το υπό σύσταση κόμμα Καρυστιανού

Σύνταξη
Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ισχυρίστηκε πως «δεν απειλεί κανέναν» αλλά το «κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται», σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Humanoid robots: Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι έτοιμα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αλλά… κοστίζουν ακριβά
Μήπως όχι; 07.01.26

Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι έτοιμα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αλλά… κοστίζουν ακριβά

Τα ανθρωποειδή ρομπότ αποτελούν έναν από τους πιο συναρπαστικούς κλάδους της ρομποτικής. Η βασική τους ιδέα είναι η δημιουργία μηχανών που όχι μόνο μοιάζουν στην εμφάνιση με τον άνθρωπο, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν σε περιβάλλοντα σχεδιασμένα για ανθρώπους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Stranger Things: Τελικά, θα έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο; – Τι απαντά το Netflix
Conformity Gate 07.01.26

Stranger Things: Τελικά, θα έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο; – Τι απαντά το Netflix

Υπήρξε τελικά κρυφό επεισόδιο ή ήταν το φινάλε το πραγματικό τέλος; Το Netflix βάζει τέλος στις θεωρίες των φαν για την πέμπτη σεζόν του Stranger Things, την ώρα που νέα spin-off και ένα ντοκιμαντέρ ετοιμάζονται ήδη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δίδυμα υπό εξαφάνιση γοριλάκια γεννήθηκαν σε εθνικό πάρκο του Κονγκό
Κόσμος 07.01.26

Δίδυμα υπό εξαφάνιση γοριλάκια γεννήθηκαν σε εθνικό πάρκο του Κονγκό

Σπάνια δίδυμα και υπό εξαφάνιση ορεινά γοριλάκια γεννήθηκαν στο Κογκό, τα οποία έγιναν αντιληπτά το Σάββατο όταν είδαν την μητέρα τους Μαφούκο να τα κρατά αγκαλιά. Τα γοριλάκια βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA
«Δεν τους ανήκει» 07.01.26

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA

Η κρατική εταιρεία πετρελαίου στη Βενεζουέλα δήλωσε ότι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πετρέλαιο είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, τόνισε ότι οι όροι που συζητιούνται είναι ανάλογοι με αυτούς της Chevron.

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Μπιλμπάο (5-0) και πέρασε στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Μπιλμπάο (5-0) και πέρασε στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ

Η Μπαρτσελόνα ισοπέδωσε την Αθλέτικ Μπιλμπάο στον ημιτελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ στην Τζέντα και πέρασε στον τελικό για να αντιμετωπίσει είτε τη Ρεάλ είτε την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Σύνταξη
«Γιατί έγινα διπλός κατάσκοπος; Για τα λεφτά» – Ο ολέθριος, λουσμένος στη βότκα, προδότης της CIA Όλντριτς Έιμς στους NYT
The Good Life 07.01.26

«Γιατί έγινα διπλός κατάσκοπος; Για τα λεφτά» – Ο ολέθριος, λουσμένος στη βότκα, προδότης της CIA Όλντριτς Έιμς στους NYT

Ο πιο επιζήμιος διπλός κατάσκοπος στην ιστορία της CIA Όλντριτς Έιμς πέθανε στην ομοσπονδιακή φυλακή υψίστης ασφαλείας χωρίς να μετανιώσει στιγμή για τους περισσότερους από δέκα πράκτορες που πέθαναν εξαιτίας του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών
Πολιτική 07.01.26

Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών

Η συμβολή των Ισραηλινών φέρεται να επικεντρώθηκε κυρίως σε διαδικτυακή επιρροή, ενώ οι επαφές πραγματοποιήθηκαν με αυξημένη μυστικότητα, υπό σκιά του σκανδάλου των υποκλοπών.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας
Κόσμος 07.01.26

Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας

«Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να παρουσιάζεται μικρότερη από ό,τι είναι και να χρησιμοποιήσει το σημαντικό οικονομικό της βάρος απέναντι στις ΗΠΑ», τόνισε ο Αυστριακός αντικαγκελάριος για την Γροιλανδία

Σύνταξη
Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στη Βρετανία – Σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις
Και ελικόπτερα 07.01.26

Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στη Βρετανία – Σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη μετέβησαν σε βάσεις στη Βρετανία. Οι απειλές Τραμπ κατά Ιράν και Γροιλανδίας πυροδοτούν σενάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μινεάπολις: Πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ και σκότωσε γυναίκα – Get the f@ck out of here λέει ο δήμαρχος [βίντεο]
Διαδηλώσεις 07.01.26 Upd: 22:30

Μινεάπολις: Πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ και σκότωσε γυναίκα - Get the f@ck out of here λέει ο δήμαρχος

