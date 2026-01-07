Το πολιτικό φλερτ Καρυστιανού – Φαραντούρη και η αντίφαση για τις συνεργασίες με το «παλιό» κομματικό σύστημα

Τις τελευταίες ώρες και μετά τη διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ πληθαίνουν οι πληροφορίες που τον θέλουν να συνεργάζεται με το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Εάν κάτι τέτοιο επισημοποιηθεί θα μιλάμε για την πιο γρήγορη αντίφαση και αυτοδιάψευση στην ιστορία ενός ατόμου που θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά. Και εξηγούμαστε.

Στη συνέντευξη που έδωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra η κυρία Καρυστιανού απέκλεισε κάθε συνεργασία με πρόσωπα του σημερινού κομματικού συστήματος. Την ίδια ώρα όμως ο κ. Φαραντούρης δεν είναι νέο πρόσωπο στην πολιτική. Βρέθηκε στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα όταν εκείνος ηγούνταν ακόμα του ΣΥΡΙΖΑ, ως μέλος του think tank που τον συμβούλευε. Εν συνεχεία ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και εξελέγη, ενώ το 2024 ήταν ανάμεσα στους τρεις υποψήφιους για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ μετά και την αποχώρηση Κασσελάκη. Με απλά λόγια ο κ. Φαραντούρης ήταν υποψήφιος πρόεδρος σε ένα κόμμα που δεν το λες καινούργιο.

Κατά συνέπεια δεν μπορεί να αποκαλέσεις τον ίδιο ούτε «νέο», ούτε «άγνωστο» στο κομματικό σκηνικό. Στην ίδια συνέντευξη η κα Καρυστιανού εξήρε τον ρόλο του Νικόλα Φαραντούρη, λέγοντας ότι την βοήθησε στην εκδήλωση για το άρθρο 86 που έγινε στις Βρυξέλλες. Άραγε ήταν ο μόνος που τη βοήθησε; Γιατί για παράδειγμα δεν είχε να πει και μια καλή κουβέντα για τον επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη ο οποίος την είχε καλέσει στις Βρυξέλλες τον προηγούμενο Μάιο να μιλήσει για το κράτος δικαίου;

Γιατί δεν είχε κι έναν καλό λόγο για τον πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, με πρωτοβουλία του οποίου κινήθηκε η διαδικασία ώστε να βρεθεί στην Αθήνα εντός του 2026 η επιτροπή Peti του ευρωκοινοβουλίου προκειμένου να διερευνήσει το έγκλημα των Τεμπών;

Η απέχθεια όμως που εκφράζει η κυρία Καρυστιανού για το παλιό και φθαρμένο και η πίστη της σε νέα άφθαρτα πρόσωπα, που δεν έχουν δοκιμαστεί στην πολιτική έρχεται σε αντίθεση και με τις επίμονες πληροφορίες ότι εδώ και καιρό επικοινωνεί και βολιδοσκοπεί τις προθέσεις και άλλων στελεχών κομμάτων, προερχόμενων κυρίως από τον δεξιό και κεντροδεξιό χώρο. Ενδεικτικό είναι ότι η κυρία Έλενα Κουντουρά αναγκάστηκε να διαψεύσει και να μιλήσει για fake news, ακριβώς γιατί κυκλοφορεί εντόνως και από έγκυρες πηγές ότι αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που η κυρία Καρυστιανού πλησίασε και θα ήθελε συνοδοιπόρο στο κόμμα της, το οποίο που κατά τα άλλα επιθυμεί να κομίσει το εντελώς νέο.

Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια

Για να επανέλθουμε πάντως στα περί φημολογούμενης συνεργασίας της κας Καρυστιανού με τον κ. Φαραντούρη, θα έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πως θα διαχειριστούν από κοινού το τρίπτυχο «Πατρίδα-Θρησκεία-Οικογένεια», διανθισμένο με αυτές τις «πινελιές» new age τις οποίες έχει εκφράσει κατά καιρούς σε συνεντεύξεις της η πρώτη. Δεν είναι λίγες οι φορές που η κα Καρυστιανού έχει κάνει λόγο για «πορεία προς το φως», για «κύκλο της δύναμης», ενώ σε συνέντευξη στο TV 100 τον περασμένο Δεκέμβριο εμφανίστηκε πεπεισμένη πως όσα κάνει έχουν την έγκριση του Θεού.

Προφανώς και είναι δικαίωμα του καθενός να πιστεύει ό,τι και όπου θέλει. Αυτό όμως δεν οφείλει να απασχολεί τους πολίτες και να το προβάλουν όσοι επιθυμούν να ασχοληθούν με τα κοινά. Το τρίπτυχο αυτό το έχουμε δει ουκ ολίγες φορές να γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, τόσο από τα Δεξιά, όσο και από τα Ακροδεξιά. Το είδαμε να συμβαίνει και στον ΣΥΡΙΖΑ επί προεδρίας Κασσελάκη. Σίγουρα δεν το λες καινούργιο στην πολιτική ως «προεκλογικό» όπλο.

Από την άλλη οφείλουμε να θυμηθούμε και την προτροπή «να αφήσουν πίσω τις έδρες τους όσοι φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ», την οποία διατυμπάνιζε το 2024 ο Νικόλας Φαραντούρης, κατά την περίοδο της τρίτης διάσπασης, όταν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν να πορευθούν με τον Στέφανο Κασσελάκη. Την ίδια περίοδο και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου μετά τη φυγή Κασσελάκη, ο κ. Φαραντούρης – ο οποίος όπως είπαμε ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- αποκαλούσε «υποκριτές» τους υποστηρικτές βουλευτές Κασσελάκη όταν επέκριναν τους συναδέλφους τους που είχαν σχηματίσει ένα χρόνο πριν τη Νέα Αριστερά, χωρίς να παραδώσουν τη βουλευτική έδρα.

Υποκρισία και σπασμωδικές κινήσεις

«Εγώ αναφέρθηκα στους φίλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εξελέγησαν μεν με το κόμμα, αλλά τις τελευταίες ημέρες δήλωσαν ανεξαρτητοποίηση και κουνούσαν το δάχτυλο σε άλλους συναδέλφους του. Πολλοί εξ αυτών, μάλιστα, πριν από μερικούς μήνες ζητούσαν από άλλους βουλευτές να παραδώσουν τις έδρες τους, όταν εκείνοι έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και ίδρυσαν έναν άλλον φορέα, τη Νέα Αριστερά. Ας σταματήσουμε με την υποκρισία και με τις σπασμωδικές και βεβιασμένες κινήσεις», έλεγε χαρακτηριστικά τότε ο κ. Φαραντούρης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Πελοπόννησος της Πάτρας.

Τώρα όμως έχουμε 2026, ο κ. Φαραντούρης διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και με δήλωσή του έκανε γνωστό ότι δεν προτίθεται να παραδώσει την έδρα καθώς αυτή ανήκει στον λαό που τον ψήφισε. Ενδεχομένως εάν τελικά συνεργαστούν και στο κόμμα της κας Καρυστιανού, η οποία κατά τα λοιπά δεν συμπαθεί το «παλιό» κομματικό σύστημα και τις ανέντιμες πρακτικές του.

Πάντως, αφού γίνεται λόγος για τις «αντιπάθειες» της κυρίας Καρυστιανού, αξίζει να αναφερθεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο κατέκρινε για το τρίτο μνημόνιο ξεχνώντας τα δύο που προηγήθηκαν και τους υπευθύνους για το γεγονός ότι η Ελλάδα έφτασε στην κρίση, ήταν ο μόνος που παρέδωσε την έδρα του στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, συνεπής σε όσα πρεσβεύει και λέει.