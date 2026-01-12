«Έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί» – Αιχμηρή ανακοίνωση του Συλλόγου για Καρυστιανού, που τώρα δηλώνει ότι δεν φεύγει

Σε ανοιχτή σύγκρουση φαίνεται ότι οδηγείται η Μαρία Καρυστιανού με τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών μετά τη δημοσιοποίηση της επιθυμίας του Συλλόγου να παραιτηθεί από πρόεδρος. Παρά το γεγονός ότι η κυρία Καρυστιανού είχε αναφέρει σε συνέντευξή της ότι αν της αποσταλεί σχετικό email θα αποχωρήσει από τη θέση της προέδρου, τώρα δηλώνει ότι θεωρεί παράτυπο το ηλεκτρονικό μήνυμα και για την παραίτησή της απαιτείται γενική συνέλευση.

«Είναι παράτυπο. Μου έστειλαν e -mail με το οποίο ζητούν την παραίτηση μου, όμως αυτό είναι παράνομο. Πρέπει να γίνει γενική συνέλευση και εκεί να αποφασιστεί εάν επιθυμούν να παραιτηθώ ή όχι» δήλωσε συγκεκριμένα η κυρία Καρυστιανού στο Dnews.

Η δήλωση αυτή ακολουθεί την ιδιαιτέρως αιχμηρή ανακοίνωση του Συλλόγου με την οποία γνωστοποιεί ότι της έχει ήδη ζητήσει να παραιτηθεί. «Είναι αυτονόητο ότι η κ. Καρυστιανού μπορεί να πραγματοποιεί οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα, όχι όμως εκπροσωπώντας τον Σύλλογο ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητά της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών. Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των συγγενών του εγκλήματος των Τεμπών να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις» τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

«Αυτό που θέλουμε είναι ο Σύλλογος να αποτελεί στήριγμα για κάθε συγγενή που πλήγηκε ανεπανόρθωτα από το έγκλημα» σημείωνουν τα μέλη του ΔΣ, συμπληρώνοντας ότι θα συνεχίσουν τον «ανυποχώρητο αγώνα του να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου:

«Επειδή τις τελευταίες μέρες πληθαίνουν οι δηλώσεις της κ. Καρυστιανού ότι αναμένει να της ζητηθεί να παραιτηθεί από πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, επειδή απουσίαζε χωρίς αιτιολογία από την πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ του συλλόγου μας, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, και ήδη έχει ενημερωθεί για την απόφαση του να της ζητηθεί να παραιτηθεί, παρότι θεωρούμε ότι όφειλε να το έχει πράξει από την πρώτη στιγμή που αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, επειδή η κατάσταση αυτή συνδέεται με την τακτική της προέδρου να ενεργεί στο όνομα του Συλλόγου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, συζήτηση ή έγκριση του ΔΣ για πρωτοβουλίες και τοποθετήσεις της με τις οποίες δεν συμφωνούμε τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, κι επειδή η ίδια δεν έχει ακόμα ανταποκριθεί στην απόφαση του ΔΣ που της έχει κοινοποιηθεί, και δε θέλουμε να υπάρχει καμία παρερμηνεία ή υπόνοια για αυτή μας την ενέργεια, αποφασίσαμε να γνωστοποιήσουμε ότι πήραμε τη σχετική απόφαση ως πλειοψηφία του ΔΣ στην τελευταία συνεδρίαση.

Είναι αυτονόητο ότι η κ. Καρυστιανού μπορεί να πραγματοποιεί οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα, όχι όμως εκπροσωπώντας τον Σύλλογο ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητά της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών.

Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των συγγενών του εγκλήματος των Τεμπών να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις.

Αυτό που θέλουμε είναι ο Σύλλογος να αποτελεί στήριγμα για κάθε συγγενή που πλήγηκε ανεπανόρθωτα από το έγκλημα.

Συνεχίζουμε σταθερά την προσπάθεια ανάδειξης των πραγματικών αιτιών και όλων των ενόχων για το έγκλημα που μας στέρησε τους αγαπημένους μας. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις να αποκαλυφθούν στη δίκη που ξεκινά σε λίγους μήνες, παρά τη συνεχιζόμενη προσπάθεια συγκάλυψης και τον κατακερματισμό με τις επιμέρους δίκες που είναι σε εξέλιξη.

Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη στήριξή του, αλλά και για τον ανυποχώρητο αγώνα του να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη.

Αυτή είναι η πραγματική δικαίωση.

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης, αντιπρόεδρος

Ελένη Βασάρα, γραμματέας

Μιρέλα Ρούτσι, ταμίας

Βασίλης Παυλίδης, μέλος

Αναστάσιος Ταχμαζίδης, μέλος