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ σχολίασε τον φόνο, κάνοντας λόγο για «αυτοάμυνα» καθώς «η γυναίκα επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το όχημα ως όπλο» Διαψεύδεται από το βίντεο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός παππού και 12χρονου εγγονού – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες
Ελλάδα 07.01.26

Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός παππού και 12χρονου εγγονού – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες

Τα δύο θύματα επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο όταν τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκε ομάδα ατόμων που επέβαιναν σε άλλα δύο οχήματα

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η Κύπρος με το 37% του εδάφους της κατεχόμενο από την Τουρκία, σύμβολο μιας Ευρώπης που πρέπει να εμβαθύνει την πολιτική της ενοποίηση
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Ανδρουλάκης: Η Κύπρος με το 37% του εδάφους της κατεχόμενο από την Τουρκία, σύμβολο μιας Ευρώπης που πρέπει να εμβαθύνει την πολιτική της ενοποίηση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει λόγο για μια Ευρώπη «με καθαρή φωνή απέναντι στον αναθεωρητισμό και την αμφισβήτηση της διεθνούς νομιμότητας, χωρίς επιλεκτικές εξαιρέσεις, χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Σύνταξη
Μπλόκα: Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου – Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει
48ωρο «μπλακ άουτ» 07.01.26

Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου - Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει

«Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα για τους αγρότες» υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης λίγες ώρες μετά το «ξαναζεσταμένο φαγητό» που προσέφερε η κυβέρνηση στα βασικά αιτήματα των παραγωγών. «Έχουμε δείξει μεγάλη ανοχή» διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απογοήτευση, δυσαρέσκεια αλλά και διχασμός στα μπλόκα. Κόβεται στα «δύο» η Ελλάδα για 48 ώρες. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ζώντας με 392 ευρώ τον μήνα – Η σκληρή καθημερινότητα των φτωχών νοικοκυριών
ΚΕΠΕ 07.01.26

Ζώντας με 392 ευρώ τον μήνα – Η σκληρή καθημερινότητα των φτωχών νοικοκυριών

Πώς ζει κανείς με 392 ευρώ τον μήνα, όταν πληρώνει νοίκι, μεγαλώνει παιδί, ιδίως αν είναι μονογονέας; Η απάντηση είναι ότι δεν ζει, επιβιώνει, κι αυτό με το ζόρι. Τι δείχνει η νέα έρευνα του ΚΕΠΕ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ προκρίθηκε στους «16» του CEV Cup!
Βόλεϊ 07.01.26

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ προκρίθηκε στους «16» του CEV Cup!

Σπουδαίος Ολυμπιακός, κατέκτησε τα δύο πρώτα σετ κόντρα στην Άπελντοορν στην Ολλανδία κι εξασφάλισε «ξεκούραστα» την πρόκρισή του στη φάση των «16» του CEV Cup. Νίκη γοήτρου με 3-2 οι γηπεδούχοι.

Σύνταξη
LIVE: Πάρμα – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Πάρμα – Ίντερ

LIVE: Πάρμα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Πάρμα – Ίντερ για τη 19η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
«Οι ξανθιές διασκεδάζουν περισσότερο;»: Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ «γκρεμίζουν» το στερεότυπο
Fizz 07.01.26

«Οι ξανθιές διασκεδάζουν περισσότερο;»: Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ «γκρεμίζουν» το στερεότυπο

Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ανέβασαν στο Instagram ένα απολαυστικό βίντεο, παίζοντας με το αιώνιο στερεότυπο για τις ξανθιές και τις μελαχρινές και αποδεικνύοντας ότι η φιλία τους παραμένει το ίδιο δυνατή όσο και στην εποχή των «Friends»

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Φούλαμ – Τσέλσι

LIVE: Φούλαμ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Φούλαμ – Τσέλσι για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Τότεναμ

LIVE: Μπόρνμουθ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Τότεναμ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 6.

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει πρόταση της Τσέλσι για Βινίσιους» – Τι λένε στην Βραζιλία για το μέλλον του σούπερ σταρ της Ρεάλ
On Field 07.01.26

«Δεν υπάρχει πρόταση της Τσέλσι για Βινίσιους» – Τι λένε στην Βραζιλία για το μέλλον του σούπερ σταρ της Ρεάλ

Η διοίκηση της Τσέλσι θέλει να κάνει μεγάλο «δώρο» στον Λίαμ Ροσένιορ αλλά οι Βραζιλιάνοι δημοσιογράφοι αναφέρουν πως δεν υπάρχει καμιά πρόταση των «μπλε» για τον άσο της «βασίλισσας»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο